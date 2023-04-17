Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc bất ngờ bị tố đạo ý tưởng của 2 dự án cổ trang đình đám?

Những ngày qua dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính nhận được nhiệt quan tâm lớn của khán giả. Dự án được khen ngợi về nội dung câu chuyện mới lạ, kĩ xảo có đầu tư và diễn xuất tốt của các diễn viên. Chính vì thế, bộ phim được dự đoán có khả năng ‘bạo hồng’ sau khi kết thúc.

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội rộ lên thông tin dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh được dân tình soi ra có nhiều tình tiết ‘vay mượn’ của hai dự án cổ trang đình đám là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 và Trầm Vụn Hương Phai.

Cụ thể, dân tình soi ra những điểm tương đồng giữa cặp đôi Phiên Nhiên (Tôn Trân Ni) – Diệp Thanh Vũ (Cảnh Nghiệp Đình) trong Trường Nguyệt Tẫn Minh với Tử Huyên (Đường Yên) – Từ Trường Khanh (Hoắc Kiến Hoa) trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3.

Theo đó, cách xây dựng nhân vật Phiên Nhiên có nhiều nét tương đồng Tử Huyên. Phiên Nhiên là một nàng hồ ly xinh đẹp quyến rũ, bên ngoài tưởng chừng như vô tâm nhưng trong lòng chất chứa nhiều tâm tư. Tử Huyên là hậu nhân Nữ Oa, cô có vẻ đẹp kiều diễm làm lay động lòng người và cũng có sự quyến rũ vô hạn, chỉ là đôi mắt luôn ẩn chứa sự buồn bã vì chuyện tình dang dở. Ngoài điểm có phần tượng tự này thì stylist còn thiết kế cho Phiên Nhiên những bộ đồ màu tím giống Tử Huyên.

Phân cảnh liên quan đến tuyến tình cảm của Diệp Thanh Vũ và Phiên Nhiên cũng bị đem ra so sánh. Cảnh Diệp Thanh Vũ bị thương ngoài chiến trường, Phiên Nhiên đã xuất hiện và còn cứu anh. Trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Tử Huyên cũng gặp Từ Trường Khanh trong một hoàn cảnh tương tự. Không chỉ dừng lại ở đó, Phiên Nhiên cùng Tử Huyên cũng đều có những cảnh cởi y phục trước đông người và cùng lúc này, Diệp Thanh Vũ với Từ Trường Khanh sẽ xuất hiện kịp thời để ngăn cản.

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhìn vào câu chuyện của Phiên Nhiên – Diệp Thanh Vũ thì rất khó thấy điểm chung với Tử Huyên – Từ Trường Khanh. Nếu như Phiên Nhiên chú ý đến Diệp Thanh Vũ vì anh có gương mặt giống người tình đã khuất của cô thì 3 kiếp người của Từ Trường Khanh đều chỉ yêu Tử Huyên.

Tiếp đó, khán giả còn soi ra phân cảnh của Minh Dạ (La Vân Hi) – Tang Tửu (Bạch Lộc) trong Trường Nguyệt Tẫn Minh khá giống với cảnh của Thành Nghị - Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai. Theo đó, cảnh chiến thần Minh Dạ bị thương nên mất đi nhãn lực, được Tang Tửu chăm sóc lại khá giống với chuyện tình của cặp đôi trong Trầm Vụn Hương Phai. Giống nhau về góc máy lẫn tình tiết trong phim.

Điều này càng khiến phim của Bạch Lộc và La Vân Hi bị cư dân mạng cho là cố tình "cọ nhiệt", tự tạo chủ đề gây tranh cãi để thu hút sự chú ý của công chúng.