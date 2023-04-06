Loạt ảnh vợ chồng Củng Lợi tháp tùng Tổng thống Pháp đến Trung Quốc

Sao quốc tế 06/04/2023 13:20

Vợ chồng Củng Lợi và nhà soạn nhạc Jean-Michel Jarre được trông thấy đi cùng chuyên cơ với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đáp xuống Trung Quốc.

Vào ngày 6/4, Sina đưa tin vợ chồng Củng Lợi và nhà soạn nhạc Jean-Michel Jarre được trông thấy đi cùng chuyên cơ với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đáp xuống Trung Quốc. Trong chuyến công du kéo dài 3 ngày của ông Emmanuel Macron, nữ diễn viên Cao lương đỏ tháp tùng Tổng thống Pháp tham dự nhiều sự kiện giao lưu văn hóa.

Cụ thể, vào tối ngày 5/4, Tổng thống Pháp tham gia Lễ hội Văn hóa và Nghệ thuật Trung - Pháp. Theo Sina, Củng Lợi ngồi ở vị trí hàng ghế đầu, trò chuyện thân mật, cởi mở với tổng thống Pháp.

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Bên cạnh vợ chồng diễn viên Củng Lợi, nhiều nghệ sĩ Trung Quốc khác cũng góp mặt trong buổi tiệc ngoại giao Trung – Pháp, trong đó có nam diễn viên hài Hoàng Bột. Anh là đại sứ quảng bá và là khách mời khai mạc của buổi tiệc này.

 

Không có gì đáng ngạc nhiên khi nữ diễn viên Củng Lợi xuất hiện trong một sự kiện ngoại giao cấp nhà nước như lần này. Với tư cách là khách mời quen thuộc của các liên hoan phim tầm cỡ tại châu Âu và là “đại hoa đán” của Trung Quốc, Củng Lợi là cái tên được “chọn mặt gửi vàng” trong nhiều sự kiện quan trọng. Nữ diễn viên còn từng dùng bữa cùng cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac vào năm 1997 hay tham dự dạ tiệc ngoại giao Trung – Pháp vào năm 2019.

Trong khi đó, chồng nữ diễn viên – ông Jean-Michel Jarre là một nhà soạn nhạc, nhà sản xuất tài năng người Pháp và được xem là 20 nhân vật quan trọng trong nền văn hóa Pháp. Tuy nhiên, cái tên Jean-Michel Jarre được khán giả Trung Quốc biết đến nhiều hơn sau khi kết hôn với Củng Lợi.

Loạt ảnh vợ chồng Củng Lợi tháp tùng Tổng thống Pháp đến Trung Quốc - Ảnh 3

 

Bên cạnh đó, trang QQ cho biết, đây không phải lần đầu Củng Lợi tháp tùng quan chức tham gia các hoạt động ngoại giao. Năm 1997, nữ diễn viên Phải sống cũng dùng bữa với tổng thống Pháp Jacques Chirac. Năm 2019, Củng Lợi còn tham gia dạ tiệc ngoại giao Pháp - Trung.

Theo Sina, Củng Lợi là nữ diễn viên Trung Quốc có sức ảnh hưởng lớn nhất tại thị trường quốc tế. Cô không ít lần tham dự LHP Cannes với các tác phẩm điện ảnh kinh điển như Bá Vương Biệt Cơ, Phải sống, Cúc Đậu, Hồi ức một geisha, Cao lương đỏ. Nhờ đó, Củng Lợi nhận được đề cử Nữ chính xuất sắc.

 

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