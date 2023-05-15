Củng Lợi cùng chồng có mặt tại Pháp dự LHP Cannes: Nhan sắc ở tuổi 58 làm lu mờ tất cả

Sao quốc tế 15/05/2023 17:20

Diễn viên gốc Hoa Củng Lợi và chồng - ca sĩ Jean-Michel Jarre - tay trong tay ở Cannes.

Ngày 15/5, nữ diễn viên Củng Lợi đã có mặt tại Cannes chuẩn bị cho lịch trình ngắn ngày tại đây. Nữ diễn viên xuất hiện cùng ông xã ngoại quốc là ca sĩ Jean-Michel Jarre. Cả hai nắm tay nhau không rời, thu hút sự chú ý của truyền thông.

Củng Lợi cùng chồng có mặt tại Pháp dự LHP Cannes: Nhan sắc ở tuổi 58 làm lu mờ tất cả - Ảnh 1
Diễn viên Củng Lợi và chồng xuất hiện tại sân bay Nice. Hai nghệ sĩ tay trong tay sánh bước, cởi mở với ống kính truyền thông và ký tặng người hâm mộ.
Củng Lợi cùng chồng có mặt tại Pháp dự LHP Cannes: Nhan sắc ở tuổi 58 làm lu mờ tất cả - Ảnh 2
Trong ngày đầu tại Cannes, vì chưa có sự kiện nên Củng Lợi chọn một chiếc váy maxi kết hợp áo denim khá giản dị nhưng vẫn sang trọng. 

 Jean-Michel Jarre nắm tay vợ rời sân bay, ông nán lại chờ mỗi khi Củng Lợi dừng ký tặng khán giả. Những ngày gần đây, nhiều fan điện ảnh tụ tập ở sân bay chờ đón diễn viên họ yêu thích. Khi lên xe, Củng Lợi vẫn tranh thủ ký cho những người đuổi theo cô.

Củng Lợi cùng chồng có mặt tại Pháp dự LHP Cannes: Nhan sắc ở tuổi 58 làm lu mờ tất cả - Ảnh 3
Nhan sắc tuổi 58 của nữ diễn viên chính là tâm điểm, nổi bật ngời ngời. Cô được ông xã nắm chặt tay không rời.
Củng Lợi cùng chồng có mặt tại Pháp dự LHP Cannes: Nhan sắc ở tuổi 58 làm lu mờ tất cả - Ảnh 4
Từng nhiều lần đến Cannes với vai trò khách mời đặc biệt, vẻ đẹp châu Á của Củng Lợi thu hút các nhiếp ảnh gia.
Củng Lợi cùng chồng có mặt tại Pháp dự LHP Cannes: Nhan sắc ở tuổi 58 làm lu mờ tất cả - Ảnh 5
Rất nhiều ký giả 'bao vây' xe của Củng Lợi để xin chữ ký.

Ở tuổi 58, Củng Lợi được khen trẻ trung, xinh đẹp. Cô diện áo jean kết hợp váy trắng phong cách tươi trẻ, khoáng đạt. . Cô là nữ nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên xuất hiện trên tạp chí Times, đồng thời nắm giữ nhiều vai trò quan trọng trong các hiệp hội, tổ chức về quyền trẻ em, con người... Cô không sinh con, cũng chưa từng đề cập đến chuyện con cái trước truyền thông.

Củng Lợi cùng chồng có mặt tại Pháp dự LHP Cannes: Nhan sắc ở tuổi 58 làm lu mờ tất cả - Ảnh 6
Củng Lợi cùng chồng trong lần dự LHP Cannes trước đó

 Củng Lợi sinh ở Trung Quốc, nổi tiếng khi đóng phim đầu tiên - Cao lương đỏ - của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Hai người còn hợp tác ở loạt tác phẩm gây tiếng vang như Cúc Đậu, Đèn lồng đỏ treo cao, Thu Cúc đi kiện, Phải sống, Hội Tam Hoàng Thượng Hải.

Củng Lợi cùng chồng có mặt tại Pháp dự LHP Cannes: Nhan sắc ở tuổi 58 làm lu mờ tất cả - Ảnh 7
Nhan sắc đậm chất Á Đông của nữ minh tinh thua hút nhiều khán giả

 Theo Sina, năm nay 'quân đoàn sao Trung Quốc' sẽ trở lại Cannes sau một vài năm gián đoạn với số lượng khủng, bao gồm nhiều ngôi sao tên tuổi như Thang Duy, Phạm Băng Băng, Chu Đông Vũ...

Loạt ảnh vợ chồng Củng Lợi tháp tùng Tổng thống Pháp đến Trung Quốc

Loạt ảnh vợ chồng Củng Lợi tháp tùng Tổng thống Pháp đến Trung Quốc

Vợ chồng Củng Lợi và nhà soạn nhạc Jean-Michel Jarre được trông thấy đi cùng chuyên cơ với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đáp xuống Trung Quốc.

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