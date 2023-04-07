Ngoại hình của La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh gây thất vọng so với loạt ảnh quá khứ được netizen đào lại

Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính đã chính thức lên sóng, nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ lại loạt ảnh ‘ngày ấy’ của nam chính La Vân Hi khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Có thể thấy La Vân Hi trước đây để kiểu tóc mái xéo ‘hot trend’ một thời. Tuy nhiên, điều khiến công chúng để tâm là so với ngoại hình hiện tại thì ở thời điểm đó được khen ngợi nhiều hơn. Nhiều người nhận xét gương mặt trước đây của anh chàng có đường né gương mặt bầu bĩnh, ngũ quan hoàn hảo sáng bừng khung hình.

Không những thế, khán giả còn dẫn chứng thời điểm tham gia bộ phim Bên Nhau Trọn Đời (2015) và Hương Mật Tựa Khói Sương (2018) có visual đúng chuẩn soái ca ngôn tình, đặc biệt ánh mắt sắc xảo đầy vẻ uy nghiêm trong phim cổ trang khiến nhiều dân tình u mê.