Giữa lúc Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng có cơ hội thoát 'vận đen', Vu Chính bất ngờ có phát ngôn gây tranh cãi về 'gà cưng' Viên Băng Nghiên

Sao quốc tế 21/02/2023 14:04

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước phát ngôn của Vu Chính về 'gà cưng' Viên Băng Nghiên của mình giữa lúc Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng có cơ hội thoát vận đen.

Vu Chính được mệnh danh là 'vị biên kịch' lắm tài nhiều tật của làng giải trí Hoa Ngữ. Những lần phát ngôn của anh luôn trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội.

Giữa lúc Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng có cơ hội thoát 'vận đen', Vu Chính bất ngờ có phát ngôn gây tranh cãi về 'gà cưng' Viên Băng Nghiên - Ảnh 1

Không ngoại lệ, mới đây, mạng xã hội lại xôn xao trước phát ngôn của Vu Chính về 'gà cưng' Viên Băng Nghiên của mình. Theo đó, có khán giả đã nhắn hỏi ‘vị biên kịch’ liệu tương lai sau này của Viên Băng Nghiên có tốt hơn không và có phim mới tìm đến cô nàng không. Ngay lập tức, anh ta liền đáp lại ‘Rất tốt’.

Giữa lúc Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng có cơ hội thoát 'vận đen', Vu Chính bất ngờ có phát ngôn gây tranh cãi về 'gà cưng' Viên Băng Nghiên - Ảnh 2

Nhiều khán giả đã tranh cãi dữ dội trước phán đoán đó của Vu Chính. Theo đó, họ cho rằng diễn xuất của Viên Băng Nghiên vừa đơ, một màu, không cảm xúc. Không những thế, cô nàng vừa dính lùm xùm trốn thuế thời gian qua, tạo nên một vết nhơ trong sự nghiệp, khó lòng nào được khán giả đón nhận nếu có cơ hội quay trở lại. Thậm chí, nhiều người còn khẳng định hễ Vu Chính khen ai càng nhiều thì người đó càng flop.

Giữa lúc Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng có cơ hội thoát 'vận đen', Vu Chính bất ngờ có phát ngôn gây tranh cãi về 'gà cưng' Viên Băng Nghiên - Ảnh 3

Một số khác còn cho rằng Vu Chính đang ‘ké fame’ gà cưng để hút nhiệt bản thân. Theo đó, thời gian gần đây, có thông tin dự án Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng do Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa đóng chính đã qua kiểm duyệt và chuẩn bị lên sóng vào tháng 3 tới sau thời gian ‘đắp chiếu’ vì scandal của nữ chính. Tuy nhiên, thông tin lên sóng này vẫn chưa có phản hồi từ phía đoàn phim.

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa bất ngờ có lịch lên sóng khiến dân tình xôn xao

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa bất ngờ có lịch lên sóng khiến dân tình xôn xao

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng do Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa đóng chính bất ngờ thông báo lịch lên sóng.

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