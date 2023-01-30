Năm mới vừa mới tới, Cảnh Điềm nhận ngay một gáo nước lạnh ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp?

Sao quốc tế 30/01/2023 22:30

Thông tin Cảnh Điềm gặp họa đang được cộng đồng fan hâm mộ cô nàng cực kỳ quan tâm vào lúc này.

Mới ngày đầu năm mới, tuy nhiên các fan của nữ diễn viên Cảnh Điềm đã không khỏi lo lắng xoay quanh thông tin liên quan đến cô nàng. 

Cụ thể một blogger bất ngờ đăng tải bài viết cho biết thù lao phim gần đây của Cảnh Điềm bị ép rất thấp. Nguyên nhân là vì trước đó Cảnh Điềm bị Cục Quản lý thị trường Nhà nước Trung Quốc điều tra và xử phạt vì hành vi nhận đại ngôn quảng cáo bất hợp pháp đã khiến nhiều người bất ngờ.

Năm mới vừa mới tới, Cảnh Điềm nhận ngay một gáo nước lạnh ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp? - Ảnh 1
Cảnh Điềm - Ảnh: Internet

Sự việc bắt đầu vào cuối năm 2021, bộ phận giám sát quảng cáo của Cục Quản lý thị trường Nhà nước đã phát hiện nữ diễn viên Cảnh Điềm làm đại diện và quảng bá cho một công ty rau sạch trái cây. 

Sau khi điều tra, Cục giám sát thị trường quận Thiên Hà ở Quảng Châu đã lập hồ sơ, trong đó cho biết loại thực phẩm trái cây và rau mà Cảnh Điềm đại diện được giới thiệu là các loại thực phẩm có tác dụng hạn chế và ngăn chặn sự hấp thụ chất béo và đường. 

Năm mới vừa mới tới, Cảnh Điềm nhận ngay một gáo nước lạnh ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp? - Ảnh 2
Sự nghiệp của mỹ nhân họ Cảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau drama vừa rồi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau khi điều tra đã chứng minh là những sản phẩm trên vẫn hấp thụ đường như bình thường. Theo luật và quy định của Trung Quốc, các loại thực phẩm này khi chưa được xác định rõ tính chất thì không được phép quảng bá về hiệu quả điều trị và chăm sóc sức khỏe trên các phương tiện truyền thông. Dẫu vậy cô nàng vẫn tiếp tục quảng bá nên đã phải chịu xử phạt như đã nói ở trên. 

Được biết ở thời điểm hiện tại, Cảnh Điềm đang tham gia trong dự án phim có tên Chước Chước Phong Lưu, đây là một trong những bộ phim truyền hình Hoa ngữ được mong đợi nhất hiện nay. Dù có bị ép mức cát sê thấp, tuy nhiên theo nhiều người điều này vẫn còn may với nữ diễn viên bởi chỉ cần cô có được thành công trong diễn xuất người hâm mộ sẽ phần nào quên đi drama trước đó, đồng thời giúp Cảnh Điềm lấy lại được vị thế vốn có của mình. 

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