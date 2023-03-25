Trong video, Trương Hằng quỳ dưới đất, trả lời chất vấn của bạn gái. Anh có trạng thái tinh thần không tỉnh táo, hành động bất thường. Trước việc bạn gái đòi chia tay, Trương Hằng nhận sai, lăn lộn dưới sàn cầu xin Trịnh Sảng tha thứ. Trương Hằng thậm chí còn xé quần áo để gây áp lực cho bạn gái.

Vào ngày 25/3, Trịnh Sảng gây chú ý khi tung video tố cáo hành vi ngoại tình của Trương Hằng trong thời gian hẹn hò. Theo nữ diễn viên Cùng ngắm mưa sao băng, clip được quay sau khi cô bắt quả tang bạn trai qua lại với người phụ nữ khác.

Cùng lúc đó, cư dân mạng còn truyền tay nhau một đoạn video Trương Hằng thề thốt với Trịnh Sảng. Trong video này, Trương Hằng thề rằng sẽ không bao giờ chủ động chia tay Trịnh Sảng, nếu chia tay thì sẽ cắt đứt quan hệ với bố mẹ.

Loạt video này được phía Trịnh Sảng tung ra từ tháng 2/2023. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, 2 đoạn video này bỗng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Theo Sina, thông tin này làm rộ lên nghi vấn Trương Hằng cố tình "đào lại" video, nhằm xây dựng hình tượng si tình. Bởi Trịnh Sảng và doanh nhân họ Trương đang chuẩn bị bước vào cuộc chiến giành quyền nuôi con vào ngày 7/4 sắp tới.

Theo QQ, việc tung video là động thái đáp trả bạn trai cũ của Trịnh Sảng. Thời gian qua, cô liên tục bị Trương Hằng tố cáo, tung chứng cứ bất lợi về nhân phẩm như đòi bỏ thai nhi, bạo hành con cái hay trốn thuế... Hành động của Trương Hằng khiến Trịnh Sảng mất trắng sự nghiệp nghệ thuật, bị xem là "nỗi ô nhục" của showbiz Trung Quốc.

Một số nguồn tin cho biết Trịnh Sảng hiện nắm trong tay video được mô tả "kinh thiên động địa" của Trương Hằng. Trường hợp bạn trai cũ cư xử quá mức, nữ diễn viên sẽ tung hê tất cả.

Cuộc chiến hậu chia tay của Trịnh Sảng và Trương Hằng đã kéo dài 2 năm. Họ liên tục có bài viết công kích, tố cáo những việc làm sai trái và thách thức lẫn nhau. Trong đó Trương Hằng là người tích cực hơn cả trong việc "xé mặt" bạn gái cũ. Hiện tại, Trịnh Sảng và Trương Hằng đều sống tại Mỹ để giành quyền nuôi con. Kết quả của vụ tranh chấp chưa rõ. Trịnh Sảng và Trương Hằng có 2 con nhờ phương pháp mang thai hộ.