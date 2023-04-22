'Ác nữ' Trường Nguyệt Tẫn Minh để lộ đôi chân dài thẳng tắp trong buổi quảng bá phim khiến dân tình 'ao ước'

Những ngày qua, dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính gây sốt cộng đồng mạng bởi tình tiết gay cấn đang đến hồi cao trào. Bên cạnh thông tin về bộ phim cũng như cặp đôi chính thì mọi thông tin liên quan đến nữ phụ Trần Đô Linh cũng được công chúng chú ý.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Trần Đô Linh trong buổi quảng bá phim Trường Nguyệt Tẫn Minh. Trong trang phục màu xanh neon nổi bật cùng chiếc quần ngắn cạp cao đã để lộ đôi chân dài thon thả của cô nàng khiến dân tình mê mẩn. Ngay lập tức, chủ đề liên quan đến ‘chân của Trần Đô Linh’ bất ngờ lọt top hot search trên mạng xã hội xứ Trung.

Vào 2 vai diễn phản diện ‘Thánh nữ’ Thiên Hoan và Diệp Băng Thường, Trần Đô Linh được nhiều khán giả đánh giá nổi bật hơn hẳn nữ chính Bạch Lộc. Sự điên cuồng trong tính cách, trái ngược với vẻ ngoài hiền lành khiến nhân vật Thiên Hoan do Trần Đô Linh thể hiện trở nên nổi bật. Lý do các cảnh của nhân vật này được chú ý là diễn xuất của Trần Đô Linh.

Với vai diễn mới, Trần Đô Linh thoát mác ‘bình hoa di động’ và thể hiện diễn xuất tiến bộ, đầy ấn tượng. Cảnh bay của Trần Đô Linh cũng được khen ngợi giống tiên nữ, có tiên khí nhất trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Không những thế, cư dân mạng còn dành lời khen ngợi cho Trần Đô Linh vì là một người thực sự hoàn hảo khi có sắc vóc đỉnh cao, lại còn là học bá, thủ khoa của trường đại học.