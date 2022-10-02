Rộ tin Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của Viên Băng Nghiên đang chiêu thương và dự kiến lên sóng vào quý 4 năm nay?

Trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh thông tin chiêu thương của bộ phim Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng. Theo đó phim được dự kiến phát sóng vào quý 4 trên MangoTV.

Viên Băng Nghiên từng được gọi là bản sao của Triệu Lệ Dĩnh, nổi tiếng với các vai diễn trong phim Lưu ly mỹ nhân sát, Diệp Vấn, Lão Cửu Môn, Thính tuyết lâu, Chúc Khanh Hảo,… Công ty Truyền thông văn hóa Lệ Nghiên liên quan đến Viên Băng Nghiên bị điều tra với tội danh trốn thuế - Ảnh: Internet Hồi tháng 7, truyền thông Trung Quốc đưa tin, công ty Truyền thông văn hóa Lệ Nghiên liên quan đến Viên Băng Nghiên bị điều tra với tội danh trốn thuế. Với hành vi trên, công ty bị phạt 978.000 nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỉ đồng). Được biết, từ năm 2019 - 2021, công ty sử đã dụng quỹ chung để chi trả cho các hoạt động tiêu dùng của cổ đông. Đáng chú ý, việc chi tiêu này không liên quan đến sản xuất và hoạt động của công ty, tổng trị giá khoảng 8,15 triệu nhân dân tệ.

Đặc biệt, trước đó Viên Băng Nghiên đã quyết định rút khỏi các chức vụ đại diện theo pháp luật, giám đốc điều hành và quản lý. Vị trí cổ đông lớn nhất cũng chuyển giao cho người khác lên nắm giữ. Phía Viên Băng Nghiên lại tiếp tục “thả thính” về màn comeback của cô nàng - Ảnh: Internet Viên Băng Nghiên đã giữ im lặng thời gian khá dài sau ồn ào về thuế vụ. Mặc dù phía đoàn phim và công ty của cô thi thoảng vẫn update hình ảnh, nhưng có vẻ netizen vẫn chưa tha thứ cho nữ diễn viên. Gần nhất, phía Viên Băng Nghiên lại tiếp tục “thả thính” về màn comeback của cô nàng.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh thông tin chiêu thương của bộ phim Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng. Theo đó phim được dự kiến phát sóng vào quý 4 trên MangoTV. Rộ tin Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng đang chiêu thương - Ảnh: Internet Điều đáng nói là thứ tự phiên vị đã thay đổi so với lần chiêu thương trước. Lần trước, Viên Băng Nghiên được xếp chễm chệ ở phiên 1, Lưu Học Nghĩa chỉ ngậm ngùi nhận phiên 2. Còn hiện tại thì Lưu Học Nghĩa được đẩy lên phiên 1 và Viên Băng Nghiên bị đẩy xuống phiên 2. Trước đó, có tin đồn Lưu Học Nghĩa được đẩy lên phiên 1 và Viên Băng Nghiên bị đẩy xuống phiên 2 - Ảnh: Internet Cư dân mạng suy đoán có lẽ đây là cách để MangoTV lách luật nhằm chiêu thương thuận lợi bộ phim sau sự cố của Viên Băng Nghiên. Việc đẩy nữ chính xuống phiên 2 được cho là nỗ lực cuối cùng của nền tảng nhằm qua được khâu kiểm duyệt. Hiện tại, cư dân mạng vẫn mong chờ thông tin chính thức từ đoàn làm phim Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng.

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