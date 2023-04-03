Tình trạng của Cảnh Điềm hiện đang ra sao sau drama clip nhạy cảm với tình cũ?

Hiện cái tên Cảnh Điềm đang nhận được nhiều quan tâm từ phía khán giả của đấy nước tỷ dân.

Trong khoảng thời gian gần đây showbiz Trung Quốc "dậy sóng" trước thông tin nữ diễn viên Cảnh Điềm bị bạn trai cũ là cựu VĐV bóng bàn Trương Kế Khoa - dùng video phòng the để gán số tiền nợ 700.000 USD (gần 13 tỷ đồng) rồi biến mất không để lại tin tức gì cả. Cụ thể trong những diễn biến mới nhất của vụ việc, tình cũ Trương Kế Khoa đã phủ nhận với báo chí Trung Quốc về việc anh nợ nần chồng chất vì đánh bạc và cho những người khác xem các bức ảnh riêng tư của anh với tình cũ (Cảnh Điềm).

Cảnh Điềm - Ảnh: Internet Cũng theo những trang báo uy tín nhất Trung Quốc cho biết những ngày qua, từ khóa liên quan đến Cảnh Điềm trở thành chủ đề được bàn luận nóng nhất trên mạng xã hội Weibo. Đứng trước những drama hay tin đồn về mình phía Cảnh Điềm vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cả. Theo một số bộ phận fan của cô nàng cho biết sự việc Cảnh Điềm bị bạn trai cũ phát tán clip nhạy cảm có xác thực hay không, người chịu thiệt vẫn là nữ diễn viên. Với một sao nữ đã thành danh như mỹ nhân họ Cảnh, nếu drama trên là sự thật đây cũng được coi như là dấu chấm hết cho sự nghiệp diễn xuất của cô nàng.

Trương Kế Khoa phủ nhận tung clip nhạy cảm của Cảnh Điềm - Ảnh: Internet Sự nghiệp của cô càng bị đe dọa hơn khi 2 năm qua, nữ diễn viên gặp nhiều khó khăn. Nhất là sau khi "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" bị phạt 7,2 triệu NDT (hơn 1 triệu USD) vì vi phạm luật quảng cáo, giới thiệu tới công chúng một sản phẩm kém chất lượng, vào tháng 5/2022. Thời gian này, nữ diễn viên cũng không có bất kỳ dự án nào đang thực hiện. Tương lai nào cho "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" vẫn là một điều khiến nhiều người lo ngại. Cảnh Điềm là nữ diễn viên với nhan sắc xinh đẹp hàng đầu Trung Quốc và được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh". Cô gia nhập làng giải trí vào năm 2006 và với EP âm nhạc đầu tiên là Who Are You. Năm 2008, Cảnh Điềm lần đầu tiên bén duyên với màn ảnh nhỏ và đóng vai chính trong bộ phim tình cảm hiện đại Sử Thi Một Thi Một Người Con Gái. Năm 2020, sự nghiệp của Cảnh Điềm có bước ngoặt lớn khi được biết đến rộng rãi hơn nhờ vai diễn Tư Đằng trong bộ phim cùng tên.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-trang-cua-canh-iem-hien-ang-ra-sao-sau-drama-clip-nhay-cam-voi-tinh-cu-569158.html