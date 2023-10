Ngoại hình của La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh gây thất vọng so với loạt ảnh quá khứ được netizen đào lại

Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính đã chính thức lên sóng, nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ lại loạt ảnh ‘ngày ấy’ của nam chính La Vân Hi khiến dân tình bàn tán xôn xao.