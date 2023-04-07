Ngoại hình của La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh gây thất vọng so với loạt ảnh quá khứ được netizen đào lại

Sao quốc tế 07/04/2023 16:01

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ lại loạt ảnh ‘ngày ấy’ của nam chính La Vân Hi khiến dân tình bàn tán xôn xao vì quá khác biệt so với hiện tại.

Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch LộcLa Vân Hi đóng chính đã chính thức lên sóng, nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ lại loạt ảnh ‘ngày ấy’ của nam chính La Vân Hi khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Ngoại hình của La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh gây thất vọng so với loạt ảnh quá khứ được netizen đào lại - Ảnh 1Ngoại hình của La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh gây thất vọng so với loạt ảnh quá khứ được netizen đào lại - Ảnh 2

Có thể thấy La Vân Hi trước đây để kiểu tóc mái xéo ‘hot trend’ một thời. Tuy nhiên, điều khiến công chúng để tâm là so với ngoại hình hiện tại thì ở thời điểm đó được khen ngợi nhiều hơn. Nhiều người nhận xét gương mặt trước đây của anh chàng có đường né gương mặt bầu bĩnh, ngũ quan hoàn hảo sáng bừng khung hình.

Không những thế, khán giả còn dẫn chứng thời điểm tham gia bộ phim Bên Nhau Trọn Đời (2015) và Hương Mật Tựa Khói Sương (2018) có visual đúng chuẩn soái ca ngôn tình, đặc biệt ánh mắt sắc xảo đầy vẻ uy nghiêm trong phim cổ trang khiến nhiều dân tình u mê.

Ngoại hình của La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh gây thất vọng so với loạt ảnh quá khứ được netizen đào lại - Ảnh 3Ngoại hình của La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh gây thất vọng so với loạt ảnh quá khứ được netizen đào lại - Ảnh 4

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, La Vân Hi ngày càng ốm yếu, gương mặt thiếu đi phần sức sống. Đặc biệt trong dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh vừa lên sóng, cũng vì ngoại hình của La Vân Hi đã khiến nhiều khán giả ‘tụt mood’ vì không có cảm giác couple và chemistry với bạn diễn Bạch Lộc.

Ngoại hình của La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh gây thất vọng so với loạt ảnh quá khứ được netizen đào lại - Ảnh 5

Mặc dù có nhiều lo lắng về chemistry của cặp đôi chính nhưng khán giả vẫn tiếp tục hóng đợi những tập tiếp theo được lên sóng của Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính.

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi - Bạch Lộc tung loạt ảnh "12 vị thần Đôn Hoàng" trước thềm lên sóng khiến netizen hết lời khen ngợi vì đậm chất thần thoại

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi - Bạch Lộc tung loạt ảnh "12 vị thần Đôn Hoàng" trước thềm lên sóng khiến netizen hết lời khen ngợi vì đậm chất thần thoại

Trước thềm lên sóng, bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh đã tung ra loạt poster “12 vị thần Đôn Hoàng” khiến khán giả một phen trầm trồ vì ekip có sự đầu tư với màu ảnh đậm chất thần thoại.

Xem thêm
Từ khóa:   La Vân Hi Bạch Lộc Trường Nguyệt Tẫn Minh sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi - Bạch Lộc tung loạt ảnh "12 vị thần Đôn Hoàng" trước thềm lên sóng khiến netizen hết lời khen ngợi vì đậm chất thần thoại

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi - Bạch Lộc tung loạt ảnh "12 vị thần Đôn Hoàng" trước thềm lên sóng khiến netizen hết lời khen ngợi vì đậm chất thần thoại

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc chiếm trọn cảm tình của khán giả trước thềm lên sóng ở một điểm?

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc chiếm trọn cảm tình của khán giả trước thềm lên sóng ở một điểm?

Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi chốt lịch lên sóng chính thức, netizen kì vọng một điều ở dự án này?

Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi chốt lịch lên sóng chính thức, netizen kì vọng một điều ở dự án này?

Chưa lên tiếng về tin đồn yêu đương Trương Lăng Hách, Bạch Lộc sắp nhận tin vui lớn có liên quan đến La Vân Hi

Chưa lên tiếng về tin đồn yêu đương Trương Lăng Hách, Bạch Lộc sắp nhận tin vui lớn có liên quan đến La Vân Hi

La Vân Hi bị dồn vào thế khó khi sắp 'sánh duyên' với Dương Siêu Việt trong một dự án cổ trang

La Vân Hi bị dồn vào thế khó khi sắp 'sánh duyên' với Dương Siêu Việt trong một dự án cổ trang

La Vân Hi và 'tình cũ màn ảnh' của Vương Nhất Bác kết hợp lần đầu trong Nhân Tâm Ký, netizen ủng hộ vì một điều?

La Vân Hi và 'tình cũ màn ảnh' của Vương Nhất Bác kết hợp lần đầu trong Nhân Tâm Ký, netizen ủng hộ vì một điều?

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 35 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê