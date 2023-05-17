Sao Trung Quốc đổ bộ Cannes: Củng Lợi kín đáo, Trương Vũ Kỳ hở bạo đọ sắc cùng Phạm Băng Băng

Dàn sao Hoa ngữ Củng Lợi, Trương Vũ Kỳ, Quan Hiểu Đồng... đến Cannes 76 với phong cách thời trang đa dạng.
Thảm đỏ LHP Cannes năm nay chứng kiến sự có mặt của nhiều nghệ sĩ Trung Quốc khi Phạm Băng Băng, Củng Lợi vẫn là ngôi sao châu Á nổi bật được truyền thông săn đón.
Phạm Băng Băng
Củng Lợi
Trương Vũ Kỳ
Quan Hiểu Đồng
"Nữ hoàng thảm đỏ" đã thực sự trở lại.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-trung-quoc-o-bo-cannes-cung-loi-kin-ao-truong-vu-ky-ho-bao-o-sac-cung-pham-bang-bang-582898.html