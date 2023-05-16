Phạm Băng Băng đã có mặt tại LHP Canness: Cư dân mạng chuẩn bị chiêm ngưỡng 'bữa tiệc thời trang' của ngôi sao phương Đông

Phạm Băng Băng bị phát hiện lên đường đến LHP Cannes khiến người hâm mộ háo hức.
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Trên Twitter mới đây xuất hiện đoạn clip Phạm Băng Băng di chuyển tại sân bay và được đưa đón bằng xe hơi có huy hiệu của LHP Cannes. Điều này cho thấy, sau 5 năm bị "thất sủng" vì bê bối trốn thuế, cuối cùng Phạm Băng Băng đã thực sự trở lại.
Từ năm 2018 đến nay, Phạm Băng Băng không góp mặt tại các sự kiện điện ảnh lớn tại Trung Quốc. Thay vào đó, người đẹp chỉ tham gia một số hoạt động của giới thời trang, tương tác với người hâm mộ qua trang cá nhân hoặc quảng bá dòng mỹ phẩm do cô phát triển
Khi Phạm Băng Băng bị "phong sát" tại quê hương, 3 mùa trôi qua, truyền thông Châu Á gần như mất nhiệt, các ngôi sao hàng đầu của Hoa ngữ lẫn Hàn Quốc vẫn chưa thể tạo được dấu ấn như tên gọi "viên ngọc phương Đông" ngày xưa, mà Phạm Gia đã từng làm mưa làm gió.
Trước đây, các tờ tạp chí thời trang danh tiếng của phương Tây đều đã từng có những tin bài riêng, phân tích chuyên sâu về phong cách của Phạm Băng Băng. Tờ tin tức điện ảnh Hollywood Reporter vừa có bài nhắc nhớ về người đẹp - "14 khoảnh khắc thảm đỏ ngoạn mục của "cô gái vàng" Phạm Băng Băng ở Cannes".
Việc thiếu vắng đi một nhan sắc Châu Á tỏa sáng trên thảm đỏ ở Cannes cũng khiến dòng tin tức về sự kiện này trên các trang tin giải trí Châu Á "kém vui", vì thiếu đi một nét đẹp phương Đông "nặng ký" hiện diện tại sự kiện điện ảnh quốc tế này.