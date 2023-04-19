Vương Hạc Đệ bất ngờ được ship couple với 'ác nữ' Trường Nguyệt Tẫn Minh, tưởng không liên quan mà liên quan không tưởng

Sao quốc tế 19/04/2023 19:03

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện fan couple ‘đẩy thuyền’ Vương Hạc Đệ và 'ác nữ' Trường Nguyệt Tẫn Minh. Thế nhưng, tưởng như cặp đôi này không liên quan gì nhau nhưng theo phân tích của netizen thì lại liên quan không tưởng.

Những ngày qua, dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh lên sóng đã làm mưa làm gió cộng đồng mạng. Bên cạnh những thông tin xoay quanh cặp đôi chính La Vân Hi và Bạch Lộc, thì nữ phụ phản diện Trần Đô Linh cũng được công chúng quan tâm.

Vương Hạc Đệ bất ngờ được ship couple với 'ác nữ' Trường Nguyệt Tẫn Minh, tưởng không liên quan mà liên quan không tưởng - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện fan couple ‘đẩy thuyền’ Trần Đô Linh và Vương Hạc Đệ. Mặc dù chưa có dự án phim kết hợp cùng nhau, điểm chung duy nhất có lẽ là việc mới đây Trần Đô Linh  đến tham gia chương trình Xin Chào Thứ 7 cùng Vương Hạc Đệ. Thế nhưng, tưởng như cặp đôi này không liên quan gì nhau nhưng theo phân tích của netizen thì lại liên quan không tưởng.

Vương Hạc Đệ bất ngờ được ship couple với 'ác nữ' Trường Nguyệt Tẫn Minh, tưởng không liên quan mà liên quan không tưởng - Ảnh 2Vương Hạc Đệ bất ngờ được ship couple với 'ác nữ' Trường Nguyệt Tẫn Minh, tưởng không liên quan mà liên quan không tưởng - Ảnh 3

Được biết, không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp thoát tục, phù hợp với mọi tạo hình từ thanh nhã, dịu dàng tới lộng lẫy trong phim, trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, Trần Đô Linh còn thể hiện xuất sắc vai trò "ác nữ" chính hiệu gây ức chế cho người xem. Với hai vai diễn Diệp Băng Thường hay Thánh nữ Thiên Hoan cô đều thể hiện tốt nhân vật có vẻ ngoài thanh cao, dịu dàng nhưng một tâm hồn độc ác, xấu xa, luôn ghen tỵ với người khác, không từ thủ đoạn để đạt mục đích.

Vương Hạc Đệ bất ngờ được ship couple với 'ác nữ' Trường Nguyệt Tẫn Minh, tưởng không liên quan mà liên quan không tưởng - Ảnh 4Vương Hạc Đệ bất ngờ được ship couple với 'ác nữ' Trường Nguyệt Tẫn Minh, tưởng không liên quan mà liên quan không tưởng - Ảnh 5

Còn vai diễn Ma tôn Đông Phương Thanh Thương của Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết không còn xa lạ với khán giả. Với ngoại hình có nét ‘phản diện’ Vương Hạc Đệ cũng rất biết cách tận dụng cơ hội của mình để biến "ma tôn" trở thành vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp cho đến thời điểm hiện tại.

Vương Hạc Đệ bất ngờ được ship couple với 'ác nữ' Trường Nguyệt Tẫn Minh, tưởng không liên quan mà liên quan không tưởng - Ảnh 6

Dù chỉ là màn ship couple vu vơ nhưng cư dân mạng vẫn khẳng định Vương Hạc Đệ và Trần Đô Linh rất đẹp đôi. Thế nên, họ không ngừng mong đợi Nguyệt tôn và thánh nữ Thiên Hoan sẽ nên duyên với nhau trong một dự án phim thời gian tới đây.

 

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Trần Đô Linh Trường Nguyệt Tẫn Minh Thương Lan Quyết sao hoa ngữ

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