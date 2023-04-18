Là một trong những đỉnh lưu lượng đắt giá nhất hiện nay, Tiêu Chiến được nhiều đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” cho tác phẩm của mình. Ở thời điểm hiện tại, chàng mỹ nam còn hai dự án phim được khán giả cực kỳ mong đợi lên sóng là Ngọc Cốt Dao và Nắng Gắt Bên Tôi. Dù cho có nhiều tài nguyên là vậy nhưng khả năng diễn xuất của Tiêu Chiến vẫn luôn bị đặt sự hoài nghi lớn khi kể từ thành công của Trần Tình Lệnh, nam diễn viên vẫn chưa có một bộ phim ''bạo'' nào cả.



Lý Thấm và Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều đó có thể được thay đổi khi mới đây nhất cư dân mạng còn truyền thay nhau thông tin cho biết Tiêu Chiến và Lý Thấm sắp hợp tác cùng nhau trong dự án Tướng Môn Độc Hậu. Thông tin này ngay lập tức nhận được phản ứng tích cực từ phía fan hâm mộ bởi ai cũng biết Lý Thấm diễn xuất hay như thế nào và với một người tài năng như vậy hợp tác chung Tiêu Chiến đương nhiên là người được hưởng lợi rất nhiều.