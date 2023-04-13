Netizen xôn xao nhan sắc thời chưa nổi tiếng của Tiêu Chiến: 'Vịt hóa thiên nga hay chỉnh sửa dao kéo?'

Hàng loạt những hình ảnh Tiêu Chiến thời còn trẻ khiến netizen vô cùng thích thú.
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Là đỉnh lưu, sao hạng A nóng bỏng tay của làng giải trí Hoa ngữ, bất kể thông tin nào liên quan tới Tiêu Chiến dù là nhỏ nhất hay chuyện xưa nhắc lại cũng rất được công chúng quan tâm và để ý. Một trong số đó chính là vẻ bề ngoài của sao nam này tại thời điểm chưa nổi tiếng và mới đây nhất một blogger nổi tiếng Trung Quốc đã đăng tải hàng loạt những hình ảnh của Tiêu Chiến thời trẻ lên trên MXH không khỏi khiến cho nhiều người bất ngờ.
Dựa theo những hình ảnh được netizen đào lại, Tiêu Chiến so với bây giờ có khác biệt tương đối, làn da đen nhẻm, mắt một mí, khuôn mặt còn khá mũm mĩm,....tựu chung lại những gì tại thời điểm đó khiến cho netizen xứ Trung khó lòng tin đó chính là Tiêu Chiến ở thời điểm hiện tại. Không những thế diện mạo này còn khiến dân tình càng có thêm niềm tin rằng Tiêu Chiến đã đụng chạm đến dao kéo để có được nhan sắc như ở thời điểm bây giờ.
Trước ngờ vực này của cư dân mạng, fan Tiêu Chiến đã vội nhảy vào cuộc thanh minh, khẳng định chắc nịch rằng không có chuyện thần tượng của mình đẹp trai là nhờ dao kéo. Dù đưa ra rất nhiều chứng cứ để giải vây giúp thần tượng nhưng những sự hoài nghi là điều vẫn còn đang tiếp diễn.
Tiêu Chiến xuất đạo với tư cách idol, thành viên của nhóm nhạc XNINE, sau đó anh mới dần chuyển hướng sang con đường phim ảnh, danh tiếng và sự nghiệp cũng theo đó mà có sự thay đổi tích cực, ngày một rực rỡ hơn nhất là sau thành công của bộ đam cải Trần Tình Lệnh, dự án đã đưa anh cùng với Vương Nhất Bác bước lên hàng đỉnh lưu Cbiz, được vô số kẻ săn người đón.
Được biết, sắp tới đây, dân tình sẽ lại được nhìn thấy Tiêu Chiến xuất hiện trong một siêu phẩm cổ trang khác, mang tên Ngọc Cốt Dao, dự kiến sẽ làm cả màn ảnh nhỏ chao đảo trong thời gian sắp tới.