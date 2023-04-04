Hậu ồn ào drama lộ clip, Cảnh Điềm bất ngờ công khai người yêu mới

Mới đây Cảnh Điềm đã tiết lộ sẽ đóng chung cùng với người yêu cũ Bạch Lộc trong dự án mới.

Trong khi bộ cổ trang Vân Chi Vũ hợp tác cùng Ngu Thư Hân chỉ vừa đóng máy không lâu, Trương Lăng Hách đã vội nhận thêm một kịch bản phim mới, mang tên Tứ Hải Trọng Minh. Ngay lập tức netizen đã vô cùng phấn khích với thông tin trên bởi bất kể phim nào có mặt của nam diễn viên này cũng đều diễn ra hấp dẫn và đáng xem.

Cảnh Điềm và Trương Lăng Hách - Ảnh: Internet

Được biết, đoàn phim Tứ Hải Trọng Minh đã chính thức quan tuyên (thông báo dàn diễn viên chính) vào đầu tháng 4 vừa qua và nữ chính sẽ nên duyên cùng Trương Lăng Hách lần này chính là “Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh” - Cảnh Điềm. Bỏ mặc ngoài tai những ồn ào gần đây do bị người yêu cũ hé lộ những đoạn clip liên quan về mình thì theo netizen Cảnh Điềm và Trương Lăng Hách hứa hẹn kết hợp cùng nhau sẽ vô cùng tuyệt vời.

Bởi dù xét về kỹ năng diễn xuất hay visual, thì cặp đôi chị - em này đều đáp ứng được. Chỉ có điều, giữa hai người có sự chênh lệch nhất định về tuổi tác, nên câu chuyện “couple cảm” vẫn cần theo dõi và cân nhắc thêm.

Tứ Hải Trọng Minh là dự án trọng điểm, có kinh phí đầu tư khủng do IQIYI sản xuất, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết đình đám trên diễn đàn Tấn Giang - Ta Có 3 Người Long Ngạo Thiên Trúc Mã của tác giả Y Đái Tuyết. Phim được chấp bút bởi biên kịch Phương Khương Khương và do đạo diễn Thành Tử Du cầm trịch, đây cũng là người đứng sau thành công của tác phẩm đam cải lừng lẫy một thời Sơn Hà Lệnh (Cung Tuấn - Trương Triết Hạn đóng chính).

Công an vào cuộc vụ Cảnh Điềm bị Trương Kế Khoa bán 3 clip nóng Mới đây, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương Trung Quốc (CPLC) có văn bản công khai, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vụ ồn ào đời tư của Trương Kế Khoa và Cảnh Điềm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-on-ao-drama-lo-clip-canh-iem-bat-ngo-cong-khai-nguoi-yeu-moi-569488.html