Sao Trung Quốc đổ bộ Cannes: Củng Lợi kín đáo, Trương Vũ Kỳ hở bạo đọ sắc cùng Phạm Băng Băng

Dàn sao Hoa ngữ Củng Lợi, Trương Vũ Kỳ, Quan Hiểu Đồng... đến Cannes 76 với phong cách thời trang đa dạng.

Thảm đỏ LHP Cannes năm nay chứng kiến sự có mặt của nhiều nghệ sĩ Trung Quốc khi Phạm Băng Băng, Củng Lợi vẫn là ngôi sao châu Á nổi bật được truyền thông săn đón.

Phạm Băng Băng



Xuất hiện tại sự kiện, Phạm Băng Băng gây chú ý với bộ trang phục đặc biệt. Đây là lần thứ 9 Phạm Băng Băng đến với Cannes.

Băng Băng mặc đầm dài tên 'mãnh hổ ngọa sơn', toàn thân váy là hình ảnh núi rừng, tre trúc và cỏ xanh, hai bên thân váy lấy hình ảnh hổ ngắm cỏ xanh làm nguồn cảm hứng sáng tạo. Trang sức, váy áo Phạm Băng Băng chọn đều của nhà thiết kế Christopher BU.

Trở lại Cannes sau 5 năm, Phạm Băng Băng gây ấn tượng với vẻ ngoài sang trọng, gợi cảm. Cô diện thiết kế lấy cảm hứng từ cỏ cây thiên nhiên, "mãnh hổ xuống núi" của nhà thiết kế Bốc Kha Văn. Người đẹp được đánh giá lần nữa thành công trong việc quảng bá hương sắc Trung Hoa đến thế giới, thông qua trang phục ở một sự kiện phim ảnh tầm cỡ.

Nữ diễn viên họ Phạm tự tin thả dáng trên thảm đỏ. Cô là gương mặt trung tâm trong dàn sao châu Á. Trên sóng trực tiếp chính thức của Cannes, MC cũng khen ngợi sắc vóc và bộ váy ấn tượng của Phạm Băng Băng.

Củng Lợi

Củng Lợi xuất hiện tại lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes trong chiếc váy Alaia màu đen và trang sức Cartier. Dù không có tác phẩm nào lọt vào danh sách rút gọn năm nay, với tư cách người phát ngôn của thương hiệu nữ trang, cô tự tin khoe sắc trên thảm đỏ.

Nhiều tờ báo nhận xét phong cách thời trang của Củng Lợi có phần kín đáo quá mức và cũ kỹ. Thêm vào đó, cách trang điểm, làm tóc và tư thế của cô 'hàng chục năm không thay đổi', gây cảm giác nhàm chán.

Củng Lợi cũng là gương mặt khách mời thân quen của Cannes hàng năm. Tại Lễ khai mạc năm nay, nữ nghệ sĩ chọn một thiết kế đen kín đáo, váy bồng với phần đuôi dài.

Năm 2019, thảm đỏ Cannes từng tạo khoảng trống trong 3 phút để Củng Lợi có thể tạo dáng ở mọi góc độ, tất cả ống kính đều tập trung vào một mình cô. Ngôi sao Cao lương đỏ là minh tinh gốc Hoa duy nhất được hưởng ưu ái này từ LHP Cannes.

Trương Vũ Kỳ

Trương Vũ Kỳ xuất hiện trên thảm đỏ khai mạc Cannes trong chiếc váy màu cam, đen, điểm trang bằng vòng cổ đính bông hoa lớn. Da trắng mượt mà giúp cô thêm nổi bật.

Trương Vũ Kỳ diện váy cúp ngực, khoét cổ chữ V sâu khoe vòng một gợi cảm. Năm 2013, cô đến Cannes với thiết kế táo bạo tương tự, thành công thu hút ống kính truyền thông.

Thiết kế "nguy hiểm" khiến Trương Vũ Kỳ suýt rơi vào tình huống lộ hàng. Trên thảm đỏ, cô gây chú ý khi tháo vòng cổ ném về khu vực của báo giới. Theo nữ diễn viên, chặng đường đến Cannes lần này của cô khá gian nan. Sao nữ Mỹ nhân ngư bị thất lạc hành lý ở sân bay Pháp, phải vận chuyển gấp váy áo lần 2 từ quê nhà sang để kịp thời gian dự sự kiện.

Quan Hiểu Đồng

Quan Hiểu Đồng có lần thứ 4 tham dự Cannes. Nữ diễn viên sinh năm 1997, được mệnh danh là "con gái quốc dân" của Trung Quốc. Ở tuổi 26, cô có trong tay hơn 100 vai diễn lớn nhỏ. Nữ diễn viên được khen ngợi thông minh, có trí nhớ tốt, tính cách dễ thương. Quan Hiểu Đồng cũng được biết đến là sao trẻ có thế lực chống lưng lớn ở showbiz Trung Quốc. Cô được nhóm quyền lực Kinh Khuyên nâng đỡ nhiều năm qua.

Vóc dáng của Quan Hiểu Đồng được đánh giá rất hợp với trang phục váy quây này. Chiếc váy nằm trong bộ sưu tập thời trang cao cấp xuân hè 2023 của Valentino, kết hợp với trang sức Fred.

Quan Hiểu Đồng khoe trọn làn da trắng sáng, gương mặt xinh đẹp. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng bộ váy cô chọn khiến nữ nghệ sĩ lộ khuyết điểm ở cánh tay

Diễn viên Giang Mộng Khiết xuất hiện trong chiếc áo khoác dài trắng, kết hợp với áo lót đen và váy dài từ bộ sưu tập xuân hè của Saint Laurent 2023.

Tài tử Giả Nãi Lượng.

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