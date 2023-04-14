Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc được nền tảng ưu ái làm một điều liên quan đến 12 vị thần Đôn Hoàng?

Dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc lên sóng những ngày qua, thu hút sự chú ý người hâm mộ không chỉ nội dung phim mà còn kĩ xảo của bộ phim. Đặc biệt, tạo hình cùng những phân cảnh của 12 vị thần Đôn Hoàng (còn được gọi là 12 vị Thần Thượng Thanh) chiếm trọn cảm tình của công chúng bởi thiết kế tỉ mỉ đậm tính thần thoại, sử thi.

Theo thứ tự hình ảnh của 12 vị thần từ trái sang phải, từ trên xuống dưới bao gồm: Minh Dạ (La Vân Hi), Sơ Hoàng (Trương Chỉ Khê), Tắc Trạch (Trần Bác Hào), Thuỷ Thần (Trần Hạc Nhất), Nhật Thần (Lý Tuấn Thần), Nguyệt Thần (Triệu Viên Viện), Kim Thần (Chu Lệ Lam), Thổ Thần (Châu Tiểu Phi), Hoả Thần (Lý Cảnh Nghệ), Phong Thần (Kỳ Hạ Hạ), Lôi Thần (Cẩm Siêu), Mộc Thần (Thẩm Thuỵ Na).

Gần đây, phân cảnh 12 vị thần ngã xuống, bảo vệ chúng sinh khiến dân mạng không khỏi xúc động và luyến tiếc. Được biết, những phân cảnh của 12 vị thần chiếm thời lượng rất ít do chỉ xuất hiện trong mộng cảnh của nam chính. Chính vì thế, dù xuất hiện của họ đã kết thúc nhưng vẫn khiến khán giả không tài nào thoát khỏi những hình ảnh về họ trong bộ phim.

Chính vì thế, mới đây, tòa nhà của Youku đã đáp ứng sự mong mỏi và an ủi fan hâm mộ nên đã đem poster của 12 vị thần Thượng Thanh lên màn hình lớn. Theo đó, họ muốn để cho vẻ đẹp tao nhã của nghệ thuật Đôn Hoàng nở rộ bên trên khung cảnh thành phố, mang đến cho người xem trải nghiệm thị giác ấn tượng về thần thoại phương Đông. Họ còn khẳng định: “Mười Hai Vị Thần Thượng Thanh chưa bao giờ vẫn lạc, nhất định sẽ còn gặp lại nhau!”.

Khoảnh khắc này khiến nhiều khán giả hâm mộ bộ phim không khỏi cảm động và chấm ‘điểm 10’ cho nền tảng này. Thậm chí, một số khán giả còn khẳng định thích xem phân cảnh có 12 vị thần hơn cả nhân vật chính. Không những thế, họ còn đề xuất nhà đài nên làm hẳn một bộ phim về 12 vị Thần để nghệ thuật Đôn Hoàng được lan tỏa, công chúng biết đến rộng rãi nhiều hơn.