Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa bất ngờ có lịch lên sóng khiến dân tình xôn xao

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng do Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa đóng chính sẽ lên sóng vào 3/3 sắp tới. Được biết, trước đó, dự án đã chính thức thông qua xét duyệt và được cấp phép chiếu mạng trên nền tảng trực tuyến Mango. Theo đó, Lưu Học Nghĩa được đẩy lên phiên 1, còn Viên Băng Nghiên bị đẩy xuống phiên 2.

Mặc dù thông tin trên chưa xác thực nhưng vẫn gây bàn tán xôn xao cộng đồng mạng. Trước đó, nữ chính Viên Băng Nghiên dính vào những lùm xùm khiến những bộ phim có mặt cô tham gia có nguy cơ bị đấp chiếu. Theo đó, thời gian qua, công ty truyền thông văn hoá Lệ Nghiên do Viên Băng Nghiên làm đại diện trốn thuế. Sau khi việc này bị phanh phui, Viên Băng Nghiên không đứng ra xin lỗi trực tiếp mà chỉ thông báo qua văn phòng đại diện. Cô nhanh chóng rút khỏi công ty trước đó nên chỉ bị truy cứu là người có liên quan thay vì là người đại diện pháp luật của công ty.

Động thái "lách luật" này của Viên Băng Nghiên bị cộng đồng mạng chỉ trích vì muốn chối bỏ trách nhiệm. Sự nghiệp diễn xuất của Viên Băng Nghiên bị ảnh hưởng nặng nề, cùng với đó, các nhãn hàng hợp tác cũng nhanh chóng xoá bài liên quan tới cô hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thục Khách. Bộ phim có nội dung xoay quanh mối duyên nợ ba kiếp của tiểu yêu hoa sơn Hồng Ngưng (Viên Băng Nghiên) và Thượng thần Cẩm Tú (Lưu Học Nghĩa). Do phải lòng Cẩm Tú ngay từ ánh nhìn đầu tiên, để có thể ở bên cạnh chàng, Hồng Ngưng đã quyết tâm tu thành tiên.

Thế nhưng hành trình này không hề dễ dàng. Trải qua nhiều biến cố và những hiểu lầm làm tổn thương lẫn nhau, Cẩm Tú đã nên duyên với thần tiên khác còn Hồng Ngưng lại buông bỏ tất cả, từ bỏ tiên đạo, vĩnh viễn rơi vào vòng luân hồi. Khi mất đi người mình yêu, Cẩm Tú lúc này mới hối hận, chàng quyết quay lại quá khứ để đưa Hồng Ngưng một lần nữa trở về.