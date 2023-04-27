Một nam diễn viên từng đóng Trần Tình Lệnh tiết lộ 'bí mật hậu trường' của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến

Sao quốc tế 27/04/2023 07:40

Trần Tình Lệnh là bệ phóng giúp tên tuổi của cả Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến vươn lên một tầm cao mới ở trong giới giải trí Cbiz.

Mới đây, trong một buổi livestream của nam diễn viên Kỷ Lý, người thủ vai Nhiếp Hoài Tang trong Trần Tình Lệnh, anh đã bất ngờ nhận được câu hỏi từ mộtngười hâm mộ Bác Quân Nhất Tiêu rằng: "Trong Trần Tình Lệnh có từng chứng kiến hành động thân mật của cặp đôi này chưa?"

Kỷ Lý lúc đó đã thuận miệng trả lời lại: "Đã từng rồi", sau đó có thể vì phát hiện bản thân lỡ mồm, nên vội vàng bổ sung thêm: "À không phải, không phải, bạn đừng hỏi là của ai, bạn cứ ngầm mặc định là được rồi". Ngay sau đó, hành động chữa cháy này của ngôi sao họ Kỷ lại càng khiến fan couple Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến có lý do để vui mừng.

Một nam diễn viên từng đóng Trần Tình Lệnh tiết lộ 'bí mật hậu trường' của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến - Ảnh 1

Sau khi "Trần tình lệnh" gây sốt ở khu vực Châu Á, sự nghiệp của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều "lên hương" trông thấy. Từ những diễn viên non trẻ, ít tên tuổi, bộ đôi vụt sáng trở thành những tài tử được săn đón hàng đầu, liên tục góp mặt trong các dự án được đầu tư khủng.

Vương Nhất Bác khá thành công ở lĩnh vực âm nhạc và cả phim ảnh. Theo The Paper đưa tin, nam nghệ sĩ Vương Nhất Bác mang lại siêu lợi nhuận cho công ty quản lý Nhạc Hoa. Anh được xem "gà đẻ trứng vàng" trong showbiz Trung Quốc.

Cũng theo The Paper, trong 3 năm, từ 2019 đến cuối tháng 4.2022, Vương Nhất Bác kiếm tổng cộng 1,083 tỉ NDT (gần 157 triệu USD). Sina cho biết số tiền thần tượng sinh năm 1997 kiếm được chiếm 56,8% trong tổng doanh thu của Nhạc Hoa.

Một nam diễn viên từng đóng Trần Tình Lệnh tiết lộ 'bí mật hậu trường' của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến - Ảnh 2

Cũng giống với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến xuất thân là thành viên của nhóm nhạc nam X Nine, trở thành “ngôi sao lưu lượng” kể từ sau thành công vang dội của “Trần tình lệnh” lên sóng giữa năm 2019. Tên tuổi anh "lên như diều gặp gió" sau thành công vang dội của bộ phim này. Nam diễn viên sinh năm 1991 có hàng triệu fan hâm mộ trên mạng xã hội. Theo trang báo điện tử Vlinkage, Tiêu Chiến tiếp tục đứng top đầu bảng về độ nổi tiếng, giá trị thương hiệu.

Một nam diễn viên từng đóng Trần Tình Lệnh tiết lộ 'bí mật hậu trường' của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến - Ảnh 3

Sau thành công của "Trần tình lệnh", anh đóng vai chính "Đấu la đại lục" cũng tạo được cơn sốt không nhỏ với fan hâm mộ. Nam diễn viên còn được mời tham gia nhiều dự án khác như Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn, Ngọc cốt dao..

 

Rộ tin dự án phim 'Phong nguyệt bất tương quan' khai máy, liệu Tiêu Chiến có 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba?

Rộ tin dự án phim 'Phong nguyệt bất tương quan' khai máy, liệu Tiêu Chiến có 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba?

Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba là hai ngôi sao Hoa ngữ đang được quan tâm hiện nay.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến Vương Nhất Bác sao hoa ngữ sao châu á Trần Tình Lệnh

TIN LIÊN QUAN

Rộ tin dự án phim 'Phong nguyệt bất tương quan' khai máy, liệu Tiêu Chiến có 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba?

Rộ tin dự án phim 'Phong nguyệt bất tương quan' khai máy, liệu Tiêu Chiến có 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba?

Tại sao Tiêu Chiến có khả năng "lấy lại vị thế" trong năm 2023?

Tại sao Tiêu Chiến có khả năng "lấy lại vị thế" trong năm 2023?

Dương Tử và Tiêu Chiến chuẩn bị 'nối lại tình xưa' sau thời gian dài xa cách?

Dương Tử và Tiêu Chiến chuẩn bị 'nối lại tình xưa' sau thời gian dài xa cách?

Hé lộ bằng chứng Dương Tử - Tiêu Chiến đang ở chung nhà: Thuyền sắp cập bến chăng?

Hé lộ bằng chứng Dương Tử - Tiêu Chiến đang ở chung nhà: Thuyền sắp cập bến chăng?

Tướng Môn Độc Hậu: Tiêu Chiến và Lý Thấm được 'chọn mặt gửi vàng', netizen khẳng định sắp có phim 'bạo'

Tướng Môn Độc Hậu: Tiêu Chiến và Lý Thấm được 'chọn mặt gửi vàng', netizen khẳng định sắp có phim 'bạo'

Netizen xôn xao nhan sắc thời chưa nổi tiếng của Tiêu Chiến: 'Vịt hóa thiên nga hay chỉnh sửa dao kéo?'

Netizen xôn xao nhan sắc thời chưa nổi tiếng của Tiêu Chiến: 'Vịt hóa thiên nga hay chỉnh sửa dao kéo?'

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 45 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 46 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 54 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê