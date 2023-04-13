Netizen xôn xao nhan sắc thời chưa nổi tiếng của Tiêu Chiến: 'Vịt hóa thiên nga hay chỉnh sửa dao kéo?'

Là đỉnh lưu, sao hạng A nóng bỏng tay của làng giải trí Hoa ngữ, bất kể thông tin nào liên quan tới Tiêu Chiến dù là nhỏ nhất hay chuyện xưa nhắc lại cũng rất được công chúng quan tâm và để ý. Một trong số đó chính là vẻ bề ngoài của sao nam này tại thời điểm chưa nổi tiếng và mới đây nhất một blogger nổi tiếng Trung Quốc đã đăng tải hàng loạt những hình ảnh của Tiêu Chiến thời trẻ lên trên MXH không khỏi khiến cho nhiều người bất ngờ.

Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Dựa theo những hình ảnh được netizen đào lại, Tiêu Chiến so với bây giờ có khác biệt tương đối, làn da đen nhẻm, mắt một mí, khuôn mặt còn khá mũm mĩm,....tựu chung lại những gì tại thời điểm đó khiến cho netizen xứ Trung khó lòng tin đó chính là Tiêu Chiến ở thời điểm hiện tại. Không những thế diện mạo này còn khiến dân tình càng có thêm niềm tin rằng Tiêu Chiến đã đụng chạm đến dao kéo để có được nhan sắc như ở thời điểm bây giờ.