Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng chính thức cấp phép lên sóng, Viên Băng Nghiên vượt ải scandal thành công và chuẩn bị comeback màn ảnh nhỏ?

Sao quốc tế 17/11/2022 19:31

Mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng do Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa đóng chính đã chính thức thông qua xét duyệt và được cấp phép lên sóng.

Viên Băng Nghiên nổi lên sau bộ phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát đóng cặp với Thành Nghị. Cô được xem là "bản sao của Triệu Lệ Dĩnh" bởi phong cách rất giống đàn chị. Thời gian qua, công ty truyền thông văn hoá Lệ Nghiên do Viên Băng Nghiên làm đại diện trốn thuế đã trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng.

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng chính thức cấp phép lên sóng, Viên Băng Nghiên vượt ải scandal thành công và chuẩn bị comeback màn ảnh nhỏ? - Ảnh 1
Viên Băng Nghiên dính scandal trốn thuế - Ảnh: Internet

Sau khi việc trốn thuế bị phanh phui, Viên Băng Nghiên không đứng ra xin lỗi trực tiếp mà chỉ thông báo qua văn phòng đại diện. Cô nhanh chóng rút khỏi công ty trước đó nên chỉ bị truy cứu là người có liên quan thay vì là người đại diện pháp luật của công ty. Động thái "lách luật" này của Viên Băng Nghiên bị cộng đồng mạng chỉ trích vì muốn chối bỏ trách nhiệm.

Sự nghiệp diễn xuất của Viên Băng Nghiên bị ảnh hưởng nặng nề, cùng với đó, các nhãn hàng hợp tác cũng nhanh chóng xoá bài liên quan tới cô hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng. Không những thế, nhiều khán giả lo lắng cho số phận của những bộ phim của cô đang sắp sửa lên sóng.

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng chính thức cấp phép lên sóng, Viên Băng Nghiên vượt ải scandal thành công và chuẩn bị comeback màn ảnh nhỏ? - Ảnh 2
Nhiều khán giả lo lắng cho số phận của những bộ phim của cô đang sắp sửa lên sóng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng do Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa đóng chính đã chính thức thông qua xét duyệt và được cấp giấy phép phát sóng cho phim chiếu mạng. Theo đó, bộ phim dự kiến sẽ được sớm được lên sóng trên nền tảng trực tuyến Mango TV.

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng chính thức cấp phép lên sóng, Viên Băng Nghiên vượt ải scandal thành công và chuẩn bị comeback màn ảnh nhỏ? - Ảnh 3
Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng do Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa đóng chính đã chính thức thông qua khâu xét duyệt và được cấp giấy phép phát sóng cho phim chiếu mạng - Ảnh: Internet

Thông tin này khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao vì đây là một trong những bộ phim có nguy cơ bị “đắp chiếu” do scandal trốn thuế của nữ chính Viên Băng Nghiên. Bên cạnh dự án này thì cô còn dự án Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan đóng cùng Chung Hán Lương. Chính vì thế nhiều khán giả cho rằng nếu bộ phim Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng được suôn sẻ lên sóng thì phim đóng chính với Chung Hán Lương cũng mấp mé tia hy vọng được lên sóng.

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng chính thức cấp phép lên sóng, Viên Băng Nghiên vượt ải scandal thành công và chuẩn bị comeback màn ảnh nhỏ? - Ảnh 4
Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan đóng cùng Chung Hán Lương có hy vọng được lên sóng - Ảnh: Internet
Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng chính thức cấp phép lên sóng, Viên Băng Nghiên vượt ải scandal thành công và chuẩn bị comeback màn ảnh nhỏ? - Ảnh 5
Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thục Khách - Ảnh: Internet

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thục Khách. Bộ phim có nội dung xoay quanh mối duyên nợ ba kiếp của tiểu yêu hoa sơn Hồng Ngưng (Viên Băng Nghiên) và Thượng thần Cẩm Tú (Lưu Học Nghĩa). Do phải lòng Cẩm Tú ngay từ ánh nhìn đầu tiên, để có thể ở bên cạnh chàng, Hồng Ngưng đã quyết tâm tu thành tiên. Thế nhưng hành trình này không hề dễ dàng. Trải qua nhiều biến cố và những hiểu lầm làm tổn thương lẫn nhau, Cẩm Tú đã nên duyên với thần tiên khác còn Hồng Ngưng lại buông bỏ tất cả, từ bỏ tiên đạo, vĩnh viễn rơi vào vòng luân hồi. Khi mất đi người mình yêu, Cẩm Tú lúc này mới hối hận, chàng quyết quay lại quá khứ để đưa Hồng Ngưng một lần nữa trở về.

Rộ tin Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của Viên Băng Nghiên đang chiêu thương và dự kiến lên sóng vào quý 4 năm nay?

Rộ tin Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của Viên Băng Nghiên đang chiêu thương và dự kiến lên sóng vào quý 4 năm nay?

Trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh thông tin chiêu thương của bộ phim Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng. Theo đó phim được dự kiến phát sóng vào quý 4 trên MangoTV.

Xem thêm
Từ khóa:   Viên Băng Nghiên Lưu Học Nghĩa Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng sao hoa ngữ Chung Hán Lương

TIN LIÊN QUAN

Rộ tin Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của Viên Băng Nghiên đang chiêu thương và dự kiến lên sóng vào quý 4 năm nay?

Rộ tin Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của Viên Băng Nghiên đang chiêu thương và dự kiến lên sóng vào quý 4 năm nay?

Dàn diễn viên Hoa Ngữ chỉ 'huy hoàng' một phim rồi vụt tắt: Ngô Cẩn Ngôn được ưu ái nhưng diễn một màu, Viên Băng Nghiên chưa kịp nổi đã dính phốt trốn thuế

Dàn diễn viên Hoa Ngữ chỉ 'huy hoàng' một phim rồi vụt tắt: Ngô Cẩn Ngôn được ưu ái nhưng diễn một màu, Viên Băng Nghiên chưa kịp nổi đã dính phốt trốn thuế

Dàn diễn viên Hoa Ngữ chấp nhận vào vai phụ: Fan Viên Băng Nghiên bức xúc vì thần tượng 'hạ mình' làm nền cho Dương Mịch, Lưu Học Nghĩa tỏa sáng dù chỉ là vai phụ

Dàn diễn viên Hoa Ngữ chấp nhận vào vai phụ: Fan Viên Băng Nghiên bức xúc vì thần tượng 'hạ mình' làm nền cho Dương Mịch, Lưu Học Nghĩa tỏa sáng dù chỉ là vai phụ

Dàn diễn viên Cửu Lão Môn ngày ấy – bây giờ: Triệu Lệ Dĩnh sự nghiệp phát triển khá mạnh mẽ, Viên Băng Nghiên sắp ‘bay màu’ vì trốn thuế

Dàn diễn viên Cửu Lão Môn ngày ấy – bây giờ: Triệu Lệ Dĩnh sự nghiệp phát triển khá mạnh mẽ, Viên Băng Nghiên sắp ‘bay màu’ vì trốn thuế

Rộ tin Lão Cửu Môn 2 sẽ mời 'bản sao Triệu Lệ Dĩnh' Viên Băng Nghiên vào vai nữ chính thay vì bản gốc như hồi mùa 1?

Rộ tin Lão Cửu Môn 2 sẽ mời 'bản sao Triệu Lệ Dĩnh' Viên Băng Nghiên vào vai nữ chính thay vì bản gốc như hồi mùa 1?

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Fan Viên Băng Nghiên bất bình vì nữ diễn viên vào vai nữ thứ 'dưới trướng' nữ chính Dương Mịch?

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Fan Viên Băng Nghiên bất bình vì nữ diễn viên vào vai nữ thứ 'dưới trướng' nữ chính Dương Mịch?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 57 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 1 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI