Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc khiến dân tình xúc động và cảm thán về kĩ xảo 'đẹp mê hồn' với phân cảnh 12 vị thần ngã xuống bảo vệ chúng sinh

Những ngày qua, dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính đã chính thức lên sóng, nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả. Tuy nhiên, mới đây, một blogger xứ Trung lại cho rằng nếu nam chính trong Trường Nguyệt Tẫn Minh do Vương Hạc Đệ đóng chính thì phim sẽ bạo hơn.