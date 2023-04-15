Dĩ Ái Vi Doanh vừa đóng máy, Bạch Lộc lập tức tiết lộ một 'bí mật' của Vương Hạc Đệ khiến dân tình 'cười xỉu'

Sao quốc tế 15/04/2023 14:08

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn phỏng vấn của Bạch Lộc công khai một bí mật của Vương Hạc Đệ trong thời gian cùng tham gia Dĩ Ái Vi Doanh.

Những ngày qua, dự án Dĩ Ái Vi Doanh do Bạch LộcVương Hạc Đệ đóng chính đã chính thức đóng máy. Bên cạnh những màn hóng đợi của fan hy vọng phim nhanh chóng lên sóng thì những câu chuyện bên lề của bộ phim cũng được công chúng quan tâm.

Dĩ Ái Vi Doanh vừa đóng máy, Bạch Lộc lập tức tiết lộ một 'bí mật' của Vương Hạc Đệ khiến dân tình 'cười xỉu' - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn phỏng vấn của Bạch Lộc có nhắc đến Vương Hạc Đệ cùng đoàn phim Dĩ Ái Vi Doanh. Theo đó, câu hỏi được đặt ra về việc chọn một đoàn phim sẽ đồng hành cùng cô trong chương trình thực tế đi phượt. Ngay lập tức, cô nàng liền gọi tên đoàn phim Dĩ Ái Vi Doanh, cô nàng sẽ đảm nhận nhiệm vụ tấu hài, còn Vương Hạc Đệ sẽ là người tạo mảng miếng hài.

Dĩ Ái Vi Doanh vừa đóng máy, Bạch Lộc lập tức tiết lộ một 'bí mật' của Vương Hạc Đệ khiến dân tình 'cười xỉu' - Ảnh 2Dĩ Ái Vi Doanh vừa đóng máy, Bạch Lộc lập tức tiết lộ một 'bí mật' của Vương Hạc Đệ khiến dân tình 'cười xỉu' - Ảnh 3

Không những thế Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ còn bị chọc ghẹo là ‘bạn chung viện’. Bị trêu chọc nhưng cô nàng vẫn vui vẻ đón nhận sự thật và còn tiết lộ Vương Hạc Đệ còn ồn ào hơn cả mình: “Bạn chung viện gặp nhau hả? Đúng rồi đó! Mọi người sẽ nhận ra đây là lần đầu tiên có một nam diễn viên còn ồn ào hơn cả tôi nữa... Cứ mỗi lần bọn tôi tụ lại một chỗ là lại ‘lên cơn’ liền!”.

Dĩ Ái Vi Doanh vừa đóng máy, Bạch Lộc lập tức tiết lộ một 'bí mật' của Vương Hạc Đệ khiến dân tình 'cười xỉu' - Ảnh 4

Màn nói xấu của Bạch Lộc dành cho ‘tình cũ màn ảnh’ Vương Hạc Đệ khiến dân tình cười ‘xỉu lên xỉu xuống’. Được biết, cặp đôi này từng được mệnh danh là ‘rạp xiếc trung ương’ vì cứ sáp vào là tấu hề không ngừng nghỉ. Thời điểm cùng tham gia ghi hình chương trình Keep Running, cặp đôi đã tạo ra một bầu không khí cực "tấu hề", liên tục làm "trò con bò" chọc mọi người phải cười nghiêng ngả.

Dĩ Ái Vi Doanh vừa đóng máy, Bạch Lộc lập tức tiết lộ một 'bí mật' của Vương Hạc Đệ khiến dân tình 'cười xỉu' - Ảnh 5

Không những thế, trong những hình ảnh hậu trường bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh, độ tấu hề của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ còn tăng lên gấp bội. Theo đó, trong đoạn video chúc Tết Nguyên Tiêu của cặp đôi, nếu để ý kĩ có thể thấy cả hai dường như đã cố nhịn cười để quay video một cách nghiêm túc nhất có thể.

Dĩ Ái Vi Doanh vừa đóng máy, Bạch Lộc lập tức tiết lộ một 'bí mật' của Vương Hạc Đệ khiến dân tình 'cười xỉu' - Ảnh 6

Trong phân đoạn tình cảm giữa trời tuyết rơi, dân tình chưa kịp rụng tim trước chemistry ngọt ngào của cặp đôi, khi đạo diễn vừa hô ‘cắt’, cặp đôi liền cười lớn không ngừng. Có vẻ như Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc cố gồng để nhịn cười khi phải đóng một cảnh nghiêm túc dưới sự chứng kiến của người dân, nhưng khi xã vai thì ‘bản chất thật’ của cặp đôi liền ‘hiện nguyên hình’.

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