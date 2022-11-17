Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng chính thức cấp phép lên sóng, Viên Băng Nghiên vượt ải scandal thành công và chuẩn bị comeback màn ảnh nhỏ?

Mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng do Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa đóng chính đã chính thức thông qua xét duyệt và được cấp phép lên sóng.

Viên Băng Nghiên nổi lên sau bộ phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát đóng cặp với Thành Nghị. Cô được xem là "bản sao của Triệu Lệ Dĩnh" bởi phong cách rất giống đàn chị. Thời gian qua, công ty truyền thông văn hoá Lệ Nghiên do Viên Băng Nghiên làm đại diện trốn thuế đã trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Viên Băng Nghiên dính scandal trốn thuế - Ảnh: Internet Sau khi việc trốn thuế bị phanh phui, Viên Băng Nghiên không đứng ra xin lỗi trực tiếp mà chỉ thông báo qua văn phòng đại diện. Cô nhanh chóng rút khỏi công ty trước đó nên chỉ bị truy cứu là người có liên quan thay vì là người đại diện pháp luật của công ty. Động thái "lách luật" này của Viên Băng Nghiên bị cộng đồng mạng chỉ trích vì muốn chối bỏ trách nhiệm.

Sự nghiệp diễn xuất của Viên Băng Nghiên bị ảnh hưởng nặng nề, cùng với đó, các nhãn hàng hợp tác cũng nhanh chóng xoá bài liên quan tới cô hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng. Không những thế, nhiều khán giả lo lắng cho số phận của những bộ phim của cô đang sắp sửa lên sóng. Nhiều khán giả lo lắng cho số phận của những bộ phim của cô đang sắp sửa lên sóng - Ảnh: Internet Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng do Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa đóng chính đã chính thức thông qua xét duyệt và được cấp giấy phép phát sóng cho phim chiếu mạng. Theo đó, bộ phim dự kiến sẽ được sớm được lên sóng trên nền tảng trực tuyến Mango TV.

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng do Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa đóng chính đã chính thức thông qua khâu xét duyệt và được cấp giấy phép phát sóng cho phim chiếu mạng - Ảnh: Internet Thông tin này khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao vì đây là một trong những bộ phim có nguy cơ bị “đắp chiếu” do scandal trốn thuế của nữ chính Viên Băng Nghiên. Bên cạnh dự án này thì cô còn dự án Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan đóng cùng Chung Hán Lương. Chính vì thế nhiều khán giả cho rằng nếu bộ phim Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng được suôn sẻ lên sóng thì phim đóng chính với Chung Hán Lương cũng mấp mé tia hy vọng được lên sóng. Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan đóng cùng Chung Hán Lương có hy vọng được lên sóng - Ảnh: Internet Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thục Khách - Ảnh: Internet Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thục Khách. Bộ phim có nội dung xoay quanh mối duyên nợ ba kiếp của tiểu yêu hoa sơn Hồng Ngưng (Viên Băng Nghiên) và Thượng thần Cẩm Tú (Lưu Học Nghĩa). Do phải lòng Cẩm Tú ngay từ ánh nhìn đầu tiên, để có thể ở bên cạnh chàng, Hồng Ngưng đã quyết tâm tu thành tiên. Thế nhưng hành trình này không hề dễ dàng. Trải qua nhiều biến cố và những hiểu lầm làm tổn thương lẫn nhau, Cẩm Tú đã nên duyên với thần tiên khác còn Hồng Ngưng lại buông bỏ tất cả, từ bỏ tiên đạo, vĩnh viễn rơi vào vòng luân hồi. Khi mất đi người mình yêu, Cẩm Tú lúc này mới hối hận, chàng quyết quay lại quá khứ để đưa Hồng Ngưng một lần nữa trở về.

Rộ tin Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của Viên Băng Nghiên đang chiêu thương và dự kiến lên sóng vào quý 4 năm nay? Trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh thông tin chiêu thương của bộ phim Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng. Theo đó phim được dự kiến phát sóng vào quý 4 trên MangoTV.

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