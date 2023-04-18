Thanh Xuân Trong Khói Lửa Chiến Tranh của Vương Hạc Đệ và 'tiểu Châu Tấn' chốt lịch lên sóng chính thức sau 3 năm 'tồn kho'

Sao quốc tế 18/04/2023 11:07

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thanh Xuân Trong Khói Lửa Chiến Tranh (tên cũ: Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta) do Vương Hạc Đệ và Châu Dã chốt lịch lên sóng chính thức khiến netizen phấn khích.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thanh Xuân Trong Khói Lửa Chiến Tranh (tên cũ: Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta) do Vương Hạc ĐệChâu Dã chính thức lên sóng vào ngày 23/4 tới đây trên đài vệ tinh Giang Tô, nền tảng Youku và Iqiyi.

Thanh Xuân Trong Khói Lửa Chiến Tranh của Vương Hạc Đệ và 'tiểu Châu Tấn' chốt lịch lên sóng chính thức sau 3 năm 'tồn kho' - Ảnh 1Thanh Xuân Trong Khói Lửa Chiến Tranh của Vương Hạc Đệ và 'tiểu Châu Tấn' chốt lịch lên sóng chính thức sau 3 năm 'tồn kho' - Ảnh 2Thanh Xuân Trong Khói Lửa Chiến Tranh của Vương Hạc Đệ và 'tiểu Châu Tấn' chốt lịch lên sóng chính thức sau 3 năm 'tồn kho' - Ảnh 3

Nhiều khán giả vô cùng háo hức trước thông tin này vì phần đông đã đợi phim lên sóng khá lâu để được gặp ‘Tôn Thượng’ trong tạo hình Dân Quốc. Trước đó, trong loạt ảnh quảng bá phim, nhiều khán giả không ngừng khen ngợi cặp diễn viên rất đẹp đôi. Vương Hạc Đệ có khuôn mặt điển trai, nét nào ra nét đó, còn Châu Dã thì đáng yêu bất chấp.

Thanh Xuân Trong Khói Lửa Chiến Tranh của Vương Hạc Đệ và 'tiểu Châu Tấn' chốt lịch lên sóng chính thức sau 3 năm 'tồn kho' - Ảnh 4

Thanh Xuân Trong Khói Lửa Chiến Tranh của Vương Hạc Đệ và 'tiểu Châu Tấn' chốt lịch lên sóng chính thức sau 3 năm 'tồn kho' - Ảnh 5

Không những thế, Vương Hạc Đệ là một trong những đỉnh lưu thế hệ mới của làng giải trí Hoa Ngữ. Anh chàng khá ấn tượng với khán giả gần đây với nhan sắc mãn nhãn dù tạo hình cổ trang cũng như tạo hình tổng tài như xé sách bước ra. Chính vì thế, khán giả rất hóng đợi sự trở lại của anh chàng trong tạo hình dân quốc đầy mới lạ trong dự án lần này.

Thanh Xuân Trong Khói Lửa Chiến Tranh của Vương Hạc Đệ và 'tiểu Châu Tấn' chốt lịch lên sóng chính thức sau 3 năm 'tồn kho' - Ảnh 6

Bên cạnh đó, gần đây, có tin đồn ‘nhá hàng’ cho biết, đáng lẽ thời điểm này sẽ lên sóng bộ phim Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, đến giữa đường, nhà đài Giang Tô đổi lại để cho Thanh Xuân Trong Khói Lửa Chiến Tranh lên sóng vì dự án này đắp chiếu đã lâu. Ngoài ra, giá mua bản quyền Hậu Lãng không rẻ nên đài Giang Tô đã cân nhắc lựa chọn.

Thanh Xuân Trong Khói Lửa Chiến Tranh của Vương Hạc Đệ và 'tiểu Châu Tấn' chốt lịch lên sóng chính thức sau 3 năm 'tồn kho' - Ảnh 7

Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta lấy bối cảnh những năm 1937 đến 1946. Lúc này ba trường đại học lớn nhất Trung Quốc tạm thời sáp nhập để thành lập Đại học Liên kết Tây Nam Quốc gia. Khi chiến tranh Trung – Nhật lần thứ hai nổ ra vào năm 1937, các học giả và trí thức trẻ đã đứng lên đấu tranh thông qua việc học chữ. Những sinh viên ưu tú dốc sức giúp đỡ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Dĩ Ái Vi Doanh vừa đóng máy, Bạch Lộc lập tức tiết lộ một 'bí mật' của Vương Hạc Đệ khiến dân tình 'cười xỉu'

Dĩ Ái Vi Doanh vừa đóng máy, Bạch Lộc lập tức tiết lộ một 'bí mật' của Vương Hạc Đệ khiến dân tình 'cười xỉu'

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn phỏng vấn của Bạch Lộc công khai một bí mật của Vương Hạc Đệ trong thời gian cùng tham gia Dĩ Ái Vi Doanh.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Châu Dã Thanh Xuân Trong Khói Lửa Chiến Tranh sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Dĩ Ái Vi Doanh vừa đóng máy, Bạch Lộc lập tức tiết lộ một 'bí mật' của Vương Hạc Đệ khiến dân tình 'cười xỉu'

Dĩ Ái Vi Doanh vừa đóng máy, Bạch Lộc lập tức tiết lộ một 'bí mật' của Vương Hạc Đệ khiến dân tình 'cười xỉu'

Tranh cãi về ý kiến nếu Vương Hạc Đệ nhận vai diễn Ma Vương của La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh thì phim sẽ bạo hơn?

Tranh cãi về ý kiến nếu Vương Hạc Đệ nhận vai diễn Ma Vương của La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh thì phim sẽ bạo hơn?

Vương Hạc Đệ 'hẹn hò' Châu Dã 'xuyên không' về thời Dân Quốc trong tháng 4 này?

Vương Hạc Đệ 'hẹn hò' Châu Dã 'xuyên không' về thời Dân Quốc trong tháng 4 này?

'Bùng binh tình cảm' Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc trong Đêm hội Weibo 2023 gây sốt mạng xã hội

'Bùng binh tình cảm' Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc trong Đêm hội Weibo 2023 gây sốt mạng xã hội

Loạt ảnh hậu trường Dĩ Ái Vi Doanh chưa tiết lộ của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, khoảnh khắc tình tứ 'hiếm có khó tìm' chỉ có 'vô số' một điều?

Loạt ảnh hậu trường Dĩ Ái Vi Doanh chưa tiết lộ của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, khoảnh khắc tình tứ 'hiếm có khó tìm' chỉ có 'vô số' một điều?

Vừa chia tay Lý Lan Địch, Trần Tinh Húc đã vội sánh duyên với 'tình cũ' Vương Hạc Đệ trong dự án chuyển thể của Diệp Phỉ Nhiên

Vừa chia tay Lý Lan Địch, Trần Tinh Húc đã vội sánh duyên với 'tình cũ' Vương Hạc Đệ trong dự án chuyển thể của Diệp Phỉ Nhiên

TIN MỚI NHẤT

Tưởng dùng điện thoại đôi cho tiện, tôi không ngờ lại biết bí mật động trời của chồng

Tưởng dùng điện thoại đôi cho tiện, tôi không ngờ lại biết bí mật động trời của chồng

Tâm sự 57 phút trước
Bố mẹ chồng không dám dự đầy tháng cháu nội, sự thật phía sau khiến tôi chết lặng

Bố mẹ chồng không dám dự đầy tháng cháu nội, sự thật phía sau khiến tôi chết lặng

Tâm sự 57 phút trước
Bất ngờ nhận căn hộ tiền tỷ sau khi chồng qua đời, người vợ sững sờ trước sự thật

Bất ngờ nhận căn hộ tiền tỷ sau khi chồng qua đời, người vợ sững sờ trước sự thật

Tâm sự 58 phút trước
Tưởng được mẹ chồng thương nên cho 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ bàng hoàng sau cái tát

Tưởng được mẹ chồng thương nên cho 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ bàng hoàng sau cái tát

Tâm sự 58 phút trước
12 giờ đêm, nghe tiếng đập cửa dồn dập, vợ chồng tôi mở cửa rồi bàng hoàng khi thấy hàng xóm

12 giờ đêm, nghe tiếng đập cửa dồn dập, vợ chồng tôi mở cửa rồi bàng hoàng khi thấy hàng xóm

Tâm sự 59 phút trước
Nửa đêm hàng xóm liên tục đập cửa, vợ chồng tôi vừa mở cửa đã sững sờ trước cảnh tượng trước mắt

Nửa đêm hàng xóm liên tục đập cửa, vợ chồng tôi vừa mở cửa đã sững sờ trước cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Sau hơn một tháng chồng qua đời, vợ bất ngờ được trao căn hộ tiền tỷ và sự thật khiến cô sững sờ

Sau hơn một tháng chồng qua đời, vợ bất ngờ được trao căn hộ tiền tỷ và sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Đang vui vẻ cùng nhân tình, chồng mặc kệ hơn chục cuộc gọi nhỡ của vợ, sáng hôm sau tái mặt

Đang vui vẻ cùng nhân tình, chồng mặc kệ hơn chục cuộc gọi nhỡ của vợ, sáng hôm sau tái mặt

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm khi vợ đang ở cữ, sự thật phía sau khiến cô không thể tin nổi

Chồng lén sang nhà hàng xóm khi vợ đang ở cữ, sự thật phía sau khiến cô không thể tin nổi

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Mẹ chồng cho vàng ngày cưới rồi bất ngờ đòi lại, lý do phía sau khiến con dâu sững sờ

Mẹ chồng cho vàng ngày cưới rồi bất ngờ đòi lại, lý do phía sau khiến con dâu sững sờ

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê