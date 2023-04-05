Vướng phải nghi vấn bán clip nóng Cảnh Điềm, đời tư hỗn loạn đến bất ngờ của Trương Kế Khoa

Sao quốc tế 05/04/2023 18:36

Đời tư hàng loạt bê bối của Trương Kế Khoa sau drama bán clip nóng của Cảnh Điềm bất ngờ bị phanh phui.

Ngôi sao bóng bàn Trương Kế Khoa đang hứng chịu chỉ trích của dư luận khi phóng viên kinh tế tung bằng chứng khẳng định Kế Khoa nợ nần cờ bạc, dùng video, ảnh riêng tư của Cảnh Điềm để gán nợ.

Cụ thể theo một số nguồn tin từ nam blogger xứ Trung cho biết đã phát hiện một số tình tiết liên quan đến việc Trương Kế Khoa quan hệ với gái mại dâm, lừa đảo, ăn chơi trác táng…Cụ thể, Trương Kế Khoa lợi dụng sự nổi tiếng của mình để kiếm tiền nhượng quyền từ hãng trà sữa, quán mì, bán sản phẩm kém chất lượng kiếm lời, chẳng hạn bán chiếc khăn trị giá vài trăm tệ mỗi chiếc.

Vướng phải nghi vấn bán clip nóng Cảnh Điềm, đời tư hỗn loạn đến bất ngờ của Trương Kế Khoa - Ảnh 1
Trương Kế Khoa - Ảnh: Internet

Bài viết còn cho biết ngôi sao họ Trương cực kỳ coi thường người khác và coi những người phụ nữ ngủ với anh ta là một đặc ân không khác gì nhận được những giải thưởng lớn. 

Ngoài ra, blogger tiết lộ nữ diễn viên 28 tuổi Tào Phỉ Nhiên có quan hệ không công khai với Trương Kế Khoa trong thời gian dài. Sau khi cả hai quan hệ thể xác, Trương Kế Khoa sẽ hào phóng tặng quà, nhiều lần đưa nữ diễn viên cùng đi du lịch nước ngoài.

Chưa hết để chứng minh cho những câu chuyện của mình là sự thật, nam blogger còn đưa ra số chứng minh nhân dân của Trương Kế Khoa và cho biết tìm thấy hồ sơ giao dịch tài chính của cựu vận động viên với nhiều sòng bạc tại nước ngoài.

Vướng phải nghi vấn bán clip nóng Cảnh Điềm, đời tư hỗn loạn đến bất ngờ của Trương Kế Khoa - Ảnh 2

“Trương Kế Khoa mua dâm ở Ma Cao năm 2019, đưa Tào Phỉ Nhiên đến Đức, hẹn hò với những phụ nữ xinh đẹp khi đến Nhật Bản, sử dụng công quỹ đi du lịch nước ngoài. Đời tư của anh ta vô cùng hỗn loạn”, blogger cho biết.

Thời điểm từ 2018 đến tháng 6/2019, Trương Kế Khoa và Cảnh Điềm thông báo hẹn hò. Người tố giác cựu sao bóng bàn cho biết đã điều tra Trương Kế Khoa suốt 6 năm trời và tiếp tục lên tiếng cho đến khi tìm được công lý. Người này nói đã phải trải qua sự đàn áp, cuộc sống như địa ngục, chỉ mong mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của Trương Kế Khoa.

Hiện ngôi sao Trương Kế Khoa vẫn đang giữ im lặng và không đưa ra bất kỳ động thái nào trên MXH. 

Sự nghiệp lận đận của 'mỹ nhân Bắc Kinh' Cảnh Điềm nghi bị bạn trai bán 'clip nóng' để gán nợ

Sự nghiệp lận đận của 'mỹ nhân Bắc Kinh' Cảnh Điềm nghi bị bạn trai bán 'clip nóng' để gán nợ

Cuộc đời Cảnh Điềm chính thức thay đổi khi cô gặp nhà sản xuất Lộ Chinh, người mời cô về đầu quân cho công ty giải trí Tinh Quang Bắc Kinh, Trung Quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   Cảnh Điềm Cảnh Điềm lộ clip nhạy cảm Trương Kế Khoa sao châu á sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Sự nghiệp lận đận của 'mỹ nhân Bắc Kinh' Cảnh Điềm nghi bị bạn trai bán 'clip nóng' để gán nợ

Sự nghiệp lận đận của 'mỹ nhân Bắc Kinh' Cảnh Điềm nghi bị bạn trai bán 'clip nóng' để gán nợ

Hậu ồn ào drama lộ clip, Cảnh Điềm bất ngờ công khai người yêu mới

Hậu ồn ào drama lộ clip, Cảnh Điềm bất ngờ công khai người yêu mới

Công an vào cuộc vụ Cảnh Điềm bị Trương Kế Khoa bán 3 clip nóng

Công an vào cuộc vụ Cảnh Điềm bị Trương Kế Khoa bán 3 clip nóng

Tình trạng của Cảnh Điềm hiện đang ra sao sau drama clip nhạy cảm với tình cũ?

Tình trạng của Cảnh Điềm hiện đang ra sao sau drama clip nhạy cảm với tình cũ?

Loạt ảnh Trịnh Sảng và Cảnh Điềm từng học chung lớp bất ngờ 'gây bão' trở lại

Loạt ảnh Trịnh Sảng và Cảnh Điềm từng học chung lớp bất ngờ 'gây bão' trở lại

Trương Kế Khoa tiếp tục phủ nhận giữa ồn ào bán ảnh nóng của Cảnh Điềm để trả nợ

Trương Kế Khoa tiếp tục phủ nhận giữa ồn ào bán ảnh nóng của Cảnh Điềm để trả nợ

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 40 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê