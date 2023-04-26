Choáng với vẻ ngoài 'lạ lẫm' của Chung Hán Lương khi xuất hiện ngoài đời, dân tình còn đặt nghi vấn 'dao kéo'

Sao quốc tế 26/04/2023 19:35

Mới đây, vẻ ngoài của Chung Hán Lương khiến nhiều người bất ngờ và ngỡ ngàng khi xuất hiện trong một chương trình giải trí.

Vào ngày 24/4, Chung Hán Lương đã xuất hiện tại Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang để ghi hình chương trình giải trí. Tại đây, Chung Hán Lương đã biểu diễn hát và gửi lời chúc phúc đến cặp đôi tham gia chương trình. Tuy nhiên, vẻ ngoài lạ lẫm của nam diễn viên đã khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi. 

Cụ thể, anh mặc bộ âu phục màu xanh nhạt, kết hợp với áo sơ mi cùng màu, đi giày màu trắng với tất đen. Song, nhìn Chung Hán Lương gầy gò và đen xạm, sự lão hóa của làn da lộ rõ trên khuôn mặt của mỹ nam màn ảnh một thời.

Choáng với vẻ ngoài 'lạ lẫm' của Chung Hán Lương khi xuất hiện ngoài đời, dân tình còn đặt nghi vấn 'dao kéo' - Ảnh 1Choáng với vẻ ngoài 'lạ lẫm' của Chung Hán Lương khi xuất hiện ngoài đời, dân tình còn đặt nghi vấn 'dao kéo' - Ảnh 2Choáng với vẻ ngoài 'lạ lẫm' của Chung Hán Lương khi xuất hiện ngoài đời, dân tình còn đặt nghi vấn 'dao kéo' - Ảnh 3

Thậm chí một số người chia sẻ, ban đầu Chung Hán Lương xuất hiện trên sân khấu, khi nhìn thoáng qua họ đã không nhận ra anh. Nhìn đường nét khuôn mặt nam diễn viên cũng thay đổi đáng kể, không còn là khuôn mặt bầu bĩnh, nam tính điển trai trước đây. Thay vào đó là gương mặt gầy hốc đến nỗi hai gò má nổi rõ, cùng với đó là nét cứng đơ và nụ cười cực kỳ mất tự nhiên. Mặt của anh cũng hiện đầy nếp nhăn, khiến nam diễn viên trông già đi hơn chục tuổi.

 

Sau khi hình ảnh của Chung Hán Lương được chia sẻ, nhiều người cho rằng nhan sắc của anh xuống cấp trầm trọng có thể là di chứng phẫu thuật thẩm mỹ để lại, khiến các đường nét trên khuôn mặt đã khác trước. Thậm chí, một số cư dân mạng chỉ ra bằng chứng anh "dao kéo", khi so sánh với hình ảnh trước đây có thể thấy hình dạng khuôn mặt và chiếc cằm của Chung Hán Lương đã thay đổi.

Choáng với vẻ ngoài 'lạ lẫm' của Chung Hán Lương khi xuất hiện ngoài đời, dân tình còn đặt nghi vấn 'dao kéo' - Ảnh 4Choáng với vẻ ngoài 'lạ lẫm' của Chung Hán Lương khi xuất hiện ngoài đời, dân tình còn đặt nghi vấn 'dao kéo' - Ảnh 5

Hiện tại, Chung Hán Lương vẫn giữ được sự nổi tiếng sau gần ba thập kỷ trong nghề. Một số tác phẩm anh đóng chính gần đây có thể kể đến Cẩm tâm tựa ngọc, Sủng ái, Cuộc cứu viện cuối cùng, Lý do của hạnh phúc… Năm 2022, Chung Hán Lương gây ấn tượng với vai bác sĩ si tình trong Đời này có em.

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