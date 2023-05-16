Phạm Băng Băng đã có mặt tại LHP Canness: Cư dân mạng chuẩn bị chiêm ngưỡng 'bữa tiệc thời trang' của ngôi sao phương Đông

Trên Twitter mới đây xuất hiện đoạn clip Phạm Băng Băng di chuyển tại sân bay và được đưa đón bằng xe hơi có huy hiệu của LHP Cannes. Điều này cho thấy, sau 5 năm bị "thất sủng" vì bê bối trốn thuế, cuối cùng Phạm Băng Băng đã thực sự trở lại.

Phạm Băng Băng lặng lẽ đến Pháp để tham dự Cannes 2023.

Từ năm 2018 đến nay, Phạm Băng Băng không góp mặt tại các sự kiện điện ảnh lớn tại Trung Quốc. Thay vào đó, người đẹp chỉ tham gia một số hoạt động của giới thời trang, tương tác với người hâm mộ qua trang cá nhân hoặc quảng bá dòng mỹ phẩm do cô phát triển