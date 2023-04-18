Bắt trend vẽ thương sinh phù của Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh gây sốt cộng đồng mạng

Sao quốc tế 18/04/2023 15:03

Bên cạnh tình tiết hấp dẫn, gay cấn của bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh thì trend vẽ thương sinh phù của Bạch Lộc trên phim cũng gây sốt cộng đồng mạng.

Những ngày qua, dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc La Vân Hi đóng chính lên sóng nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Bên cạnh nội dung, kĩ xảo, lẫn diễn xuất của dàn diễn viên được khen ngợi thì bộ phim còn có khả năng tạo trend trên mạng xã hội với những tình tiết thú vị.

Bắt trend vẽ thương sinh phù của Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 1

Theo đó, trong tập 6 của bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, sau khi biết Diệp Tịch Vụ (Bạch Lộc) có khả năng tạo bùa chú biến hóa mọi thứ, Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi) đã yêu cầu cô dạy mình vẽ. Diệp Tịch Vụ đã chỉ Đài Tẫn vẽ thương sinh phù, đọc thần chú, ném vào không trung, tạo nên những khung cảnh đẹp nhất thế gian.

Bắt trend vẽ thương sinh phù của Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 2Bắt trend vẽ thương sinh phù của Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 3Bắt trend vẽ thương sinh phù của Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 4Bắt trend vẽ thương sinh phù của Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 5Bắt trend vẽ thương sinh phù của Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 6Bắt trend vẽ thương sinh phù của Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 7Bắt trend vẽ thương sinh phù của Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 8Bắt trend vẽ thương sinh phù của Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 9

Tình tiết này vô tình tạo trend vẽ thương sinh phù nổi tiếng bên xứ Trung những ngày qua. Theo đó, nhiều khán giả muốn xem thử sau khi vẽ xong có được ‘phép thần thông’ tạo ra những thứ mình muốn như trong phim hay không. Bên cạnh đó, họ còn cho rằng trend này còn thử thách độ kiên nhẫn và đòi hỏi ai phải có hoa tay mới vẽ được những nét ngoằn nghoèo, phức tạp này.

Bắt trend vẽ thương sinh phù của Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 10Bắt trend vẽ thương sinh phù của Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 11Bắt trend vẽ thương sinh phù của Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 12Bắt trend vẽ thương sinh phù của Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 13Bắt trend vẽ thương sinh phù của Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 14

Trước đó, mạng xã hội cũng rộ trend viết mã code tạo trái tim hồng từ bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Cụ thể, có một phân cảnh Lý Tuân (Trần Phi Vũ) vẽ trái tim hồng cho Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) bằng mã code, rồi dụ dỗ cô nàng giải tự giải mã. Xem đoạn này, nhiều khán giả tỏ ra thích thú vì sự lãng mạn cộp mác thủ khoa của Lý Tuân.

Bắt trend vẽ thương sinh phù của Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 15

Về phần bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh được chuyển thể từ tiểu thuyết Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE của nhà văn Đằng La Vi Chi. Tác phẩm này lấy đề tài về huyền huyễn, ma giới, có nội dung xoanh quanh tình yêu bi thương đầy niềm đau và nước mắt giữa cặp đôi Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc).

Bắt trend vẽ thương sinh phù của Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 16

Khi còn ở nhân gian Tô Tô từng nuôi ý định mưu sát Đài Tẫn nhưng không thành công để rồi cô phải gieo mình trước mặt 30 vạn đại quân còn Đài Tẫn thì bạc đầu sau một đêm, hóa điên hóa dại vì mất người mình yêu. Sang đến tiên giới, họ lại gặp nhau và Đàm Đài Tẫn vẫn nuôi hi vọng có thể kéo nàng về lại bên mình. Đứng trước sự si tình của chàng trai ấy, Lê Tô Tô đã động lòng và hai người họ không ngần ngại mà hi sinh vì đối phương khi gặp phải những biến cố về sau.

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Từ khóa:   Bạch Lộc Trường Nguyệt Tẫn Minh La Vân Hi sao hoa ngữ cbiz

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