Cảnh Điềm bị đồn có người tình mới, netizen lập tức tìm danh tính thật sự của anh chàng

Danh tính người yêu tin đồn của Cảnh Điềm khiến netizen hết mực quan tâm.

Mới đây, một nam blogger nổi tiếng xứ Trung đã bất ngờ đăng tải bài viết cho biết Cảnh Điềm dạo gần đây xuất hành đều bị paparazzi đi theo. Điều này được cho có liên quan đến việc nữ diễn viên đang có mối quan hệ yêu đương mới với một ai đó.

Thông tin này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ, tuy nhiên đa phần đều phản đối cách paparazzi quấy rối đời sống riêng tư của Cảnh Điểm. Dẫu vậy, bên cạnh đó không ít người rất tò mò về danh tính thật sự của người đàn ông có thể giữ chặt lấy trái tim của người đẹp.

Cảnh Điềm - Ảnh: Internet

Cách đó không lâu, đoàn phim Chước Chước Phong Lưu đã tiết lộ tạo hình tân nương của Cảnh Điềm, trong đó, nhan sắc của cô dâu tại hôn lễ gây sốt vì quá xinh đẹp.

Được biết trong bộ phim này, Cảnh Điềm sẽ sánh đôi cùng với chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, nhiều người lại lo ngại Phùng Thiệu Phong quá kém sắc khi đứng cạnh Cảnh Điềm. Cũng chính vì vậy mà fan của cô đang lo lắng không biết phim sau khi ra mắt có thành công hay không.

Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, thông qua các hình ảnh hậu trường lễ đóng máy mà đoàn phim và các diễn viên chia sẻ, khán giả đã bớt lo phần nào. Bởi nhan sắc của Phùng Thiệu Phong trông đỡ tả tơi hơn trước kia.

Chước Chước Phong Lưu chuyển thể từ tiểu thuyết Từng Phong Lưu của tác giả Tùy Vũ Nhi An, nội dung xoay quanh nữ chính Mộ Chước Hoa vì từ nhỏ đã hiểu rằng nữ nhi sau khi lấy chồng cuộc đời coi như chấm dứt, chỉ có một cách duy nhất để tránh khỏi vận mệnh ấy, đó là chăm chỉ học tập để đi vào con đường công danh, thăng quan tiến chức, không yêu đương lập gia đình. Vậy mà sau khi thành công trở thành một nữ quan, nàng lại rơi vào lưới tình với chàng tướng quân Lưu Diễn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-iem-bi-on-co-nguoi-tinh-moi-netizen-lap-tuc-tim-danh-tinh-that-su-cua-anh-chang-553482.html