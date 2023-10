Cảnh mong chờ nhất trong Trường Nguyệt Tẫn Minh khi lên sóng khiến khán giả thất vọng, nhờ diễn xuất của La Vân Hi lại cứu rỗi phần nào

Từ khi lên sóng đến nay, Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính luôn nhận được nhiệt quan tâm lớn của khán giả với nội dung ngày càng hấp dẫn, gay cấn về chuyện tình ‘ngược luyến tàn tâm’ của Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Diệp Tịch Vụ (Bạch Lộc).

Trong tập lên sóng mới đây của Trường Nguyệt Tẫn Minh, phân cảnh đáng mong chờ nhất của khán giả là cảnh nhảy thành và sự ra đi của Diệp Tịch Vụ. Tuy nhiên, khi phân cảnh này lên sóng lại khiến khán giả thất vọng vì cắt ghép khá lộn xộn, lời thoại nhân vật dài dòng, chưa được cảm xúc như nhiều người kỳ vọng.