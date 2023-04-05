Đời tư hàng loạt bê bối của Trương Kế Khoa sau drama bán clip nóng của Cảnh Điềm bất ngờ bị phanh phui.

Ngôi sao bóng bàn Trương Kế Khoa đang hứng chịu chỉ trích của dư luận khi phóng viên kinh tế tung bằng chứng khẳng định Kế Khoa nợ nần cờ bạc, dùng video, ảnh riêng tư của Cảnh Điềm để gán nợ. Cụ thể theo một số nguồn tin từ nam blogger xứ Trung cho biết đã phát hiện một số tình tiết liên quan đến việc Trương Kế Khoa quan hệ với gái mại dâm, lừa đảo, ăn chơi trác táng…Cụ thể, Trương Kế Khoa lợi dụng sự nổi tiếng của mình để kiếm tiền nhượng quyền từ hãng trà sữa, quán mì, bán sản phẩm kém chất lượng kiếm lời, chẳng hạn bán chiếc khăn trị giá vài trăm tệ mỗi chiếc.

Trương Kế Khoa - Ảnh: Internet Bài viết còn cho biết ngôi sao họ Trương cực kỳ coi thường người khác và coi những người phụ nữ ngủ với anh ta là một đặc ân không khác gì nhận được những giải thưởng lớn. Ngoài ra, blogger tiết lộ nữ diễn viên 28 tuổi Tào Phỉ Nhiên có quan hệ không công khai với Trương Kế Khoa trong thời gian dài. Sau khi cả hai quan hệ thể xác, Trương Kế Khoa sẽ hào phóng tặng quà, nhiều lần đưa nữ diễn viên cùng đi du lịch nước ngoài.

Chưa hết để chứng minh cho những câu chuyện của mình là sự thật, nam blogger còn đưa ra số chứng minh nhân dân của Trương Kế Khoa và cho biết tìm thấy hồ sơ giao dịch tài chính của cựu vận động viên với nhiều sòng bạc tại nước ngoài. “Trương Kế Khoa mua dâm ở Ma Cao năm 2019, đưa Tào Phỉ Nhiên đến Đức, hẹn hò với những phụ nữ xinh đẹp khi đến Nhật Bản, sử dụng công quỹ đi du lịch nước ngoài. Đời tư của anh ta vô cùng hỗn loạn”, blogger cho biết. Thời điểm từ 2018 đến tháng 6/2019, Trương Kế Khoa và Cảnh Điềm thông báo hẹn hò. Người tố giác cựu sao bóng bàn cho biết đã điều tra Trương Kế Khoa suốt 6 năm trời và tiếp tục lên tiếng cho đến khi tìm được công lý. Người này nói đã phải trải qua sự đàn áp, cuộc sống như địa ngục, chỉ mong mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của Trương Kế Khoa. Hiện ngôi sao Trương Kế Khoa vẫn đang giữ im lặng và không đưa ra bất kỳ động thái nào trên MXH.

Sự nghiệp lận đận của 'mỹ nhân Bắc Kinh' Cảnh Điềm nghi bị bạn trai bán 'clip nóng' để gán nợ Cuộc đời Cảnh Điềm chính thức thay đổi khi cô gặp nhà sản xuất Lộ Chinh, người mời cô về đầu quân cho công ty giải trí Tinh Quang Bắc Kinh, Trung Quốc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vuong-phai-nghi-van-ban-clip-nong-canh-iem-oi-tu-hon-loan-en-bat-ngo-cua-truong-ke-khoa-569782.html