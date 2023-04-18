Có nguồn tin cho biết Tiêu Chiến quyết định hợp tác cùng Lý Thấm trong dự án Tướng Môn Độc Hậu.
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Là một trong những đỉnh lưu lượng đắt giá nhất hiện nay, Tiêu Chiến được nhiều đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” cho tác phẩm của mình. Ở thời điểm hiện tại, chàng mỹ nam còn hai dự án phim được khán giả cực kỳ mong đợi lên sóng là Ngọc Cốt Dao và Nắng Gắt Bên Tôi. Dù cho có nhiều tài nguyên là vậy nhưng khả năng diễn xuất của Tiêu Chiến vẫn luôn bị đặt sự hoài nghi lớn khi kể từ thành công của Trần Tình Lệnh, nam diễn viên vẫn chưa có một bộ phim ''bạo'' nào cả.
Tuy nhiên, điều đó có thể được thay đổi khi mới đây nhất cư dân mạng còn truyền thay nhau thông tin cho biết Tiêu Chiến và Lý Thấm sắp hợp tác cùng nhau trong dự án Tướng Môn Độc Hậu. Thông tin này ngay lập tức nhận được phản ứng tích cực từ phía fan hâm mộ bởi ai cũng biết Lý Thấm diễn xuất hay như thế nào và với một người tài năng như vậy hợp tác chung Tiêu Chiến đương nhiên là người được hưởng lợi rất nhiều.
Trước đó, Tiêu Chiến và Lý Thấm đã từng đóng chung trong bộ phim Lang Điện Hạ quay năm 2017 và lên sóng năm 2020. Ở thời điểm đó, Tiêu Chiến chưa bạo nên chỉ có thể đóng vai nam phụ si tình thầm yêu nữ chính là Lý Thấm. Vì thế cho nên nếu đồng ý hợp tác với nhau đây hứa hẹn sẽ là một trong những dự án được netizen mòn chờ nhất.
Tướng Môn Độc Hậu kể về hành trình trọng sinh làm lại cuộc đời của Thẩm Diệu. Cô là con nhà tướng, tính tình trầm tĩnh, làm nhiều hơn nói. Cô đem lòng yêu Định Vương Phó Tu Nghi nhưng chính mối nghiệt duyên này đã đẩy Thẩm gia rơi vào thảm cảnh. Thẩm Diệu bất chấp tất cả để được gả cho Định Vương và giúp chồng lên ngai vàng, để rồi sau này bị chính hắn phản bội, đuổi khỏi hậu cung và ban lụa trắng. Thẩm Diệu sau khi chết đã trùng sinh về thời niên thiếu. Cô mang trong mình mối thù phải trả với Phó Tu Nghi, nhưng lại gặp gỡ và kết duyên với nam chính Tạ Cảnh Hành. Anh sau này sẽ đăng cơ hoàng đế, giúp Thẩm Diệu báo thù và đưa cô lên làm hoàng hậu.