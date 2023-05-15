Củng Lợi cùng chồng có mặt tại Pháp dự LHP Cannes: Nhan sắc ở tuổi 58 làm lu mờ tất cả

Diễn viên gốc Hoa Củng Lợi và chồng - ca sĩ Jean-Michel Jarre - tay trong tay ở Cannes.
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Ngày 15/5, nữ diễn viên Củng Lợi đã có mặt tại Cannes chuẩn bị cho lịch trình ngắn ngày tại đây. Nữ diễn viên xuất hiện cùng ông xã ngoại quốc là ca sĩ Jean-Michel Jarre. Cả hai nắm tay nhau không rời, thu hút sự chú ý của truyền thông.
Jean-Michel Jarre nắm tay vợ rời sân bay, ông nán lại chờ mỗi khi Củng Lợi dừng ký tặng khán giả. Những ngày gần đây, nhiều fan điện ảnh tụ tập ở sân bay chờ đón diễn viên họ yêu thích. Khi lên xe, Củng Lợi vẫn tranh thủ ký cho những người đuổi theo cô.
Ở tuổi 58, Củng Lợi được khen trẻ trung, xinh đẹp. Cô diện áo jean kết hợp váy trắng phong cách tươi trẻ, khoáng đạt. . Cô là nữ nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên xuất hiện trên tạp chí Times, đồng thời nắm giữ nhiều vai trò quan trọng trong các hiệp hội, tổ chức về quyền trẻ em, con người... Cô không sinh con, cũng chưa từng đề cập đến chuyện con cái trước truyền thông.
Củng Lợi sinh ở Trung Quốc, nổi tiếng khi đóng phim đầu tiên - Cao lương đỏ - của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Hai người còn hợp tác ở loạt tác phẩm gây tiếng vang như Cúc Đậu, Đèn lồng đỏ treo cao, Thu Cúc đi kiện, Phải sống, Hội Tam Hoàng Thượng Hải.
Theo Sina, năm nay 'quân đoàn sao Trung Quốc' sẽ trở lại Cannes sau một vài năm gián đoạn với số lượng khủng, bao gồm nhiều ngôi sao tên tuổi như Thang Duy, Phạm Băng Băng, Chu Đông Vũ...