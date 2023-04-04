Công an vào cuộc vụ Cảnh Điềm bị Trương Kế Khoa bán 3 clip nóng

Sao quốc tế 04/04/2023 14:37

Mới đây, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương Trung Quốc (CPLC) có văn bản công khai, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vụ ồn ào đời tư của Trương Kế Khoa và Cảnh Điềm.

Mới đây, theo CPLC đưa tin, những ngày qua, từ khóa "nợ cờ bạc khủng", "video riêng tư của nữ diễn viên", "tống tiền"... liên tục trở thành đề tài bàn luận gây chú ý trên mạng xã hội. Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương Trung Quốc đánh giá sự việc có xu hướng leo thang, ảnh hưởng tiêu cực đến không gian mạng và những người liên quan.

 

Vì vậy, CPLC chỉ thị các đơn vị nghiệp vụ tra rõ 3 vấn đề. Thứ nhất, xác minh có người phạm pháp trong vụ việc đang lan truyền hay không? Theo như tố cáo trên mạng, hành vi đánh bạc thua lỗ, sau đó dùng video nhạy cảm của phụ nữ để gán nợ là vi phạm nghiêm trọng luật pháp Trung Quốc.

Thứ hai, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương Trung Quốc đề nghị cơ quan chức năng làm rõ thông tin gây rúng động showbiz những ngày qua, có phải tin đồn vu khống, cố tình quấy rối không gian mạng và bôi nhọ danh dự người khác.

Lùm xùm đời tư của Cảnh Điềm và Trương Kế Khoa là do phóng viên Lý Vi Ngạo đăng tải. Lý Vi Ngạo cho biết giữ lời khai và bằng chứng phạm tội của cựu vận động viên. Anh tung hê mọi chuyện vì không đồng tình sự lấp liếm của Trương Kế Khoa.

Công an vào cuộc vụ Cảnh Điềm bị Trương Kế Khoa bán 3 clip nóng - Ảnh 1

Theo Sina, trong vụ ồn ào lần này, Cảnh Điềm là người chịu thiệt thòi nhất. Nếu cáo buộc của phóng viên Lý Vi Ngạo với Trương Kế Khoa là sự thật, nữ diễn viên sẽ chịu tổn thương lần 2. Bởi vụ việc cô cố gắng che giấu những năm qua, nay lại bị đào lên và trở thành tâm điểm của dư luận Trung Quốc.

Cảnh Điềm được cho là nạn nhân của bạn trai cũ Trương Kế Khoa khi cô bị bạn trai cũ hãm hại, xâm phạm hình ảnh riêng tư để tống tiền. Sự việc được phơi bày khi phóng viên kinh tế Lý Vi Ngao tố cựu vận động viên bóng bàn thua nợ cờ bạc lên tới 700.000 USD (gần 13 tỷ đồng). Vì không xoay xở kịp, anh đã mang 3 clip và 1 hình ảnh nóng của Cảnh Điềm gán cho chủ nợ.

Do chủ nợ không tìm được Trương Kế Khoa nên đã dùng số hình nhạy cảm tống tiền Cảnh Điềm. Theo phóng viên Lý Vi Ngao, Trương Kế Khoa khiến bạn gái cũ sống khổ sở, bị ám ảnh tâm lý đến mức biến mất khỏi giới giải trí hơn 1 năm.

Công an vào cuộc vụ Cảnh Điềm bị Trương Kế Khoa bán 3 clip nóng - Ảnh 2

Khi truyền thông liên lạc với Trương Kế Khoa qua điện thoại, anh phủ nhận chuyện nợ nần cũng như phát tán video riêng tư. Nhưng khi phóng viên hỏi chi tiết, anh vội vàng cúp máy. Trương Kế Khoa là người yêu cũ của Cảnh Điềm và là cựu vận động viên bóng bàn nổi tiếng, giành 3 HCV Olympic và 7 HCV thế giới. Ngoài Cảnh Điềm, Trương Kế Khoa được biết đến là người đào hoa, từng hẹn hò nhiều bóng hồng trong showbiz như Hề Mộng Dao, Lưu Thi Văn đến Viên San San.

Trong thời gian hơn 1 năm yêu nhau, xuất hiện tin Trương Kế Khoa nhiều lần bắt Cảnh Điềm trả nợ thay vì thú vui bài bạc đã ăn vào máu. Nguyên nhân hai người “đường ai nấy đi” không được người trong cuộc lên tiếng, nhưng cư dân mạng suy đoán sự chia ly có liên quan đến chuyện mỹ nhân Tư Đằng bị tay vợt Trung Quốc dùng video nóng của cô gán cho chủ nợ.

Tình trạng của Cảnh Điềm hiện đang ra sao sau drama clip nhạy cảm với tình cũ?

Tình trạng của Cảnh Điềm hiện đang ra sao sau drama clip nhạy cảm với tình cũ?

Hiện cái tên Cảnh Điềm đang nhận được nhiều quan tâm từ phía khán giả của đấy nước tỷ dân.

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