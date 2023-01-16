Vu Chính bất ngờ nhận xét Viên Băng Nghiên là 'một cô gái có nhân cách rất tốt' khiến dân mạng dậy sóng

Mới đây, mạng xã hội một phen dậy sóng với màn nhận xét của Vu Chính dành cho Viên Băng Nghiên.

Vu Chính là vị biên kịch vàng lắm tài nhiều tật của làng giải trí Hoa Ngữ. Anh khá ‘mát tay’ khi đào tạo được hàng loạt những cái tên đình đám như Lâm Tâm Như, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Lộc, Hứa Khải, Ngô Cẩn Ngôn,… Tuy nhiên, mỗi lần vị biên kịch này phát ngôn câu nào là gây bão câu đó.

Mới đây, mạng xã hội một phen dậy sóng với màn nhận xét của Vu Chính dành cho Viên Băng Nghiên. Theo đó vị biên kịch này cho rằng: “Vô cùng lương thiện, là một cô gái an tĩnh và chu đáo, thường thấy cô ấy đang làm từ thiện ở địa phương nhưng chưa từng thấy cô ấy tuyên truyền quảng cáo. Là một cô gái có nhân cách rất tốt”.

Nhiều khán giả cho rằng nếu Viên Băng Nghiên thực sự có nhân cách tốt như Vu Chính nói thì sẽ không vi phạm pháp luật. Thậm chí cho rằng mắt Vu Chính có vấn đề. Được biết, trước đó công ty của Viên Băng Nghiên có hành vi trốn thuế với số tiền gần 1 triệu NDT (khoảng hơn 3 tỷ đồng). Chính vì điều này đã khiến các dự án Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan, Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của Viên Băng Nghiên có khả năng bị "đắp chiếu" vì scandal của cô.

Gần đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của Viên Băng Nghiên đã qua thẩm duyệt và đang chiêu thương, chuẩn bị có lịch lên sóng trong thời gian tới.

Hiện tại, phát ngôn của Vu Chính liên quan đến Viên Băng Nghiên vẫn còn gây tranh cãi dữ dội của cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Vu Chính gây tranh cãi khi cố tình dùng tên tuổi Bạch Lộc làm bàn đạp nâng đỡ 'gà cưng mới' Mới đây, mạng xã hội một phen náo loạn khi vị biên kịch Vu Chính có phát ngôn lợi dụng tên tuổi Bạch Lộc làm bàn đạp nâng đỡ 'gà cưng mới'.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-chinh-bat-ngo-nhan-xet-vien-bang-nghien-la-mot-co-gai-co-nhan-cach-rat-tot-khien-dan-mang-day-song-547005.html