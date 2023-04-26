Cảnh mong chờ nhất trong Trường Nguyệt Tẫn Minh khi lên sóng khiến khán giả thất vọng, nhờ diễn xuất của La Vân Hi lại cứu rỗi phần nào

Sao quốc tế 26/04/2023 11:04

Trong tập lên sóng mới đây của Trường Nguyệt Tẫn Minh, phân cảnh đáng mong chờ nhất của khán giả là cảnh nhảy thành và sự ra đi của Diệp Tịch Vụ. Tuy nhiên, khi phân cảnh này lên sóng lại khiến khán giả thất vọng.

Từ khi lên sóng đến nay, Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch LộcLa Vân Hi đóng chính luôn nhận được nhiệt quan tâm lớn của khán giả với nội dung ngày càng hấp dẫn, gay cấn về chuyện tình ‘ngược luyến tàn tâm’ của Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Diệp Tịch Vụ (Bạch Lộc).

Trong tập lên sóng mới đây của Trường Nguyệt Tẫn Minh, phân cảnh đáng mong chờ nhất của khán giả là cảnh nhảy thành và sự ra đi của Diệp Tịch Vụ. Tuy nhiên, khi phân cảnh này lên sóng lại khiến khán giả thất vọng vì cắt ghép khá lộn xộn, lời thoại nhân vật dài dòng, chưa được cảm xúc như nhiều người kỳ vọng.

Cảnh mong chờ nhất trong Trường Nguyệt Tẫn Minh khi lên sóng khiến khán giả thất vọng, nhờ diễn xuất của La Vân Hi lại cứu rỗi phần nào - Ảnh 1Cảnh mong chờ nhất trong Trường Nguyệt Tẫn Minh khi lên sóng khiến khán giả thất vọng, nhờ diễn xuất của La Vân Hi lại cứu rỗi phần nào - Ảnh 2Cảnh mong chờ nhất trong Trường Nguyệt Tẫn Minh khi lên sóng khiến khán giả thất vọng, nhờ diễn xuất của La Vân Hi lại cứu rỗi phần nào - Ảnh 3

Nhiều người cho rằng chính vì cắt ghép lộn xôn khiến họ không thể hoà mình vào tình tiết phim và không khiến họ cảm động như trên trailer. Họ cho rằng cảnh này còn không bằng cảnh đại hôn, chính vì cảnh trước có quá hay khiến họ kì vọng cao vào cảnh sau nên dẫn đến sự thất vọng này.

Cảnh mong chờ nhất trong Trường Nguyệt Tẫn Minh khi lên sóng khiến khán giả thất vọng, nhờ diễn xuất của La Vân Hi lại cứu rỗi phần nào - Ảnh 4

Cảnh mong chờ nhất trong Trường Nguyệt Tẫn Minh khi lên sóng khiến khán giả thất vọng, nhờ diễn xuất của La Vân Hi lại cứu rỗi phần nào - Ảnh 5

Mặc dù chê bai về lỗi quay dựng nhưng họ vẫn không quên dành lời khen ngợi dành cho diễn xuất của La Vân Hi. Theo đó, anh chàng được khen biết khống chế cơ mặt, từ dịu dàng đến phẫn nộ, bi thương, tự lừa bản thân mà cười rồi chuyển sang khóc khiến nhân vật sống động và chạm đến cảm xúc người xem.

Cảnh mong chờ nhất trong Trường Nguyệt Tẫn Minh khi lên sóng khiến khán giả thất vọng, nhờ diễn xuất của La Vân Hi lại cứu rỗi phần nào - Ảnh 6Cảnh mong chờ nhất trong Trường Nguyệt Tẫn Minh khi lên sóng khiến khán giả thất vọng, nhờ diễn xuất của La Vân Hi lại cứu rỗi phần nào - Ảnh 7Cảnh mong chờ nhất trong Trường Nguyệt Tẫn Minh khi lên sóng khiến khán giả thất vọng, nhờ diễn xuất của La Vân Hi lại cứu rỗi phần nào - Ảnh 8

Trường Nguyệt Tẫn Minh được chuyển thể từ tiểu thuyết Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE của nhà văn Đằng La Vi Chi. Tác phẩm này lấy đề tài về huyền huyễn, ma giới, có nội dung xoanh quanh tình yêu bi thương đầy niềm đau và nước mắt giữa cặp đôi Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc).

Cảnh mong chờ nhất trong Trường Nguyệt Tẫn Minh khi lên sóng khiến khán giả thất vọng, nhờ diễn xuất của La Vân Hi lại cứu rỗi phần nào - Ảnh 9

Khi còn ở nhân gian Tô Tô từng nuôi ý định mưu sát Đài Tẫn nhưng không thành công để rồi cô phải gieo mình trước mặt 30 vạn đại quân còn Đài Tẫn thì bạc đầu sau một đêm, hóa điên hóa dại vì mất người mình yêu. Sang đến tiên giới, họ lại gặp nhau và Đàm Đài Tẫn vẫn nuôi hi vọng có thể kéo nàng về lại bên mình. Đứng trước sự si tình của chàng trai ấy, Lê Tô Tô đã động lòng và hai người họ không ngần ngại mà hi sinh vì đối phương khi gặp phải những biến cố về sau.

Sự thật về phân cảnh Đàm Đài Tẫn thêu khăn cưới cho Diệp Tịch Vụ trong Trường Nguyệt Tẫn Minh?

Sự thật về phân cảnh Đàm Đài Tẫn thêu khăn cưới cho Diệp Tịch Vụ trong Trường Nguyệt Tẫn Minh?

Trong tập mới nhất của bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, phân cảnh Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi) thêu khăn đội đầu cưới cho Diệp Tịch Vụ (Bạch Lộc) trước ngày đại hôn khiến dân tình thích thú. Biết được sự thật về phân cảnh này khiến dân tình còn phấn khích hơn.

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Từ khóa:   La Vân Hi Bạch Lộc Trường Nguyệt Tẫn Minh sao hoa ngữ cbiz

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