Dân tình 'cười xỉu' trước màn 'trả giá' đầy hài hước của Vương Hạc Đệ ở chợ Hải Nam

Sở hữu vẻ ngoài badboy, cool ngầu nhưng Vương Hạc Đệ lại sở hữu 'hệ điều hành' không thể 'hề chúa' hơn. Dường như chỉ cần anh chàng đi tới đâu là ở đó sẽ có trò vui để xem. Mới đây, dân tình một phen ‘cười xỉu’ trước màn trả giá của Vương Hạc Đệ tại chợ Hải Nam.

Nhờ thành công của vai diễn Ma Tôn trong Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ đã có cú chuyển mình ngoạn mục, sự nghiệp thăng hạng, trở thành ‘lưu lượng’ thế hệ mới có tiềm năng nhất hiện nay.

Sở hữu vẻ ngoài badboy, cool ngầu nhưng ai theo dõi Vương Hạc Đệ một thời gian cũng biết, ẩn đằng sau 'giao diện"' đó chính là một 'hệ điều hành' không thể 'hề chúa' hơn. Dường như chỉ cần anh chàng đi tới đâu là ở đó sẽ có trò vui để xem.

Mới đây, mạng xã hội rộ lên khoảnh khắc khiến dân tình một phen ‘cười xỉu’ của Vương Hạc Đệ. Theo đó, anh chàng có màn náo loạn chợ hải sản Hải Nam khi trả giá sập sàn nhưng cô chủ bán vẫn ‘tinh thần thép’ không giảm.

Cụ thể, trong đoạn video được dân tình đăng tải, Vương Hạc Đệ tỏ ra khá lành nghề trả giá mua tôm. Không những thế, còn giả vờ đi tới lui rồi quay lại nhưng cô bán hàng vẫn nhất quyết không bán với giá anh chàng đưa ra mà chỉ giảm giá một ít cho anh chàng.

Bên cạnh đó, mọi người xung quanh và fan hâm mộ cứ tấm tắc khen anh chàng đẹp trai nhưng vẫn không lay động được tinh thần ‘tảng đá’ của cô bán hàng. Cuối cùng Vương Hạc Đệ phải xách bịch tôm về với màn trả giá thất bại.

Trước đó, anh chàng không ít lần khiến dân tình cười ngất với mọi hành động của mình. Theo đó, trong lần chụp ảnh dự lễ trao giải Kim Kê (giải thưởng lớn nhất của điện ảnh Trung Quốc), Vương Hạc Đệ khiến cư dân mạng cười rớt quai hàm vì mải tạo đủ kiểu dáng chụp ảnh, không ngó ngàng gì tới xung quanh mà vô tình lạc sang cả chỗ một đôi tình nhân đang chụp ảnh cưới.

Đáng nói hơn cả, sau khi rơi vào tình huống "tréo ngoe" đó, Vương Hạc Đệ vội vàng chắp tay xin lỗi rối rít, biểu cảm vừa buồn cười vừa xấu hổ của anh trông dễ thương vô cùng.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-tinh-cuoi-xiu-truoc-man-tra-gia-ay-hai-huoc-cua-vuong-hac-e-o-cho-hai-nam-573669.html