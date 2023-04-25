Sự thật về cảnh 'bed scene' của Chung Hán Lương và Đường Yên trong Bên Nhau Trọn Đời khiến dân tình ngỡ ngàng?

Sao quốc tế 25/04/2023 11:09

Bên Nhau Trọn Đời lên sóng từ năm 2015 đến nay, cặp đôi chính Đường Yên - Chung Hán Lương vẫn được ngợi ca là phim ngôn tình hấp dẫn bậc nhất. Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền một bài viết chỉ rõ sự thật về phân cảnh ‘Bed scense’ của 2 nhân vật Hà Dĩ Thâm (Chung Hán Lương) và Triệu Mặc Sênh (Đường Yên).

Bên Nhau Trọn Đời là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cố Mạn. Bộ phim từng gây sốt châu Á với dàn diễn viên đẹp như mơ, nội dung lôi cuốn hấp dẫn. Lên sóng từ năm 2015 đến nay, cặp đôi chính Đường Yên - Chung Hán Lương vẫn được ngợi ca là phim ngôn tình hấp dẫn bậc nhất. Chính vì thế, những thông tin liên quan đến bộ phim luôn được công chúng quan tâm.

Sự thật về cảnh 'bed scene' của Chung Hán Lương và Đường Yên trong Bên Nhau Trọn Đời khiến dân tình ngỡ ngàng? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền một bài viết chỉ rõ sự thật về phân cảnh ‘Bed scense’ của 2 nhân vật Hà Dĩ Thâm (Chung Hán Lương) và Triệu Mặc Sênh (Đường Yên) trong Bên Nhau Trọn Đời. Theo dẫn chứng người này đưa ra, cảnh Đường Yên nằm trên giường cạnh Chung Hán Lương trên phim thực tế chỉ là cái gối có in hình cô. Chung Hán Lương đang nắm tay ma nơ canh chứ không phải tay của Đường Yên.

Sự thật về cảnh 'bed scene' của Chung Hán Lương và Đường Yên trong Bên Nhau Trọn Đời khiến dân tình ngỡ ngàng? - Ảnh 2

Mặc dù thông tin này chưa được xác thực từ đoàn phim nhưng vẫn thu hút sự chú ý và gây xôn xao đông đảo của cộng đồng mạng. Đa phần bày tỏ sự thất vọng vì nhận ra bao lâu nay đã bị dối lừa. Tuy nhiên, cũng có người phản bác bài viết này. Theo đó, họ cho rằng người này chỉ dựng chuyện, rõ ràng đây là người thật vì có bóng của Đường Yên ngả vào người Chung Hán Lương. Bên cạnh đó, ở nhiều góc quay cho thấy đây chính là người thật chứ không phải in hình lên gối như người này nói.

Sự thật về cảnh 'bed scene' của Chung Hán Lương và Đường Yên trong Bên Nhau Trọn Đời khiến dân tình ngỡ ngàng? - Ảnh 3

Được biết, thời gian gần đây, Đường Yên và Chung Hán Lương chính thức tái hợp sau 8 năm trong chương trình Nhà Trọ Của Chúng Ta. Các khán giả vô cùng phấn khích vì sau 8 năm kể từ khi bộ phim kết thúc, cặp đôi mới có cơ hội hội ngộ cùng nhau trên sóng truyền hình.

Sự thật về cảnh 'bed scene' của Chung Hán Lương và Đường Yên trong Bên Nhau Trọn Đời khiến dân tình ngỡ ngàng? - Ảnh 4Sự thật về cảnh 'bed scene' của Chung Hán Lương và Đường Yên trong Bên Nhau Trọn Đời khiến dân tình ngỡ ngàng? - Ảnh 5Sự thật về cảnh 'bed scene' của Chung Hán Lương và Đường Yên trong Bên Nhau Trọn Đời khiến dân tình ngỡ ngàng? - Ảnh 6

Sự thật về cảnh 'bed scene' của Chung Hán Lương và Đường Yên trong Bên Nhau Trọn Đời khiến dân tình ngỡ ngàng? - Ảnh 7Sự thật về cảnh 'bed scene' của Chung Hán Lương và Đường Yên trong Bên Nhau Trọn Đời khiến dân tình ngỡ ngàng? - Ảnh 8

Trước đó, trong ảnh leak hậu trường, cặp đôi khiến dân tình phấn khích khi có màn cosplay tạo hình giống Hà Dĩ Thâm – Triệu Mặc Sênh năm nào. Theo đó, cặp đôi đã có màn tái diễn lại những câu thoại lẫn phân cảnh kinh điển từng làm mưa làm gió một thời của bộ phim Bên Nhau Trọn Đời.

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