Củng Lợi cùng chồng có mặt tại Pháp dự LHP Cannes: Nhan sắc ở tuổi 58 làm lu mờ tất cả

Ngày 15/5, nữ diễn viên Củng Lợi đã có mặt tại Cannes chuẩn bị cho lịch trình ngắn ngày tại đây. Nữ diễn viên xuất hiện cùng ông xã ngoại quốc là ca sĩ Jean-Michel Jarre. Cả hai nắm tay nhau không rời, thu hút sự chú ý của truyền thông.

Diễn viên Củng Lợi và chồng xuất hiện tại sân bay Nice. Hai nghệ sĩ tay trong tay sánh bước, cởi mở với ống kính truyền thông và ký tặng người hâm mộ.

Trong ngày đầu tại Cannes, vì chưa có sự kiện nên Củng Lợi chọn một chiếc váy maxi kết hợp áo denim khá giản dị nhưng vẫn sang trọng.

Jean-Michel Jarre nắm tay vợ rời sân bay, ông nán lại chờ mỗi khi Củng Lợi dừng ký tặng khán giả. Những ngày gần đây, nhiều fan điện ảnh tụ tập ở sân bay chờ đón diễn viên họ yêu thích. Khi lên xe, Củng Lợi vẫn tranh thủ ký cho những người đuổi theo cô.