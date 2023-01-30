Lộ khoảnh khắc ngọt ngào 'bất chấp' của Hoắc Kiến Hoa trong sinh nhật của bà xã Lâm Tâm Như

Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa là một trong những cặp vợ chồng có hôn nhân viên mãn, mặn nồng nổi tiếng xứ Trung. Mới đây, Lâm Tâm Như đăng tải loạt ảnh đón sinh nhật tuổi 47 lên trang cá nhân. Nữ diễn viên chia sẻ: "Cảm ơn mỗi ngày, cảm ơn lời chúc phúc của mọi người. Cũng chúc cho những người tôi yêu mến bình an, sức khỏe , vui vẻ".

Đáng chú ý là loạt ảnh tình cảm của ‘nàng Tử Vy’ bên ông xã Hoắc Kiến Hoa. Cả hai tựa đầu chụp hình kỷ niệm, song ca tình tứ trong tiệc sinh nhật lần thứ 47 của người đẹp Hoàn Châu Cách Cách. Không những thế, Hoắc Kiến Hoa say sưa hát karaoke không màng hình tượng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Nhiều cư dân mạng bày tỏ ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, giản dị của vợ chồng Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa kết hôn năm 2016 và có một con gái Tiểu Cá Heo. Họ có cuộc hôn nhân kín tiếng, chỉ khoe ảnh tình cảm vào những dịp đặc biệt. Sau khi cưới, hôn nhân họ không ít lần gặp sóng gió vì vướng phải nhiều tin đồn tiêu cực. Đối mặt với những đồn đoán không hay, cặp sao dùng sự gắn bó trong mối quan hệ để đập tan nghi vấn rạn nứt hôn nhân. Hoắc Kiến Hoa thường xuyên cùng bà xã tham dự các sự kiện hậu trường của bạn bè trong giới. Khi có thời gian rảnh, họ "trốn con" hẹn hò riêng tư.

Hiện tại, Lâm Tâm Như phát triển sự nghiệp mạnh mẽ, trở thành nhà sản xuất hàng đầu tại Đài Loan. Trong khi đó, Hoắc Kiến Hoa gần như nghỉ hưu sớm. Nam diễn viên lui về làm hậu phương, chăm sóc con gái.