Loạt ảnh Trịnh Sảng và Cảnh Điềm từng học chung lớp bất ngờ 'gây bão' trở lại

Trong những bức ảnh được chia sẻ lại, "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" Cảnh Điềm nhận được nhiều lời khen từ dân tình bởi vì ngoại hình nổi bật và vô cùng hút mắt. Trong khi đó, nhan sắc Trịnh Sảng nhạt nhòa và phần nào bị "phong ấn" bởi kiểu tóc ngắn không phù hợp.

Gần đây, cư dân mạng xứ Trung bàn tấn xôn xao trước loạt ảnh chung khung hình của 2 mỹ nhân Trịnh Sảng và Cảnh Điểm thời đại học bất ngờ được "đào lại". Dù nữ thuần thanh xuân kém đàn chị 3 tuổi nhưng vì nhảy lớp nên Trịnh Sảng và Cảnh Điềm có cơ hội trở thành bạn cùng lớp.

Sau khi tốt nghiệp, cả 2 nữ diễn viên đều nhanh chóng gia nhập làng giải trí và được người hâm mộ đánh giá cao về nhan sắc. Nếu lúc ban đầu Cảnh Điềm mãi chưa thoát khỏi danh xưng "hotgirl đóng phim" thì Trịnh Sảng ngày càng vươn tầm Tiểu hoa đán. Tuy vậy, cả hai có điểm chung là đều yêu phải những người đàn ông không tốt. Thậm chí, vì yêu sai người mà Trịnh Sảng mất hết sự nghiệp cùng danh tiếng gây dựng trong nhiều năm.

Sau khi gia nhập Cbiz, Trịnh Sảng lột xác thành mỹ nhân, không hề thua kém Cảnh Điềm. Tuy vậy, sự nghiệp của cô nàng "sớm nở chóng tàn" vì dính phải những người bạn trai tai tiếng. Vì yêu phải Trương Hằng và loạt bê bối nghiêm trọng như nhờ người mang thai hộ, trốn thuế…, Trịnh Sảng chính thức bị phong sát và buộc phải rời xa ánh hào quang của giới giải trí.

Cảnh Điềm may mắn hơn Trịnh Sảng vì chưa phải rút khỏi showbiz nhưng scandal với bạn trai cũ - tay vợt bóng bàn nổi tiếng Trung Quốc Trương Kế Khoa cũng khiến mỹ nhân này lao đao trong 1 thời gian dài.

Nữ diễn viên từng bị bạn trai Lộ Chinh - lãnh đạo tập đoàn Wanda - phụ bạc, qua lại với bạn thân của cô. Chịu cú sốc bị 2 người thân thiết phản bội, Cảnh Điềm tự bó hẹp quan hệ. Trong lúc yếu lòng, "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" đã đón nhận Trương Kế Khoa - người bên cạnh cô lúc khó khăn.

Kết quả cho cuộc tình này là Cảnh Điềm bị Trương Kế Khoa lợi dụng, lừa mất 10 triệu NDT (1,45 triệu USD). Thủ đoạn của anh là hứa hẹn kết hôn, đề nghị Cảnh Điềm và cha mẹ cô hỗ trợ tiền mua nhà. Thực chất, toàn bộ tiền của lấy được từ bạn gái nổi tiếng, Kế Khoa mang đi cá cược ở casino. Không những vậy, tay vợt bóng bàn còn dùng video phòng the của mình và nữ diễn viên làm vật thế chấp để vay 5 triệu NDT (727.000 USD) đánh bạc vào năm 2019. Sau đó, Trương Kế Khoa không màng hậu quả, bỏ trốn và đẩy toàn bộ số nợ cho bạn gái cũ. Trong thời gian này, Cảnh Điềm bị chủ nợ của Trương Kế Khoa tống tiền bằng clip nóng của chính mình.

Để thoát khỏi cảnh bị dọa nạt và ngăn chặn hình ảnh nhạy cảm bị lộ ra ngoài, Cảnh Điềm âm thầm đưa vụ việc ra tòa.