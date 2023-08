Netizen xứ Trung phát hiện ra mỹ nhân số vượng bạn diễn nhất trong Cbiz, đến Dương Tử cũng phải chào thua

Trong dàn diễn viên thuộc lứa 90 hiện nay, Đàm Tùng Vận so về lưu lượng hay địa vị đều không thể đọ được với Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử. Tuy nhiên, để so về chất lượng cũng như số lượng người xem rõ ràng mỹ nhân họ Đàm cũng không hề kém cạnh so với các đồng nghiệp nổi tiếng.

Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Trước kia, netizen thường nói Dương Tử có "số vượng phu", vì bất kì ai đóng chung phim với cô cũng sẽ vang danh thiên hạ, điển hình như Đặng Luân, Lý Hiện, La Vân Hi,...Dẫu vậy, điều này có thể được thay đổi trong quãng thời gian sắp tới bởi Đàm Tùng Vận trong vài năm gần đây mới chính là người có khả năng nâng tầm bạn diễn đáng nể.