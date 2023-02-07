Dương Tử xinh đẹp xuất thần trong phong cách mới, netizen khen ngợi hết lời: 'Còn ai nói chị tôi không xinh nữa không'

Sao quốc tế 07/02/2023 17:13

Nhan sắc của Dương Tử trong phong cách mới khiến dân tình khen ngợi hết lời.

Bộ ảnh mới của Dương Tử vừa được phòng làm việc đăng tải lên Weibo gần đây đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Tại đây, netizen thêm một lần nữa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nữ thần của mỹ nhân họ Dương, không chỉ từ nhan sắc mà cả thần thái của cô nàng cũng đã được nâng lên ở một level mới. 

Dương Tử xinh đẹp xuất thần trong phong cách mới, netizen khen ngợi hết lời: 'Còn ai nói chị tôi không xinh nữa không' - Ảnh 1
Dương Tử đẹp xuât sắc trong bộ trang phục mới - Ảnh: Internet

Dù vẫn có một số ý kiến cho rằng, Dương Tử xinh đẹp là nhờ make-up hoặc gặp được người "photoshop" có tâm,... Song, vẫn không thể phủ nhận style mới này phù hợp với ngoại hình của ngôi sao sinh năm 1992 đồng thời cũng làm che đi những nét đáng yêu - thứ khiến cô nàng luôn bị cho là không xinh đẹp. 

Thời gian qua, nhan sắc lên xuống thất thường của Dương Tử được dân tình bàn ra tán vào rất nhiều, thậm chí bất kể bài viết nào có liên quan cũng thu hút lượng tương tác cao. 

Dương Tử xinh đẹp xuất thần trong phong cách mới, netizen khen ngợi hết lời: 'Còn ai nói chị tôi không xinh nữa không' - Ảnh 2

Dương Tử xinh đẹp xuất thần trong phong cách mới, netizen khen ngợi hết lời: 'Còn ai nói chị tôi không xinh nữa không' - Ảnh 3
 Nhan sắc Dương Tử luôn là đề tài khiến nhiều người tranh cãi - Ảnh: Internet

Nói đâu xa, cách đây không lâu, sau khi hình ảnh của Dương Tử ở phim trường Tình Yêu 199 bị rò rỉ ra ngoài, ngoại hình có phần chênh lệch giữa cô và nam chính Phạm Thừa Thừa. Tuy nhiên, cũng có người lên tiếng bảo vệ nữ diễn viên khi họ cho rằng bất kể là ai cũng có những giai đoạn nhan sắc lên xuống thất thường nên việc Dương Tử bị cũng là điều dễ hiểu. 

Khoảng thời gian này, Dương Tử đang bận rộn ghi hình cho dự án phim Tình Yêu 199. Nội dung phim xoay quanh mối tình chị em đầy ngọt ngào và cảm xúc giữa một nữ ký giả thông minh, kiên định (Dương Tử đảm nhận) và nam sinh ngành thiết kế (Phạm Thừa Thừa Đóng). 

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