Dương Tử gặp nạn tại phim trường khiến fan lo lắng tột độ

Sao quốc tế 04/02/2023 19:09

Thông tin Dương Tử gặp tai nạn không khỏi khiến các fan của cô nàng đứng ngồi không yên.

Mới đây, truyền thông xứ Trung đưa tin nữ diễn viên Dương Tử không may gặp chấn thương khi đang quay phim 199 Love. Thông tin này ngay lập tức nhận được lượng lớn người quan tâm và ai nấy cũng đã thở phào khi tình hình sức khỏe của nữ diễn viên đã đỡ hơn nhiều khi có sự chăm sóc của nhân viên y tế. 

 

Dương Tử gặp nạn tại phim trường khiến fan lo lắng tột độ - Ảnh 1
Dương Tử - Ảnh: Internet

Cụ thể, Dương Tử vẫn đến trường quay như mọi ngày, cô đang tham gia đóng chính cho phim truyền hình 199 Love cùng Phạm Thừa Thừa. Trong một phân đoạn đi xe máy, nữ diễn viên không may đã bị té ngã. Tuy nhiên, vết thương này không quá nghiêm trọng, chỉ bị trật mắt cá, sẽ khỏi nhanh nếu có biện pháp nghỉ ngơi, tập luyện hợp lý.

Trong bức ảnh được những người chứng kiến chụp lại và chia sẻ, có vẻ như Dương Tử đang mặc đồng phục, cô được nhiều người đỡ sau khi gặp sự cố. Thông tin về chấn thương của Dương Tử nhận được sự quan tâm lớn của khán giả và nhanh chóng lọt hot search và ai nấy cũng đều lo lắng cho cô nàng. 

Dương Tử gặp nạn tại phim trường khiến fan lo lắng tột độ - Ảnh 2
Hình ảnh khiến fan lo lắng cho cô nàng - Ảnh: Internet

Trên các diễn đàn, khán giả bày tỏ sự xót xa cho sự cố mà Dương Tử gặp phải và dành nhiều lời chúc tốt đẹp cho cô. Đặc biệt, nhiều người còn khen ngợi cô là diễn viên vô cùng kính nghiệp, bởi trong quá khứ, Dương Tử cũng từng bị chấn thương và luôn cố gắng đối diện với thái độ tích cực.

Dương Tử gặp nạn tại phim trường khiến fan lo lắng tột độ - Ảnh 3

199 Love được chuyển thể từ tiểu thuyết Tuổi 17 Bạn Thích Ai. Nội dung xoay quanh 6 nhân vật Hoàng Doanh Tử (Dương Tử), Tưởng Dực (Phạm Thừa Thừa) , Phương Minh Vũ, Trang Viễn, Lam Diệc Phi và Quan Siêu sinh sống trong khu nhà công vụ của một doanh nghiệp nhà nước. Vì một sự cố tại nhà máy hồi 6 tuổi, họ trở thành bạn bè. Cho đến trước khi lên Đại học, họ sinh sống và lớn lên trong môi trường khu nhà công vụ mộc mạc, ấm áp tình người, được gọi là "nhóm 6 người".

Vốn ước hẹn sẽ mãi mãi là bạn tốt bên nhau, vì một sự cố năm thi đại học mỗi người một hướng. Nhiều năm sau, khi đã 30 tuổi, họ lủi thủi một mình trên đường đời. Bỗng một ngày, họ nhận được tin bạn thân thuở nhỏ Quan Siêu sắp kết hôn, ký ức ngày xưa ùa về hiển hiện trước mắt. Đối với Hoàng Doanh Tử người luôn hy vọng có thể giữ được nhóm 6 người đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau như xưa mà nói đây là một cơ hội tốt. Lần này, bất luận phải đối diện với thách thức nào, cô ấy cũng sẽ nỗ lực hết mình để mọi người cùng nhau bước tiếp.

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