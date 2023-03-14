Viên Băng Nghiên thoát kiếp 'phong sát', chuẩn bị tái xuất màn ảnh nhỏ cùng với 'ông chú' Chung Hán Lương

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan do Chung Hán Lương và Viên Băng Nghiên đóng chính đã thay đổi từ 36 tập thành 33 tập. Theo đó, có khả năng dự án sắp nhận giấy phép phát sóng trong thời gian tới.

Trước đó, dự án Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng mà Viên Băng Nghiên đóng chính cùng Lưu Học Nghĩa cũng đã qua kiểm duyệt và cũng có thông tin lên sóng vào đầu tháng 3 trên nền tảng trực tuyến Mango. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có rục rịch về lịch chiếu chính thức của bộ phim.

Được biết, thời gian qua, Viên Băng Nghiên đã dính lùm xùm trốn thuế và bị phong sát khiến những bộ phim của cô nàng tham gia có nguy cơ bị ‘đắp chiếu’ vĩnh viễn. Cụ thể, thời gian qua, công ty truyền thông văn hoá Lệ Nghiên do Viên Băng Nghiên làm đại diện trốn thuế. Sau khi việc này bị phanh phui, Viên Băng Nghiên không đứng ra xin lỗi trực tiếp mà chỉ thông báo qua văn phòng đại diện. Cô nhanh chóng rút khỏi công ty trước đó nên chỉ bị truy cứu là người có liên quan thay vì là người đại diện pháp luật của công ty.

Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan là bộ phim thuộc thể loại cổ trang ngôn tình nhẹ nhàng, có nội dung chuyển thể từ tiểu thuyết Nữ Nhân Của Vương Ai Dám Động của tác giả Niên Hoa Nhạ Tiếu. Đây là bộ truyện có nguyên tác được viết theo thể loại cung đình hầu tước, hào môn thế gia, và duyên trời tác hợp ngọt sủng.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình của nam chính là Cửu vương gia Chiến Khuynh Thanh, Chiến thần của Bắc Mộ quốc (Chung Hán Lương) và nữ chính là nữ y Phượng Thanh Hoan (Viên Băng Nghiên). Trong khi nam chính được biết đến là một người hiện chiến dũng mãnh, tinh thông mưu lược thì nữ chính là một cô con gái bị hắt hủi trong chính căn nhà của mình, nhà họ Phượng. Cả hai đã may mắn gặp được nhau, bên cạnh cùng nhau nỗ lực hoàn thành quốc gia đại nghĩa và cùng viết nên câu chuyện tình đẹp.