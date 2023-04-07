Vương Hạc Đệ 'hẹn hò' Châu Dã 'xuyên không' về thời Dân Quốc trong tháng 4 này?

Sao quốc tế 07/04/2023 10:06

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Vương Hạc Đệ và Châu Dã chuẩn bị cùng nhau 'xuyên không' về thời Dân Quốc trong tháng 4 này.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta do Vương Hạc ĐệChâu Dã đóng chính thông báo lịch lên sóng. Theo đó, bộ phim sẽ lên đài CCTV trong tháng 4 này sau khi bộ phim Nhân Sinh Chi Lộ của Trần Hiểu - Lý Thấm kết thúc. Bên cạnh đó, bộ phim sẽ đổi tên thành Thanh Xuân Trong Khói Lửa Chiến Tranh, giảm từ 40 tập xuống 39 tập.

Vương Hạc Đệ 'hẹn hò' Châu Dã 'xuyên không' về thời Dân Quốc trong tháng 4 này? - Ảnh 1

Nhiều khán giả vô cùng háo hức trước thông tin này vì phần đông đã đợi phim lên sóng khá lâu để được gặp ‘Tôn Thượng’ trong tạo hình Dân Quốc. Trước đó, trong loạt ảnh quảng bá phim, nhiều khán giả không ngừng khen ngợi cặp diễn viên rất đẹp đôi. Vương Hạc Đệ có khuôn mặt điển trai, nét nào ra nét đó, còn Châu Dã thì đáng yêu bất chấp.

Vương Hạc Đệ 'hẹn hò' Châu Dã 'xuyên không' về thời Dân Quốc trong tháng 4 này? - Ảnh 2Vương Hạc Đệ 'hẹn hò' Châu Dã 'xuyên không' về thời Dân Quốc trong tháng 4 này? - Ảnh 3Vương Hạc Đệ 'hẹn hò' Châu Dã 'xuyên không' về thời Dân Quốc trong tháng 4 này? - Ảnh 4Vương Hạc Đệ 'hẹn hò' Châu Dã 'xuyên không' về thời Dân Quốc trong tháng 4 này? - Ảnh 5Vương Hạc Đệ 'hẹn hò' Châu Dã 'xuyên không' về thời Dân Quốc trong tháng 4 này? - Ảnh 6

Sau thành công từ dự án cổ trang Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ đã lọt top những mỹ nam cổ trang đẹp nhất trên màn ảnh. Từ một diễn viên mờ nhạt, Vương Hạc Đệ trở thành "đỉnh lưu" thế hệ mới. Không những thế, tạo hình tổng tài của anh chàng trong dự án hiện đại Dĩ Ái Vi Doanh cũng được khen ngợi hết lời về nhan sắc như soái ca từ trong tiểu thuyết. Chính vì thế, khán giả rất hóng đợi sự trở lại của anh chàng trong tạo hình dân quốc đầy mới lạ trong dự án lần này.

Vương Hạc Đệ 'hẹn hò' Châu Dã 'xuyên không' về thời Dân Quốc trong tháng 4 này? - Ảnh 7

Còn Châu Dã vốn là ‘gà cưng’ của công ty Hòa Tụng, từng là công ty cũ của Triệu Lệ Dĩnh dưới sự quản lý của Lý Băng Băng. Với vẻ ngoài nổi bật, người đẹp liên tiếp xuất hiện trên các tạp chí có tiếng tại Trung Quốc. Mới bước chân vào giới giải trí không lâu, Châu Dã đã là 'con cưng' của các tạp chí thời trang, được công ty quản lý lăng xê. Trên mạng xã hội Douyin, khán giả bình chọn Châu Dã là nữ diễn viên đẹp nhất trong nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 - bao gồm Triệu Lộ Tư, Tống Tổ Nhi, Vương Sở Nhiên, Trương Tịnh Nghi.

Vương Hạc Đệ 'hẹn hò' Châu Dã 'xuyên không' về thời Dân Quốc trong tháng 4 này? - Ảnh 8

Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta lấy bối cảnh những năm 1937 đến 1946. Lúc này ba trường đại học lớn nhất Trung Quốc tạm thời sáp nhập để thành lập Đại học Liên kết Tây Nam Quốc gia. Khi chiến tranh Trung – Nhật lần thứ hai nổ ra vào năm 1937, các học giả và trí thức trẻ đã đứng lên đấu tranh thông qua việc học chữ. Những sinh viên ưu tú dốc sức giúp đỡ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này.

'Bùng binh tình cảm' Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc trong Đêm hội Weibo 2023 gây sốt mạng xã hội

'Bùng binh tình cảm' Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc trong Đêm hội Weibo 2023 gây sốt mạng xã hội

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý khán giả đó là vị trí ngồi Ngu Thư Hân – Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc trong Đêm hội Weibo năm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   Châu Dã Vương Hạc Đệ Liên Đại Tây Nam của chúng ta sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

'Bùng binh tình cảm' Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc trong Đêm hội Weibo 2023 gây sốt mạng xã hội

'Bùng binh tình cảm' Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc trong Đêm hội Weibo 2023 gây sốt mạng xã hội

Loạt ảnh hậu trường Dĩ Ái Vi Doanh chưa tiết lộ của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, khoảnh khắc tình tứ 'hiếm có khó tìm' chỉ có 'vô số' một điều?

Loạt ảnh hậu trường Dĩ Ái Vi Doanh chưa tiết lộ của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, khoảnh khắc tình tứ 'hiếm có khó tìm' chỉ có 'vô số' một điều?

Vừa chia tay Lý Lan Địch, Trần Tinh Húc đã vội sánh duyên với 'tình cũ' Vương Hạc Đệ trong dự án chuyển thể của Diệp Phỉ Nhiên

Vừa chia tay Lý Lan Địch, Trần Tinh Húc đã vội sánh duyên với 'tình cũ' Vương Hạc Đệ trong dự án chuyển thể của Diệp Phỉ Nhiên

Vừa được khen 'đôi lứa xứng đôi', Vương Hạc Đệ nhận 'gạch' của netizen khi làm một việc 'đắc tội' với Triệu Lộ Tư?

Vừa được khen 'đôi lứa xứng đôi', Vương Hạc Đệ nhận 'gạch' của netizen khi làm một việc 'đắc tội' với Triệu Lộ Tư?

Dĩ Ái Vi Doanh vừa đóng máy, fan 2 nhà Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ lại gây nhau vì một chuyện?

Dĩ Ái Vi Doanh vừa đóng máy, fan 2 nhà Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ lại gây nhau vì một chuyện?

Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư hẹn hò nhau trên bãi biển gây sốt cộng đồng mạng

Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư hẹn hò nhau trên bãi biển gây sốt cộng đồng mạng

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê