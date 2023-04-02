Lý Vi Ngạo cho biết, chủ nợ của Trương Kế Khoa - người dùng clip nhạy cảm của Cảnh Điềm để ép cô trả nợ hiện đã ngồi tù. Vụ án này được xếp vào loại hình sự vì xâm phạm đến danh dự và quyền riêng tư của nữ diễn viên.

Cách đây không lâu, cựu vận động viên bóng bàn Trương Kế Khoa đã lên tiếng phủ nhận chuyện cờ bạc nợ nần và dùng clip, ảnh nhạy cảm của Cảnh Điềm để gán nợ. Dẫu vậy, phóng viên giải trí Lý Vi Ngạo đã lên tiếng khẳng định những cáo buộc trên đều là sự thật.

Theo vị phóng viên này, Trương Kế Khoa nợ cờ bạc đến 5 triệu NDT (727.000 USD). Do không có khả năng trả nợ nên anh ta đã dùng 3 video nhạy cảm của mình và Cảnh Điềm đưa cho chủ nợ để gán nợ. Bên cạnh đó, cựu vận động viên cũng đã cho người khác xem các video này.

Dẫu vậy, chủ nợ không hề xóa hết các khoản vay cũ của Trương Kế Khoa và còn hối thúc cựu vận động viên này nhanh chóng thanh toán. Do Trương Kế Khoa trả thêm 1 triệu NDT (145.000 USD) rồi sau đó liên tục trốn tránh, chủ nợ đành dùng số ảnh nhạy cảm này để tống tiền, yêu cầu Cảnh Điềm phải trả nợ thay bạn trai cũ. Tuy nhiên, Cảnh Điềm lại không đồng ý và quyết định kiện người chủ nợ này ra tòa.

Theo lời của Lý Vi Ngạo, Cảnh Điềm đã tổn thương tâm lý sau hành động của bạn trai cũ. Cô hối hận khi không nghe những lời cảnh báo của người trong giới mà lao vào mối tình với vận động viên đào hoa này.

Trước đó, nữ diễn viên từng úp mở chuyện mình trải qua một cơn khủng hoảng vào năm 2019. Sự việc khi ấy khiến cho Cảnh Điềm tự nhốt mình trong nhà, không dám tiếp xúc với ai và cũng không nhận phim mới trong suốt 1,5 năm. Nhiều người cho rằng câu chuyện mà Cảnh Điềm kể chính là việc bị ép trả nợ bằng ảnh nóng thay bạn trai cũ.

Hiện tại, trước loạt ồn ào liên quan đến Trương Kế Khoa, Cảnh Điềm vẫn giữ im lặng tuyệt đối. Tuy nhiên, sự im lặng này lại làm gia tăng niềm tin của công chúng vào việc cô thật sự gặp rắc rối với bạn trai cũ.