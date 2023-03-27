Đường Yên bị chặn cửa, không cho vào dự thảm đỏ Đêm hội Weibo 2023 vì lý do không ngờ

Một trong những điều đáng chú ý trong Đêm hội Weibo là sự vắng mặt của cái tên hàng đầu lứa tiểu hoa đán - Đường Yên. Cô vốn dĩ được sắp xếp để lên nhận giải cùng dàn tiểu hoa đán 85 như Angelababy, Dương Mịch, Lưu Thi Thi.

Đêm hội Weibo 2023 đã chính thức diễn ra tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) với sự tham dự của 150 ngôi sao ở đủ mọi lĩnh vực, cấp bậc, danh tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ. Chương trình diễn ra với nhiều sự cố, nhưng cũng là sự kiện cho thấy sự thay đổi về địa vị của các ngôi sao và mối quan hệ thực sự của nghệ sĩ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất là sự vắng mặt một cách khó hiểu của cái tên hàng đầu lứa tiểu hoa đán - Đường Yên. Cô vốn dĩ được sắp xếp để lên nhận giải cùng dàn tiểu hoa đán 85 như Angelababy, Dương Mịch, Lưu Thi Thi. Không những thế, trước đó nữ diễn viên từng tuyên bố sẽ tham dự và đã "nhá hàng" loạt ảnh lung linh trên mạng xã hội trước thềm đêm hội.

Theo nguồn tin cho biết, Đường Yên bị chặn ngoài cửa hội trường tổ chức Đêm hội Weibo tận 20 phút nhưng vẫn chưa được cho vào. Đồng thời, mỹ nhân cũng không xuất hiện trong bất cứ video nào của đêm hội. Thông tin này lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý và tạo nên một cuộc tranh cãi không hề nhỏ trên MXH. Bởi lẽ, đây là tình huống chưa từng có tiền lệ trước đó trong làng giải trí.

Được biết, Đường Yên đã đến tham dự Đêm hội Weibo trễ hơn các ngôi sao khác vì bận livestream cho một thương hiệu làm đại diện nên bị từ chối tham dự. Tuy nhiên, cũng có ý kiến, sự nghiệp ngày càng đi xuống của Đường Yên mới chính là lý do khiến BTC chẳng mấy để tâm tới cô. Trong quá khứ, Đường Yên từng là tiểu hoa đán 8X được săn đón nhất với hàng loạt bộ phim nổi tiếng như Tiên Kiếm 3, Bên Nhau Trọn Đời, Cẩm Tú Vị Ương,…Nhưng vài năm trở lại đây, Đường Yên không còn tác phẩm gây tiếng vang. Sau khi kết hôn sinh con, cô ít hoạt động giải trí, dẫn đến việc sự có mặt của Đường Yên ở sự kiện là có cũng được mà không cũng chẳng ảnh hưởng. Dù không rõ lý do chính xác thế nào nhưng nhiều khán giả đã bày tỏ sự tiếc nuối dành cho Đường Yên khi không thể góp mặt cùng các hoa 85 trong Đêm hội Weibo 2023. Sau khi sự kiện kết thúc, nữ diễn viên vẫn chia sẻ hình ảnh cảm ơn ban tổ chức sự kiện Đêm hội Weibo dù không được vào trong.

Dân tình phát sốt khi Chung Hán Lương và Đường Yên tái diễn lại cảnh kinh điển của Bên Nhau Trọn Đời sau màn tái hợp Dân tình vừa phấn khích trước màn cosplay tạo hình Hà Dĩ Thâm – Triệu Mặc Sênh của Chung Hán Lương và Đường Yên, nay lại phát sốt trước màn tái diễn lại phân cảnh kinh điển của Bên Nhau Trọn Đời năm nào.

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