Vu Chính được mệnh danh là 'vị biên kịch' lắm tài nhiều tật của làng giải trí Hoa Ngữ. Những lần phát ngôn của anh luôn trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội.

Không ngoại lệ, mới đây, mạng xã hội lại xôn xao trước phát ngôn của Vu Chính về 'gà cưng' Viên Băng Nghiên của mình. Theo đó, có khán giả đã nhắn hỏi ‘vị biên kịch’ liệu tương lai sau này của Viên Băng Nghiên có tốt hơn không và có phim mới tìm đến cô nàng không. Ngay lập tức, anh ta liền đáp lại ‘Rất tốt’.

Nhiều khán giả đã tranh cãi dữ dội trước phán đoán đó của Vu Chính. Theo đó, họ cho rằng diễn xuất của Viên Băng Nghiên vừa đơ, một màu, không cảm xúc. Không những thế, cô nàng vừa dính lùm xùm trốn thuế thời gian qua, tạo nên một vết nhơ trong sự nghiệp, khó lòng nào được khán giả đón nhận nếu có cơ hội quay trở lại. Thậm chí, nhiều người còn khẳng định hễ Vu Chính khen ai càng nhiều thì người đó càng flop.

Một số khác còn cho rằng Vu Chính đang ‘ké fame’ gà cưng để hút nhiệt bản thân. Theo đó, thời gian gần đây, có thông tin dự án Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng do Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa đóng chính đã qua kiểm duyệt và chuẩn bị lên sóng vào tháng 3 tới sau thời gian ‘đắp chiếu’ vì scandal của nữ chính. Tuy nhiên, thông tin lên sóng này vẫn chưa có phản hồi từ phía đoàn phim.