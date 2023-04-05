Sự nghiệp lận đận của 'mỹ nhân Bắc Kinh' Cảnh Điềm nghi bị bạn trai bán 'clip nóng' để gán nợ

Cuộc đời Cảnh Điềm chính thức thay đổi khi cô gặp nhà sản xuất Lộ Chinh, người mời cô về đầu quân cho công ty giải trí Tinh Quang Bắc Kinh, Trung Quốc.

Cảnh Điềm sinh năm 1988 tại Thiểm Tây, Trung Quốc. Cô bắt đầu gia nhập giới giải trí qua bộ phim "Sử thi một người con gái" vào năm 2018. Song, diễn xuất của cô không được đánh giá cao. Khi công chiếu, phim cũng trở thành tác phẩm thảm hại về doanh thu. Dù vậy, năm tiếp theo cô vẫn được mời vào vai diễn trong phim "Tôn Tử đại truyện" bởi có ngoại hình và tính cách giống nguyên mẫu trong phim. Từ năm 2010-2013, Cảnh Điềm tham gia nhiều dự án phim điện ảnh với tư cách vai chính như "Thân phận đặc biệt", "Câu chuyện cảnh sát" và "Đổ thành phong vân"... Đặc biệt phải kể đến "Cô chủ xinh đẹp của tôi", dù vậy, nhan sắc của cô vẫn không cứu nổi lối diễn xuất, bộ phim không được khán giả đón nhận, phim bị chê bai và nhận điểm dưới trung bình.

Dự án "Chiến quốc" do cô đóng chính chỉ thu về gần 13 triệu USD, chưa bằng một nửa chi phí đầu tư là 23 triệu USD. Ngoài ra, "Trường Thành" cũng lỗ 75 triệu USD. Thời gian hoạt động nghệ thuật dài, nhưng tài năng của Cảnh Điềm không có sự đột phá. Cũng từ đây, danh xưng "bình hoa di động" được ra đời, mặc dù có nhan sắc nhưng lối diễn xuất mờ nhạt, bị đánh giá dưới mức trung bình cùng với loạt doanh thu phim đều ở mức thảm hại. Năm 2017, sau khi nhận giải "Cây chổi vàng", sự nghiệp của Cảnh Điềm sa sút. Cô không được mời đóng phim suốt ba năm. Năm 2021, sự nghiệp của Cảnh Điềm khởi sắc khi cô tham gia phim truyền hình "Từ Đằng" và chứng minh được năng lực diễn xuất. Theo Douban, phim nhận được điểm chất lượng là 7,9/10. Nhờ thành công của bộ phim, Cảnh Điềm được các nhà sản xuất săn đón mời đóng phim, chụp hình và quay quảng cáo.

Ngày 28/5/2022, Sina đưa tin, cơ quan quản lý thị trường thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã yêu cầu Cảnh Điềm phải nộp phạt hơn 7,2 triệu nhân dân tệ (hơn 1 triệu USD) vì vi phạm luật quảng cáo. Cụ thể, Cảnh Điềm từng ký hợp đồng làm đại diện hình ảnh cho một công ty thực phẩm với quảng cáo rằng "có tác dụng ngăn ngừa hấp thu mỡ và đường". Tuy nhiên, chưa có báo cáo nào chứng minh sản phẩm đó có tác dụng này. Hiện tại, nữ diễn viên còn thường xuyên livestream bán hàng, đây được cho là hành động làm giảm giá trị của nghệ sĩ. Theo Sina, các nghệ sĩ hạng A của Trung Quốc thường ít tham gia bán hàng qua mạng mà tập trung vào diễn xuất, để giữ phẩm giá của người nổi tiếng. Về đời tư cá nhân, năm 2018, Cảnh Điềm từng công khai mối quan hệ yêu đương với Trương Kế Khoa - Vận động viên vô địch môn bóng bàn, từng tham dự hai Thế vận hội Olympic ở London và Rio và giành nhiều giải thưởng vô địch thế giới. Tuy nhiên cả hai đã chia tay sau 1 năm. Mới đây, Cảnh Điềm tiếp tục dính vào thị phi khi bị bạn trai cũ - Trương Kế Khoa phát tán 3 clip nóng để gán nợ hơn 13 tỉ đồng. Phóng viên Lý Vi Ngạo tiết lộ, Trương Kế Khoa nợ cờ bạc hơn 5 triệu nhân dân tệ (hơn 13 tỉ đồng). Không có tiền trả nợ, anh ta dùng 3 video và 1 hình ảnh 18+ của Cảnh Điềm gán cho chủ nợ. Dù vậy, Trương Kế Khoa vẫn không được xóa nợ. Anh ta trả thêm cho chủ nợ 1 triệu nhân dân tệ rồi biến mất. Chủ nợ không tìm được Trương Kế Khoa nên đã đem số ảnh nhạy cảm "bắt đền" Cảnh Điềm, bắt nữ diễn viên phải trả nợ thay bạn trai cũ. Tuy nhiên, Cảnh Điềm không đồng ý, trực tiếp kiện chủ nợ ra tòa. Trương Kế Khoa lúc đó cũng bị truy tố vì trốn nợ nhưng hòa giải thành công. Hành động của Trương Kế Khoa khiến Cảnh Điềm sống khổ sở, mất ăn mất ngủ. Hiện, Cảnh Điềm vẫn giữ im lặng trước ồn ào bị bạn trai cũ phát tán clip nóng.

Công an vào cuộc vụ Cảnh Điềm bị Trương Kế Khoa bán 3 clip nóng Mới đây, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương Trung Quốc (CPLC) có văn bản công khai, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vụ ồn ào đời tư của Trương Kế Khoa và Cảnh Điềm.

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