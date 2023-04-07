Vương Hạc Đệ 'hẹn hò' Châu Dã 'xuyên không' về thời Dân Quốc trong tháng 4 này?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta do Vương Hạc Đệ và Châu Dã đóng chính thông báo lịch lên sóng. Theo đó, bộ phim sẽ lên đài CCTV trong tháng 4 này sau khi bộ phim Nhân Sinh Chi Lộ của Trần Hiểu - Lý Thấm kết thúc. Bên cạnh đó, bộ phim sẽ đổi tên thành Thanh Xuân Trong Khói Lửa Chiến Tranh, giảm từ 40 tập xuống 39 tập.

Nhiều khán giả vô cùng háo hức trước thông tin này vì phần đông đã đợi phim lên sóng khá lâu để được gặp ‘Tôn Thượng’ trong tạo hình Dân Quốc. Trước đó, trong loạt ảnh quảng bá phim, nhiều khán giả không ngừng khen ngợi cặp diễn viên rất đẹp đôi. Vương Hạc Đệ có khuôn mặt điển trai, nét nào ra nét đó, còn Châu Dã thì đáng yêu bất chấp.

Sau thành công từ dự án cổ trang Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ đã lọt top những mỹ nam cổ trang đẹp nhất trên màn ảnh. Từ một diễn viên mờ nhạt, Vương Hạc Đệ trở thành "đỉnh lưu" thế hệ mới. Không những thế, tạo hình tổng tài của anh chàng trong dự án hiện đại Dĩ Ái Vi Doanh cũng được khen ngợi hết lời về nhan sắc như soái ca từ trong tiểu thuyết. Chính vì thế, khán giả rất hóng đợi sự trở lại của anh chàng trong tạo hình dân quốc đầy mới lạ trong dự án lần này.

Còn Châu Dã vốn là ‘gà cưng’ của công ty Hòa Tụng, từng là công ty cũ của Triệu Lệ Dĩnh dưới sự quản lý của Lý Băng Băng. Với vẻ ngoài nổi bật, người đẹp liên tiếp xuất hiện trên các tạp chí có tiếng tại Trung Quốc. Mới bước chân vào giới giải trí không lâu, Châu Dã đã là 'con cưng' của các tạp chí thời trang, được công ty quản lý lăng xê. Trên mạng xã hội Douyin, khán giả bình chọn Châu Dã là nữ diễn viên đẹp nhất trong nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 - bao gồm Triệu Lộ Tư, Tống Tổ Nhi, Vương Sở Nhiên, Trương Tịnh Nghi.

Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta lấy bối cảnh những năm 1937 đến 1946. Lúc này ba trường đại học lớn nhất Trung Quốc tạm thời sáp nhập để thành lập Đại học Liên kết Tây Nam Quốc gia. Khi chiến tranh Trung – Nhật lần thứ hai nổ ra vào năm 1937, các học giả và trí thức trẻ đã đứng lên đấu tranh thông qua việc học chữ. Những sinh viên ưu tú dốc sức giúp đỡ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này.