Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc khiến dân tình xúc động và cảm thán về kĩ xảo 'đẹp mê hồn' với phân cảnh 12 vị thần ngã xuống bảo vệ chúng sinh

Những ngày qua, dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính đã chính thức trình làng, thu hút nhiệt quan tâm lớn của khán giả. Bên cạnh cốt truyện ‘ngược luyến tàn tâm’ của cặp đôi chính thì sự đầu tư về kỹ xảo và trang phục trong phim mới lạ, đầy tính tỉ mỉ, chi tiết nhận được hết lời khen ngợi của khán giả.

Theo đó, tạo hình của 12 vị thần Đôn Hoàng chiếm trọn cảm tình của công chúng ngay từ khi tung poster nhân vật đến các phân cảnh trong phim. Mới đây, mạng xã hội rầm rộ trước phân cảnh 12 vị thần ngã xuống, bảo vệ chúng sinh khiến dân mạng không khỏi xúc động.

Theo thứ tự hình ảnh của 12 vị thần từ trái sang phải, từ trên xuống dưới bao gồm: Minh Dạ (La Vân Hi), Sơ Hoàng (Trương Chỉ Khê), Tắc Trạch (Trần Bác Hào), Thuỷ Thần (Trần Hạc Nhất), Nhật Thần (Lý Tuấn Thần), Nguyệt Thần (Triệu Viên Viện), Kim Thần (Chu Lệ Lam), Thổ Thần (Châu Tiểu Phi), Hoả Thần (Lý Cảnh Nghệ), Phong Thần (Kỳ Hạ Hạ), Lôi Thần (Cẩm Siêu), Mộc Thần (Thẩm Thuỵ Na).

Có thông tin để có được ý tưởng về tạo hình 12 vị thần, đoàn phim đã đến Đôn Hoàng (một nơi được xem là thánh địa Phật Giáo tại Trung Quốc) để tìm hiểu về văn hóa. Dù phân cảnh này chỉ nằm trong mộng cảnh của nhân vật chính, chiếm thời lượng rất ít nhưng vẫn khiến dân tình ấn tượng và không ngớt lời khen ngợi vì sự đầu tư một cách chỉn chu của đoàn phim. Nhìn thoáng qua tưởng tạo hình lòe loẹt nhưng màu sắc rất hài hòa. Thậm chí, khán giả còn khẳng định rằng phân cảnh này xứng đáng là phong thần về kỹ xảo lẫn tính sử thi.

Trường Nguyệt Tẫn Minh được chuyển thể từ tiểu thuyết Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE của nhà văn Đằng La Vi Chi. Tác phẩm này lấy đề tài về huyền huyễn, ma giới, có nội dung xoanh quanh tình yêu bi thương đầy niềm đau và nước mắt giữa cặp đôi Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc).

Khi còn ở nhân gian Tô Tô từng nuôi ý định mưu sát Đài Tẫn nhưng không thành công để rồi cô phải gieo mình trước mặt 30 vạn đại quân còn Đài Tẫn thì bạc đầu sau một đêm, hóa điên hóa dại vì mất người mình yêu. Sang đến tiên giới, họ lại gặp nhau và Đàm Đài Tẫn vẫn nuôi hi vọng có thể kéo nàng về lại bên mình. Đứng trước sự si tình của chàng trai ấy, Lê Tô Tô đã động lòng và hai người họ không ngần ngại mà hi sinh vì đối phương khi gặp phải những biến cố về sau.