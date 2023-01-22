Netizen rần rần với bộ ảnh cưới của Cảnh Điềm với bạn trai: Nhan sắc cô dâu khiến fan xuýt xoa vì quá đẹp

Cảnh Điềm trở thành tâm điểm của sự chú ý khi khoác lên mình bộ váy cô dâu.

Chước Chước Phong Lưu là một trong những bộ phim truyền hình Hoa ngữ được mong đợi nhất hiện nay. Phim đánh dấu màn hợp tác giữa hai diễn viên được yêu thích của màn ảnh xứ Trung - Phùng Thiệu Phong và Cảnh Điềm. Mới đây nhất, phía nhà làm phim đã tung ra những hình ảnh về tạo hình tân nương của mỹ nhân họ Cảnh không khỏi khiến fan xuýt xoa.

Tạo hình của Cảnh Điềm trong phim - Ảnh: Internet Từ những ngày đầu công bố dự án đến hiện tại, Chước Chước Phong Lưu liên tục trở thành chủ đề thảo luận của khán giả trên các diễn đàn mạng xã hội, từ nội dung đến trạng thái của diễn viên. Với một dự án được đầu tư khủng nhưng lại đem về cặp diễn viên không hề tương xứng với nhau khi netizen đều cho rằng Phùng Thiệu Phong giờ đây không đủ tầm để đứng cạnh với Cảnh Điềm.

Tuy nhiên, thông qua các hình ảnh hậu trường lễ đóng máy mà đoàn phim và các diễn viên chia sẻ, khán giả đã bớt lo phần nào. Bởi nhan sắc của Phùng Thiệu Phong trông đỡ tả tơi hơn trước kia. Chính vì vậy, bộ phim ít nhiều đang nhận được nhiều sự chờ đợi từ phía khán giả. Phùng Thiệu Phong và Cảnh Điềm - Ảnh: Internet Mới đây, cư dân mạng lan truyền tạo hình cô dâu của nhân vật Chước Chước của Cảnh Điềm trong phim mới. Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh gây thương nhớ với khí chất đỉnh cao, gương mặt đẹp không góc chết, làn da trắng sáng. Dù diện áo lông trắng để giữ ấm, nhưng dễ nhận thấy trang phục tân nương của Cảnh Điềm sẽ có màu xanh lá đậm. Phần mũ đính tua rua màu vàng, độ lớn vừa phải, góp phần tôn lên nhan sắc của nữ diễn viên.

Tạo hình tân nương của Cảnh Điềm trong phim mới gây sốt sau khi được lan truyền. Ngoài việc dành lời khen “có cánh” cho nhan sắc của mỹ nhân Bắc Kinh. Chước Chước Phong Lưu có nội dung phim xoay quanh nữ chính Mộ Chước Hoa (do Cảnh Điềm đóng) là một người luôn hết lòng vì sự nghiệp, không muốn lãng phí thời gian vào tình cảm yêu đương. Vì từ nhỏ nàng đã hiểu rằng nữ nhi sau khi lấy chồng cuộc đời coi như chấm dứt, chỉ có một cách duy nhất để tránh khỏi vận mệnh ấy, đó là chăm chỉ học tập để đi vào con đường công danh, thăng quan tiến chức, không yêu đương lập gia đình. Vậy mà sau khi thành công trở thành một nữ quan, nàng lại rơi vào lưới tình với chàng tướng quân Lưu Diễn (do Phùng Thiệu Phong đóng). Chước Hoa sẽ nghe theo tiếng gọi con tim, hay sẽ quyết một lòng từ bỏ tình cảm vì công danh sự nghiệp?

Cảnh Điềm gây chú ý khi hoá trang thành nam nhân trong 'Đại Đường vinh diệu' Hình ảnh Cảnh Điềm hoá trang thành nam nhân đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

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