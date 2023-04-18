Thanh Xuân Trong Khói Lửa Chiến Tranh của Vương Hạc Đệ và 'tiểu Châu Tấn' chốt lịch lên sóng chính thức sau 3 năm 'tồn kho'

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thanh Xuân Trong Khói Lửa Chiến Tranh (tên cũ: Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta) do Vương Hạc Đệ và Châu Dã chính thức lên sóng vào ngày 23/4 tới đây trên đài vệ tinh Giang Tô, nền tảng Youku và Iqiyi.

Nhiều khán giả vô cùng háo hức trước thông tin này vì phần đông đã đợi phim lên sóng khá lâu để được gặp ‘Tôn Thượng’ trong tạo hình Dân Quốc. Trước đó, trong loạt ảnh quảng bá phim, nhiều khán giả không ngừng khen ngợi cặp diễn viên rất đẹp đôi. Vương Hạc Đệ có khuôn mặt điển trai, nét nào ra nét đó, còn Châu Dã thì đáng yêu bất chấp.

Không những thế, Vương Hạc Đệ là một trong những đỉnh lưu thế hệ mới của làng giải trí Hoa Ngữ. Anh chàng khá ấn tượng với khán giả gần đây với nhan sắc mãn nhãn dù tạo hình cổ trang cũng như tạo hình tổng tài như xé sách bước ra. Chính vì thế, khán giả rất hóng đợi sự trở lại của anh chàng trong tạo hình dân quốc đầy mới lạ trong dự án lần này.

Bên cạnh đó, gần đây, có tin đồn ‘nhá hàng’ cho biết, đáng lẽ thời điểm này sẽ lên sóng bộ phim Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, đến giữa đường, nhà đài Giang Tô đổi lại để cho Thanh Xuân Trong Khói Lửa Chiến Tranh lên sóng vì dự án này đắp chiếu đã lâu. Ngoài ra, giá mua bản quyền Hậu Lãng không rẻ nên đài Giang Tô đã cân nhắc lựa chọn.

Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta lấy bối cảnh những năm 1937 đến 1946. Lúc này ba trường đại học lớn nhất Trung Quốc tạm thời sáp nhập để thành lập Đại học Liên kết Tây Nam Quốc gia. Khi chiến tranh Trung – Nhật lần thứ hai nổ ra vào năm 1937, các học giả và trí thức trẻ đã đứng lên đấu tranh thông qua việc học chữ. Những sinh viên ưu tú dốc sức giúp đỡ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này.