Nổi tiếng chưa được bao lâu, Lý Nhuận Kỳ đã vướng phải drama lớn trong sự nghiệp?

Sao quốc tế 05/04/2023 17:50

Đời tư của Lý Nhuận Kỳ đang là đề tài được nhiều người bàn tán trong thời gian gần đây.

Theo những thông tin mới nhất từ các trang báo uy tín Trung Quốc vừa đưa tin nam ca sĩ Lý Nhuận Kỳ bị tố cáo đời sống tình ái phức tạp. Cụ thể, tài khoản mạng xã hội mang tên Tổ Sư Muội chỉ trích nam thần tượng 22 tuổi là "đàn ông cặn bã", đồng thời còn đưa ra bằng chứng cho thấy nam ca sĩ đã có mối quan hệ bất chính với 7 cô gái. 

Nổi tiếng chưa được bao lâu, Lý Nhuận Kỳ đã vướng phải drama lớn trong sự nghiệp? - Ảnh 1
Lý Nhuận Kỳ - Ảnh: Internet

Người phụ nữ cho biết bị Lý Nhuận Kỳ phản bội tình cảm trong thời gian hẹn hò. Sau khi bị phát hiện, ca sĩ trẻ không xin lỗi mà còn làm tổn thương thêm. Vì thế cho nên cô nàng đã quyết định công bố hết mọi chuyện để đòi lại công bằng. 

Nổi tiếng chưa được bao lâu, Lý Nhuận Kỳ đã vướng phải drama lớn trong sự nghiệp? - Ảnh 2

Hiện, Lý Nhuận Kỳ vẫn chưa đưa ra phản hồi. Tuy nhiên, làn sóng chỉ trích anh chàng đã xuất hiện vô cùng nhiều kèm theo đó là những lời chỉ trích không ngớt hướng về nam ca sĩ. Nếu cứ tiếp tục giữ im lặng, người hâm mộ e sợ sự nghiệp mới nổi của anh sẽ sớm bị hủy hoại nhanh chóng. 

Lý Nhuận Kỳ sinh năm 2001, là ca sĩ chính của ban nhạc Qiyun Alliance. Anh tiếp xúc với nhạc cổ điển từ năm 4 tuổi. Đến năm 15 tuổi, Lý Nhuận Kỳ phát hành ca khúc đầu tay. Nam ca sĩ được đánh giá là sinh viên tài năng của Học viện âm nhạc Berklee. Năm 2020, Lý Nhuận Kỳ tham gia show truyền hình Minh nhật chi tử mùa 4.

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