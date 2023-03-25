Hoắc Kiến Hoa thừa nhận 'gặm nhấm tình đơn phương' 10 năm mới dám tỏ tình Lâm Tâm Như vì lý do không ngờ

Sao quốc tế 25/03/2023 15:01

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa là một trong những cặp đôi nổi tiếng viên mãn của làng giải trí Hoa Ngữ. Trước khi trở thành vợ chồng, họ từng là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Hoắc Kiến Hoa cũng thừa nhận yêu đơn phương Lâm Tâm Như 10 năm mới dám tỏ tình.

Lâm Tâm NhưHoắc Kiến Hoa là một trong những cặp đôi nổi tiếng viên mãn của làng giải trí Hoa Ngữ. Kết hôn từ năm 2016 và và đã có một con gái Tiểu Cá Heo. Trước khi trở thành vợ chồng, họ từng là bạn bè, đồng nghiệp gần 20 năm. Sau khi cưới, hôn nhân họ gặp sóng gió vì vướng phải nhiều tin đồn tiêu cực nhưng cặp đôi đối mặt với những thị phi một cách bình tĩnh, không tranh cãi. Sau 7 năm kết hôn, họ vẫn hạnh phúc và có cuộc sống hôn nhân kín tiếng.

Hoắc Kiến Hoa thừa nhận 'gặm nhấm tình đơn phương' 10 năm mới dám tỏ tình Lâm Tâm Như vì lý do không ngờ - Ảnh 1

Mới đây, một người bạn thân của Hoắc Kiến Hoa đã có những tiết lộ với truyền thông về cuộc hôn nhân của cặp đôi này. Người này cho biết Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa tuy đã kết hôn được 7 năm nhưng trước khi yêu nhau, nam diễn viên cũng trải qua nhiều khổ ải. Với Hoắc Kiến Hoa, cuộc hôn nhân của anh có thể nói là 10 năm, thậm chí lâu hơn.

Hoắc Kiến Hoa thừa nhận 'gặm nhấm tình đơn phương' 10 năm mới dám tỏ tình Lâm Tâm Như vì lý do không ngờ - Ảnh 2

Khi được hỏi lý do tại sao, người bạn này cho biết Hoắc Kiến Hoa đã yêu Lâm Tâm Như ngay từ cái nhìn đầu tiên và suýt đã thổ lộ tình cảm với cô. Cặp đôi làm bạn 10 năm sau đó mới nên duyên. Theo đó, từ năm 2005, Hoắc Kiến Hoa từng thú nhận anh có tình cảm với Lâm Tâm Như từ khi hợp tác chung. Si tình là thế nhưng Hoắc Kiến Hoa không dám chủ động theo đuổi Lâm Tâm Như một phần vì sợ mất đi tình bạn, một phần vì sự tự ti bản thân chưa có sự nghiệp thành công bằng bà xã.

Hoắc Kiến Hoa thừa nhận 'gặm nhấm tình đơn phương' 10 năm mới dám tỏ tình Lâm Tâm Như vì lý do không ngờ - Ảnh 3

Thời điểm đó, Lâm Tâm Như vừa xinh đẹp, vừa nổi tiếng lại là bà chủ làm phim mát tay. Trong suốt 10 năm làm bạn thân, mối quan hệ của 2 người trôi qua một cách bình lặng. Nếu Lâm Tâm Như không chủ động liên lạc thì Hoắc Kiến Hoa sẽ gặm nhấm 'mối tình đơn phương' một mình. Chờ đến khi sự nghiệp thành công và có được địa vị vững chắc trong nghề, Hoắc Kiến Hoa mới có đủ tự tin để nói tiếng yêu.  

Hoắc Kiến Hoa thừa nhận 'gặm nhấm tình đơn phương' 10 năm mới dám tỏ tình Lâm Tâm Như vì lý do không ngờ - Ảnh 4

Sau khi kết hôn, hôn nhân của họ gặp sóng gió vì vướng phải nhiều tin đồn tiêu cực như Lâm Tâm Như ép Hoắc Kiến Hoa cưới vì đã mang thai, cố ý cản trở sự nghiệp để chồng lép vế hơn mình hay mối quan hệ vợ chồng của họ chỉ trên danh nghĩa, thực chất đã âm thầm ly hôn và phân chia tài sản.

Đối mặt với những đồn đoán không hay, cặp sao dùng sự gắn bó trong mối quan hệ để đập tan nghi vấn rạn nứt hôn nhân. Hoắc Kiến Hoa thường xuyên cùng bà xã tham dự các sự kiện hậu trường của bạn bè trong giới. Khi có thời gian rảnh, họ "trốn con" hẹn hò riêng tư.

Hoắc Kiến Hoa thừa nhận 'gặm nhấm tình đơn phương' 10 năm mới dám tỏ tình Lâm Tâm Như vì lý do không ngờ - Ảnh 5Hoắc Kiến Hoa thừa nhận 'gặm nhấm tình đơn phương' 10 năm mới dám tỏ tình Lâm Tâm Như vì lý do không ngờ - Ảnh 6Hoắc Kiến Hoa thừa nhận 'gặm nhấm tình đơn phương' 10 năm mới dám tỏ tình Lâm Tâm Như vì lý do không ngờ - Ảnh 7

Gần đây, trong ngày sinh nhật của mình, Lâm Tâm Như đã chia sẻ loạt khoảnh khắc tình cảm bên ông xã Hoắc Kiến Hoa. Cả hai tựa đầu chụp hình kỷ niệm, song ca tình tứ trong tiệc sinh nhật lần thứ 47 của bà xã khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ về tình cảm mặn nồng của cả hai. Cô nàng cũng không quên nói lời ngọt ngào, thể hiện bản thân đang hạnh phúc. Cô cầu mong ông xã và con gái năm mới được bình an, vui vẻ và hạnh phúc.

Hoắc Kiến Hoa thừa nhận 'gặm nhấm tình đơn phương' 10 năm mới dám tỏ tình Lâm Tâm Như vì lý do không ngờ - Ảnh 8Hoắc Kiến Hoa thừa nhận 'gặm nhấm tình đơn phương' 10 năm mới dám tỏ tình Lâm Tâm Như vì lý do không ngờ - Ảnh 9Hoắc Kiến Hoa thừa nhận 'gặm nhấm tình đơn phương' 10 năm mới dám tỏ tình Lâm Tâm Như vì lý do không ngờ - Ảnh 10Hoắc Kiến Hoa thừa nhận 'gặm nhấm tình đơn phương' 10 năm mới dám tỏ tình Lâm Tâm Như vì lý do không ngờ - Ảnh 11

Hiện tại, Lâm Tâm Như phát triển sự nghiệp mạnh mẽ, trở thành nhà sản xuất hàng đầu tại Đài Loan. Trong khi đó, Hoắc Kiến Hoa gần như nghỉ hưu sớm. Nam diễn viên lui về làm hậu phương, chăm sóc con gái. Tác phẩm cuối mà Hoắc Kiến Hoa tham gia đóng chính là Hậu Cung Như Ý Truyện từ năm 2018. Đầu năm 2022, anh xuất hiện với vai trò khách mời trong phim Hoa Đăng Sơ Thượng do vợ đóng chính và chịu trách nhiệm sản xuất.

Lộ khoảnh khắc ngọt ngào 'bất chấp' của Hoắc Kiến Hoa trong sinh nhật của bà xã Lâm Tâm Như

Lộ khoảnh khắc ngọt ngào 'bất chấp' của Hoắc Kiến Hoa trong sinh nhật của bà xã Lâm Tâm Như

Trong tiệc sinh nhật lần thứ 47 của mình, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã có những khoảnh khắc ngọt ngào, tình tứ 'bất chấp' khiến dân tình bấn loạn.

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