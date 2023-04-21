Lộ cái kết của Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến netizen xôn xao: Bạch Lộc và La Vân Hi có con gái, cặp đôi chính liệu có trở về bên nhau?

Sao quốc tế 21/04/2023 15:02

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ kịch bản cái kết của bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính khiến dân tình bức xúc.

Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân HiBạch Lộc đóng chính đang có diễn biến gây cấn thu hút sự chú ý đông đảo của khán giả. Bộ phim được đánh giá là một tác phẩm cổ trang đáng xem trong năm 2023 này.

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ cái kết của bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh. Theo đó, một blogger đã đăng hình ảnh tiết lộ kịch bản phần kết của bộ phim sẽ có kết thúc OE (Open Ending: kết thúc mở) chứ không phải HE (Happy Ending: Kết thúc có hậu) như trong nguyên tác.

Lộ cái kết của Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến netizen xôn xao: Bạch Lộc và La Vân Hi có con gái, cặp đôi chính liệu có trở về bên nhau? - Ảnh 1

Theo như kịch bản Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi) sẽ chết, anh và Lê Tô Tô (Bạch Lộc) sẽ có một cô con gái tên Đàm Đài Tử Mật. Phân cảnh kết phim là Lê Tô Tô và con gái ngồi bên bờ sông Mặc, kể cho con gái chuyện xưa về công chúa Trai tộc Tang Tửu, sau đó mặt sông như một tấm gương phản chiếu bóng dáng của một người đàn ông được cho là Đàm Đài Tẫn.

Lộ cái kết của Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến netizen xôn xao: Bạch Lộc và La Vân Hi có con gái, cặp đôi chính liệu có trở về bên nhau? - Ảnh 2

Nhiều khán giả vô cùng bức xúc trước cái kết này vì họ đã theo dõi gần 1 tháng qua với câu chuyện ‘ngập nước mắt’ của cặp đôi chính. Thế nên, cái kết phải để cho họ sống trong êm đềm hạnh phúc. Bên cạnh đó, khán giả cũng yêu cầu ekip đừng cố câu view bằng chuyện tạo ra kết thúc bi kịch, sau đó mới để khán giả xem kết thúc mở nhằm trấn an dư luận. Họ khẳng định nếu bộ phim vẫn đi theo lối mòn bằng cách tung chiêu như thế kia thì ekip sản xuất này cũng chẳng khác gì những đoàn làm phim ‘mì ăn liền’ khác.

Lộ cái kết của Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến netizen xôn xao: Bạch Lộc và La Vân Hi có con gái, cặp đôi chính liệu có trở về bên nhau? - Ảnh 3

Một số khán giả khác còn yêu cầu đoàn phim nên chuẩn bị thêm phiên ngoại có kết thúc HE, bao nhiêu tiền họ cũng chấp nhận chi trả. Dù chỉ là lời đồn đoán mơ hồ về cái kết nhưng vẫn đang tạo nên cuộc tranh cãi dữ dội của cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Lộ cái kết của Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến netizen xôn xao: Bạch Lộc và La Vân Hi có con gái, cặp đôi chính liệu có trở về bên nhau? - Ảnh 4

Trường Nguyệt Tẫn Minh được chuyển thể từ tiểu thuyết Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE của nhà văn Đằng La Vi Chi. Tác phẩm này lấy đề tài về huyền huyễn, ma giới, có nội dung xoanh quanh tình yêu bi thương đầy niềm đau và nước mắt giữa cặp đôi Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc).

Lộ cái kết của Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến netizen xôn xao: Bạch Lộc và La Vân Hi có con gái, cặp đôi chính liệu có trở về bên nhau? - Ảnh 5

Khi còn ở nhân gian Tô Tô từng nuôi ý định mưu sát Đài Tẫn nhưng không thành công để rồi cô phải gieo mình trước mặt 30 vạn đại quân còn Đài Tẫn thì bạc đầu sau một đêm, hóa điên hóa dại vì mất người mình yêu. Sang đến tiên giới, họ lại gặp nhau và Đàm Đài Tẫn vẫn nuôi hi vọng có thể kéo nàng về lại bên mình. Đứng trước sự si tình của chàng trai ấy, Lê Tô Tô đã động lòng và hai người họ không ngần ngại mà hi sinh vì đối phương khi gặp phải những biến cố về sau.

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Từ khóa:   La Vân Hi Bạch Lộc Trường Nguyệt Tẫn Minh sao hoa ngữ cbiz

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