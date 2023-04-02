Trương Kế Khoa tiếp tục phủ nhận giữa ồn ào bán ảnh nóng của Cảnh Điềm để trả nợ

Mới đây, một phóng viên của Tân Kinh Báo đã liên hệ với Trương Kế Khoa để hỏi về việc anh nợ nần chồng chất và phát tán clip nhạy cảm của Cảnh Điềm . Tuy nhiên lại nhận về câu trả lời mập mờ từ phía cựu vận động viên.

Đến thời điểm hiện tại, Trương Kế Khoa đã hai lần phủ nhận chuyện bản thân nợ cờ bạc và dùng ảnh nóng của Cảnh Điềm để gán nợ. Trong khi đó, Cảnh Điềm lại giữ im lặng tuyệt đối. Động thái này của nữ diễn viên khiến công chúng tin chắc rằng cô thật sự đã bị bạn trai cũ xâm phạm quyền riêng tư.

Cụ thể, khi kết nối với phóng viên, Trương Kế Khoa chỉ đáp vỏn vẹn một chữ "không" rồi cúp máy ngang, không để đối phương tiếp tục nói gì. Tân Kinh Báo sau đó không thể tiếp tục liên lạc với anh.

Được biết, Cảnh Điềm và Trương Kế Khoa từng có quãng thời gian yêu nhau trong vòng một năm. Vận động viên bóng bàn cũng là người đầu tiên được nữ diễn viên công khai hẹn hò. Tuy nhiên, đến tháng 5/2019 thì họ đã chính thức chia tay.

Cách đây không lâu, Trương Kế Khoa bất ngờ lên tiếng phủ nhận chuyện cờ bạc nợ nần và dùng clip, ảnh nhạy cảm của Cảnh Điềm để gán nợ. Dẫu vậy, phóng viên giải trí Lý Vi Ngạo đã lên tiếng khẳng định những cáo buộc trên đều là sự thật.

Theo vị phóng viên này, Trương Kế Khoa nợ cờ bạc đến 5 triệu NDT (727.000 USD). Do không có khả năng trả nợ nên anh ta đã dùng 3 video nhạy cảm của mình và Cảnh Điềm đưa cho chủ nợ để gán nợ. Bên cạnh đó, cựu vận động viên cũng đã cho người khác xem các video này.

Dẫu vậy, chủ nợ không hề xóa hết các khoản vay cũ của Trương Kế Khoa và còn hối thúc cựu vận động viên này nhanh chóng thanh toán. Do Trương Kế Khoa trả thêm 1 triệu NDT (145.000 USD) rồi sau đó liên tục trốn tránh, chủ nợ đành dùng số ảnh nhạy cảm này để tống tiền, yêu cầu Cảnh Điềm phải trả nợ thay bạn trai cũ. Tuy nhiên, Cảnh Điềm lại không đồng ý và quyết định kiện người chủ nợ này ra tòa.

Trước đó, nữ diễn viên từng úp mở chuyện mình trải qua một cơn khủng hoảng vào năm 2019. Sự việc khi ấy khiến cho Cảnh Điềm tự nhốt mình trong nhà, không dám tiếp xúc với ai và cũng không nhận phim mới trong suốt 1,5 năm. Nhiều người cho rằng câu chuyện mà Cảnh Điềm kể chính là việc bị ép trả nợ bằng ảnh nóng thay bạn trai cũ.