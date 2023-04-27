Bất ngờ với sắc vóc 'chuẩn không cần chỉnh' của Trương Vũ Kỳ ở độ tuổi tứ tuần

Sao quốc tế 27/04/2023 17:24

Mới đây, nữ diễn viên Trương Vũ Kỳ chia sẻ khoảnh khắc cô du lịch nghỉ dưỡng ở nước ngoài.

Mới đây, người hâm mộ để lại nhiều bình luận khen ngợi sắc vóc tươi trẻ, quyến rũ như thời thiếu nữ cùng gu thời trang biến hóa của Trương Vũ Lỳ. Đây không phải lần đầu tiên Trương Vũ Kỳ khiến cư dân mạng ngạc nhiên vì vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật của mình.

Người đẹp Mỹ nhân ngư là diễn viên có thân hình nóng bỏng nổi tiếng ở showbiz Trung Quốc. Cô sở hữu đôi chân thon dài, đường cong hông gợi cảm và vóc dáng cân đối.

Bất ngờ với sắc vóc 'chuẩn không cần chỉnh' của Trương Vũ Kỳ ở độ tuổi tứ tuần - Ảnh 1Bất ngờ với sắc vóc 'chuẩn không cần chỉnh' của Trương Vũ Kỳ ở độ tuổi tứ tuần - Ảnh 2Bất ngờ với sắc vóc 'chuẩn không cần chỉnh' của Trương Vũ Kỳ ở độ tuổi tứ tuần - Ảnh 3

Đã bước sang tuổi 36 và từng sinh con nhưng ngoại hình của nữ nghệ sĩ gần như không khác biệt so với thời điểm vừa gia nhập showbiz. Theo Trương Vũ Kỳ, ngoài tập luyện, ăn kiêng và dưỡng da, bí quyết "ăn gian" tuổi tác của cô chính là trang phục. Cô được đánh giá có gu thời trang trẻ trung, thời thượng. Ở đời thường cũng như khi dự sự kiện trong giới giải trí, cô luôn chọn trang phục nổi bật. Váy áo cắt xẻ, ôm sát để tôn số đo 3 vòng được cô yêu thích.

Bất ngờ với sắc vóc 'chuẩn không cần chỉnh' của Trương Vũ Kỳ ở độ tuổi tứ tuần - Ảnh 4Bất ngờ với sắc vóc 'chuẩn không cần chỉnh' của Trương Vũ Kỳ ở độ tuổi tứ tuần - Ảnh 5

 

Trương Vũ Kỳ bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu ảnh. Sau đó, cô góp mặt trong một số dự án điện ảnh với vai phụ trước khi nổi tiếng nhờ các bộ phim của Châu Tinh Trì như Mỹ nhân ngư, Siêu khuyển thần thông. Nữ diễn viên được mệnh danh là "Song Hye Kyo của Trung Quốc".

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng có đời tư ồn ào. Cô kết hôn hai lần nhưng đều ly dị một cách chóng vánh. Ở cuộc hôn nhân thứ 2 với doanh nhân Viên Ba Nguyên, Trương Vũ Kỳ gây xôn xao khi cầm dao tấn công, làm chồng bị thương trong lúc xảy ra mâu thuẫn. Những vụ lùm xùm về đời tư liên tiếp từng khiến cô lao đao thời gian dài.

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