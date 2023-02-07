Cảnh Điềm bị đồn có người tình mới, netizen lập tức tìm danh tính thật sự của anh chàng

Sao quốc tế 07/02/2023 18:33

Danh tính người yêu tin đồn của Cảnh Điềm khiến netizen hết mực quan tâm.

Mới đây, một nam blogger nổi tiếng xứ Trung đã bất ngờ đăng tải bài viết cho biết Cảnh Điềm dạo gần đây xuất hành đều bị paparazzi đi theo. Điều này được cho có liên quan đến việc nữ diễn viên đang có mối quan hệ yêu đương mới với một ai đó. 

Thông tin này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ, tuy nhiên đa phần đều phản đối cách paparazzi quấy rối đời sống riêng tư của Cảnh Điểm. Dẫu vậy, bên cạnh đó không ít người rất tò mò về danh tính thật sự của người đàn ông có thể giữ chặt lấy trái tim của người đẹp. 

Cảnh Điềm bị đồn có người tình mới, netizen lập tức tìm danh tính thật sự của anh chàng - Ảnh 1
Cảnh Điềm - Ảnh: Internet

Cách đó không lâu, đoàn phim Chước Chước Phong Lưu đã tiết lộ tạo hình tân nương của Cảnh Điềm, trong đó, nhan sắc của cô dâu tại hôn lễ gây sốt vì quá xinh đẹp.

Được biết trong bộ phim này, Cảnh Điềm sẽ sánh đôi cùng với chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, nhiều người lại lo ngại Phùng Thiệu Phong quá kém sắc khi đứng cạnh Cảnh Điềm. Cũng chính vì vậy mà fan của cô đang lo lắng không biết phim sau khi ra mắt có thành công hay không. 

Cảnh Điềm bị đồn có người tình mới, netizen lập tức tìm danh tính thật sự của anh chàng - Ảnh 2
Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, thông qua các hình ảnh hậu trường lễ đóng máy mà đoàn phim và các diễn viên chia sẻ, khán giả đã bớt lo phần nào. Bởi nhan sắc của Phùng Thiệu Phong trông đỡ tả tơi hơn trước kia. 

Chước Chước Phong Lưu chuyển thể từ tiểu thuyết Từng Phong Lưu của tác giả Tùy Vũ Nhi An, nội dung xoay quanh nữ chính Mộ Chước Hoa vì từ nhỏ đã hiểu rằng nữ nhi sau khi lấy chồng cuộc đời coi như chấm dứt, chỉ có một cách duy nhất để tránh khỏi vận mệnh ấy, đó là chăm chỉ học tập để đi vào con đường công danh, thăng quan tiến chức, không yêu đương lập gia đình. Vậy mà sau khi thành công trở thành một nữ quan, nàng lại rơi vào lưới tình với chàng tướng quân Lưu Diễn.

 

Năm mới vừa mới tới, Cảnh Điềm nhận ngay một gáo nước lạnh ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp?

Năm mới vừa mới tới, Cảnh Điềm nhận ngay một gáo nước lạnh ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp?

Thông tin Cảnh Điềm gặp họa đang được cộng đồng fan hâm mộ cô nàng cực kỳ quan tâm vào lúc này.

Xem thêm
Từ khóa:   Cảnh Điềm Phùng Thiệu Phong Chước Chước Phong Lưu sao Châu Á sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Năm mới vừa mới tới, Cảnh Điềm nhận ngay một gáo nước lạnh ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp?

Năm mới vừa mới tới, Cảnh Điềm nhận ngay một gáo nước lạnh ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp?

Netizen rần rần với bộ ảnh cưới của Cảnh Điềm với bạn trai: Nhan sắc cô dâu khiến fan xuýt xoa vì quá đẹp

Netizen rần rần với bộ ảnh cưới của Cảnh Điềm với bạn trai: Nhan sắc cô dâu khiến fan xuýt xoa vì quá đẹp

Phong Tái Khởi Thời của Lương Triều Vỹ và Quách Phú Thành thất bại ê chề tại phòng vé đầu năm

Phong Tái Khởi Thời của Lương Triều Vỹ và Quách Phú Thành thất bại ê chề tại phòng vé đầu năm

Dương Tử xinh đẹp xuất thần trong phong cách mới, netizen khen ngợi hết lời: 'Còn ai nói chị tôi không xinh nữa không'

Dương Tử xinh đẹp xuất thần trong phong cách mới, netizen khen ngợi hết lời: 'Còn ai nói chị tôi không xinh nữa không'

Dương Mịch khởi kiện người vu khống cô là 'má mì'

Dương Mịch khởi kiện người vu khống cô là 'má mì'

Sở hữu sự nghiệp thành công vượt trội nhưng Đàm Tùng Vận vẫn phải lép vế 'đàn em' Hứa Khải vì điều này

Sở hữu sự nghiệp thành công vượt trội nhưng Đàm Tùng Vận vẫn phải lép vế 'đàn em' Hứa Khải vì điều này

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái