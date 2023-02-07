Dương Tử xinh đẹp xuất thần trong phong cách mới, netizen khen ngợi hết lời: 'Còn ai nói chị tôi không xinh nữa không'

Bộ ảnh mới của Dương Tử vừa được phòng làm việc đăng tải lên Weibo gần đây đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Tại đây, netizen thêm một lần nữa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nữ thần của mỹ nhân họ Dương, không chỉ từ nhan sắc mà cả thần thái của cô nàng cũng đã được nâng lên ở một level mới.

Dương Tử đẹp xuât sắc trong bộ trang phục mới - Ảnh: Internet

Dù vẫn có một số ý kiến cho rằng, Dương Tử xinh đẹp là nhờ make-up hoặc gặp được người "photoshop" có tâm,... Song, vẫn không thể phủ nhận style mới này phù hợp với ngoại hình của ngôi sao sinh năm 1992 đồng thời cũng làm che đi những nét đáng yêu - thứ khiến cô nàng luôn bị cho là không xinh đẹp.