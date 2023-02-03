Netizen xứ Trung phát hiện ra mỹ nhân số vượng bạn diễn nhất trong Cbiz, đến Dương Tử cũng phải chào thua

Không ai xa lạ mà chính Đàm Tùng Vận mới là mỹ nhân có số vượng bạn diễn nhất trong Cbiz.

Trong dàn diễn viên thuộc lứa 90 hiện nay, Đàm Tùng Vận so về lưu lượng hay địa vị đều không thể đọ được với Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử. Tuy nhiên, để so về chất lượng cũng như số lượng người xem rõ ràng mỹ nhân họ Đàm cũng không hề kém cạnh so với các đồng nghiệp nổi tiếng. Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet Trước kia, netizen thường nói Dương Tử có "số vượng phu", vì bất kì ai đóng chung phim với cô cũng sẽ vang danh thiên hạ, điển hình như Đặng Luân, Lý Hiện, La Vân Hi,...Dẫu vậy, điều này có thể được thay đổi trong quãng thời gian sắp tới bởi Đàm Tùng Vận trong vài năm gần đây mới chính là người có khả năng nâng tầm bạn diễn đáng nể.

Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet Nổi bật trong đó nhất định phải kể tới lần hợp tác giữa cô và Nhậm Gia Luân với dự án cổ trang Cẩm Y Chi Hạ. Trước khi lên sóng, phim không được netizen xứ Trung để mắt tới bởi dàn diễn viên thiếu tên tuổi, ngoại trừ Đàm Tùng Vận các cái tên khác đều không mấy ấn tượng. Tuy nhiên, khi tác phẩm thực sự lên sóng, khán giả đã phải nhìn Cẩm Y Chi Hạ bằng một ánh mắt tán thưởng, kịch bản hấp dẫn, viết chắc tay, dàn diễn viên sở hữu kỹ năng diễn xuất tốt giúp phim thu về nhiều thành tích tốt. Trong đó, Nhậm Gia Luân là người được hưởng lợi nhất khi tên tuổi ngày càng bay cao và có cho mình nhiều dự án lớn.

Tống Uy Long và Lưu Hạo Nhiên đều được hưởng lợi khi đóng cặp với Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet Nhân vật tiếp theo được Đàm Tùng Vận lăng xê chính là mỹ nam Tống Uy Long và Lưu Hạo Nhiên. Nếu như bộ Lấy Danh Nghĩa Người Nhà của Tống Uy Long và Đàm Tùng Vận đạt rating cao kỷ lục, đứng top đầu trong các phim chiếu đài, thì Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta cũng chẳng kém cạnh, tuy chỉ là phim chiếu mạng nhưng nhìn vào lượng người xem, chắc hẳn sẽ khiến nhiều người phải líu lưỡi. Trong bộ phim vừa lên sóng gần đây của Đàm Tùng Vận - Hướng Gió Mà Đi, nên duyên cùng Vương Khải cũng nhận những đánh giá tích cực. Bản thân Vương Khải cũng ngày càng được khen ngợi hơn, thậm chí một số fan còn trêu đùa rằng có lẽ sau khi phim kết thúc anh nên cảm ơn bạn diễn của mình nhanh nhanh mới được.

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