Sao bóng bàn Trương Kế Khoa phản bác tin đồn dùng ảnh nóng của Cảnh Điềm để trả nợ cờ bạc

Sao quốc tế 31/03/2023 15:01

Thông tin Trương Kế Khoa dùng ảnh nhạy cảm của mình và bạn gái cũ là Cảnh Điềm để trả nợ cờ bạc hiện là chủ đề nóng trên MXH xứ Trung.

Trang Sina đưa tin, MXH hiện tại đang vô cùng xôn xao với tin đồn cựu vận động viên bóng bàn hàng đầu Trung Quốc Trương Kế Khoa đang nợ chồng chất vì nghiện cờ bạc. Vì không thể trả nợ đúng hạn, anh đã dùng ảnh riêng tư của mình và Cảnh Điềm để gán nợ.

Sao bóng bàn Trương Kế Khoa phản bác tin đồn dùng ảnh nóng của Cảnh Điềm để trả nợ cờ bạc - Ảnh 1

Dẫu vậy, chủ nợ không hề xóa hết các khoản vay cũ của Trương Kế Khoa và còn hối thúc cựu vận động viên này nhanh chóng thanh toán. Do Trương Kế Khoa liên tục trốn tránh, chủ nợ đành dùng số ảnh nhạy cảm này để tống tiền, yêu cầu Cảnh Điềm phải trả nợ thay bạn trai cũ. Tuy nhiên, Cảnh Điềm lại không đồng ý và quyết định kiện người chủ nợ này ra tòa.

Sao bóng bàn Trương Kế Khoa phản bác tin đồn dùng ảnh nóng của Cảnh Điềm để trả nợ cờ bạc - Ảnh 2

Tin tức này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người lên tiếng chỉ trích Trương Kế Khoa đã quá bỉ ổi, vì nợ nần mà bôi nhọ bạn gái cũ của mình.

Trước thông tin này, Trương Kế Khoa đã lên tiếng phủ nhận và đồng thời tuyên bố bản thân không hề nợ nần hay xâm phạm quyền riêng tư của bất kỳ ai. Cựu vô địch thế giới cũng sẽ khởi kiện những người tung tin đồn sai sự thật về mình. Về phía Cảnh Điềm, cô vẫn giữ im lặng.

Sao bóng bàn Trương Kế Khoa phản bác tin đồn dùng ảnh nóng của Cảnh Điềm để trả nợ cờ bạc - Ảnh 3

Được biết, Cảnh Điềm và Trương Kế Khoa từng có quãng thời gian yêu nhau trong vòng một năm. Vận động viên bóng bàn cũng là người đầu tiên được nữ diễn viên công khai hẹn hò. Tuy nhiên, đến tháng 5/2019 thì họ đã chính thức chia tay.

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Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Cảnh Điềm sẽ tham gia một dự án cổ trang tiên hiệp mang tên Tứ Hải Trọng Minh.

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