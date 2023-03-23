Rộ tin Chung Hán Lương đã ly hôn bà xã, động thái của nam diễn viên càng khiến dân tình ngạc nhiên hơn

Sau khi vướng nghi vấn ly hôn bà xã Tạ Dịch Hoa trước đó, Chung Hán Lương vẫn giữ thái độ im lặng và chưa từng lên tiếng giải thích.

Gần đây, trang Sina đưa tin, nam diễn viên Chung Hán Lương đã "đường ai nấy đi" với stylist họ Tạ dù giữa họ đã có 2 con gái.

Trước đó, một cựu phóng viên giải trí nổi tiếng bất ngờ tiết lộ thông tin Chung Hán Lương và Tạ Dịch Hoa đã ly hôn vào đầu năm ngoái. Giữa họ xảy ra cuộc cãi vã lớn và dường như không thể hòa giải.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng xôn xao trước thông tin Tạ Dịch Hoa đã rời khỏi căn hộ hai vợ chồng chung sống mà không mang theo bất cứ tài sản giá trị nào. Hiện tại, 2 con gái chung của Chung Hán Lương và vợ đang được nam tài tử nuôi dưỡng. Đơn ly hôn của họ đã nộp lên tòa án từ đầu năm 2022 nhưng để bảo vệ sự nghiệp của Chung Hán Lương, cả hai người đều không tiết lộ bất kỳ điều gì với truyền thông xứ Trung.

Vợ Chung Hán Lương sinh năm 1980, kém chồng 6 tuổi, làm nghề thiết kế thời trang. Cô cao ráo, nhan sắc nổi bật. Thời điểm hai người kết hôn, chung sống, mọi thông tin đều được giấu kín.

Chung Hán Lương là diễn viên nổi tiếng Trung Quốc, được khán giả yêu thích với nhiều phim như Thợ săn tiền thưởng, Bên nhau trọn đời, Không kịp nói yêu em, Tân Thiên long bát bộ, Sủng ái, Đời này có em... Ngoài ra, anh tham gia nhiều chương trình truyền hình những năm gần đây. Ngoại hình trẻ trung khiến anh được fan nhiều thế hệ yêu mến.

Hai tài tử Chung Hán Lương và Ngô Thừa Húc gặp khó khi đóng phim thần tượng ở tuổi U50 Bộ đôi tài tử Hoa ngữ - Ngôn Thừa Húc và Chung Hán Lương khiến nhiều khán giả bàn tán và gây tranh cãi khi đóng phim thần tượng ở tuổi U50.

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