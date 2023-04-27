Một nam diễn viên từng đóng Trần Tình Lệnh tiết lộ 'bí mật hậu trường' của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến

Trần Tình Lệnh là bệ phóng giúp tên tuổi của cả Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến vươn lên một tầm cao mới ở trong giới giải trí Cbiz.

Mới đây, trong một buổi livestream của nam diễn viên Kỷ Lý, người thủ vai Nhiếp Hoài Tang trong Trần Tình Lệnh, anh đã bất ngờ nhận được câu hỏi từ mộtngười hâm mộ Bác Quân Nhất Tiêu rằng: "Trong Trần Tình Lệnh có từng chứng kiến hành động thân mật của cặp đôi này chưa?". Kỷ Lý lúc đó đã thuận miệng trả lời lại: "Đã từng rồi", sau đó có thể vì phát hiện bản thân lỡ mồm, nên vội vàng bổ sung thêm: "À không phải, không phải, bạn đừng hỏi là của ai, bạn cứ ngầm mặc định là được rồi". Ngay sau đó, hành động chữa cháy này của ngôi sao họ Kỷ lại càng khiến fan couple Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến có lý do để vui mừng.

Sau khi "Trần tình lệnh" gây sốt ở khu vực Châu Á, sự nghiệp của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều "lên hương" trông thấy. Từ những diễn viên non trẻ, ít tên tuổi, bộ đôi vụt sáng trở thành những tài tử được săn đón hàng đầu, liên tục góp mặt trong các dự án được đầu tư khủng.

Vương Nhất Bác khá thành công ở lĩnh vực âm nhạc và cả phim ảnh. Theo The Paper đưa tin, nam nghệ sĩ Vương Nhất Bác mang lại siêu lợi nhuận cho công ty quản lý Nhạc Hoa. Anh được xem "gà đẻ trứng vàng" trong showbiz Trung Quốc. Cũng theo The Paper, trong 3 năm, từ 2019 đến cuối tháng 4.2022, Vương Nhất Bác kiếm tổng cộng 1,083 tỉ NDT (gần 157 triệu USD). Sina cho biết số tiền thần tượng sinh năm 1997 kiếm được chiếm 56,8% trong tổng doanh thu của Nhạc Hoa. Cũng giống với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến xuất thân là thành viên của nhóm nhạc nam X Nine, trở thành “ngôi sao lưu lượng” kể từ sau thành công vang dội của “Trần tình lệnh” lên sóng giữa năm 2019. Tên tuổi anh "lên như diều gặp gió" sau thành công vang dội của bộ phim này. Nam diễn viên sinh năm 1991 có hàng triệu fan hâm mộ trên mạng xã hội. Theo trang báo điện tử Vlinkage, Tiêu Chiến tiếp tục đứng top đầu bảng về độ nổi tiếng, giá trị thương hiệu. Sau thành công của "Trần tình lệnh", anh đóng vai chính "Đấu la đại lục" cũng tạo được cơn sốt không nhỏ với fan hâm mộ. Nam diễn viên còn được mời tham gia nhiều dự án khác như Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn, Ngọc cốt dao..

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